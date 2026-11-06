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Nacionales
06 de noviembre de 2026 - 11:42

Caso Ueno: incautan segundo avión ligado al Grupo Vázquez

El avión Beechcraft B55, con matrícula ZP-TLG, registrado a nombre del Grupo Vázquez, que fue incautado.
El avión Beechcraft B55, con matrícula ZP-TLG, registrado a nombre del Grupo Vázquez, que fue incautado.

La Fiscalía ya incautó un total de dos aeronaves en el marco del caso Ueno Bank, con esto, las mismas no podrán realizar operaciones aéreas de ninguna naturaleza. En el marco de la investigación, el fiscal general, Emiliano Rolón, amplió equipo de agentes.

Por ABC Color
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Un segundo avión fue incautado esta mañana por la Fiscalía en el marco del caso Ueno Bank, esta vez en la ciudad de Luque, específicamente en el hangar Hasc Aviación SA. El vehículo aéreo está registrado a nombre del Grupo Vázquez SA y es un Beechcraft B55, con matrícula ZP-TLG, de acuerdo con datos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

Lea más: Directivos de Ueno Bank en exTacumbú: “No tendrán privilegios”, afirman

El primer avión incautado por el Ministerio Público, un Beechcraft King Air 300, que según registros de la Dinac figura a nombre de Ueno Bank SA, fue ubicado también en la ciudad de Luque. El procedimiento se llevó a cabo más temprano.

Funcionarios de la Fiscalía colocando el indicativo de "bien incautado" por el avión Beechcrafat King Air 300, con matrícula ZP-DSA, registrado a nombre de Ueno Bank Sa.
Funcionarios de la Fiscalía colocando el indicativo de "bien incautado" por el avión Beechcrafat King Air 300, con matrícula ZP-DSA, registrado a nombre de Ueno Bank Sa.

En ambos procedimientos de incautación intervinieron los fiscales Ruth Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Dinero; Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.

Lea más: Video: Fiscalía intervino las oficinas de ITTI por la trama de Ueno Bank

Ambos vehículos aéreos fueron inmovilizados, con el objetivo de preservarlos y conservarlos, a pedido del equipo interventor del Banco Central del Paraguay (BCP) que lleva adelante el proceso de resolución a Ueno Bank.

La fiscal Ruth Benítez, acompañada de policías del Departamento Contra el Crimen Organizado, en uno de los hangares intervenidos en Luque.
La fiscal Ruth Benítez, acompañada de policías del Departamento Contra el Crimen Organizado, en uno de los hangares intervenidos en Luque.

Así también, el pedido de la medida de inmovilización también se extiende a cualquier otra aeronave que se encuentre registrada a nombre de sociedades integradas de Ueno Holding o del Grupo Vázquez o de cualquier otra firma que mantenga vínculos con dichas entidades empresariales.

Emiliano Rolón amplía equipo fiscal del caso Ueno Bank

El fiscal general del Estado Emiliano Rolón Fernández, mediante la Resolución FGE N° 4490, sumó a la fiscala Ruth Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Lavado de Dinero, al equipo investigador del caso Ueno Bank, para llevar a cabo las diligencias investigativas.

Lea más: Directivos de Ueno Bank detenidos: quién es quién y cuál era el rol de cada uno

De hecho, Benítez ya estuvo acompañando varias de las actividades fiscales, entre ellas la intervención a las oficinas de ITTI SAECA y otras empresas que están vinculadas al grupo empresarial de Ueno Bank, cuyos domicilios estaban en el piso 11 de la Torre 3 del Paseo La Galería.

El fiscal general del Estado, Dr. Emiliano Rolón expone el plan de gastos del Ministerio Público para el ejercicio fiscal 2027. Foto: Gentileza Congreso Nacional.
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.

De esta forma, Ruth Benítez integra el equipo investigador con los fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Francisco Cabrera, Silvio Corbeta Dinamarca, Jorge Arce Rolandi y Yeimy Adle, conformado por resoluci6n FGE N° 4393/2026, en el marco de la causa N° 89/2026, caratulada: “Federico Miguel Vázquez y otros s/ lesión de confianza y otros”.

Y el otro equipo investigador, que está conformado por Christian Benítez, Elena Fiore y Silvia González Vester, que tiene a su cargo otras causas penales más relacionadas al caso.

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