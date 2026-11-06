Caso Ueno: incautan segundo avión ligado al Grupo Vázquez

Un segundo avión fue incautado esta mañana por la Fiscalía en el marco del caso Ueno Bank, esta vez en la ciudad de Luque, específicamente en el hangar Hasc Aviación SA. El vehículo aéreo está registrado a nombre del Grupo Vázquez SA y es un Beechcraft B55, con matrícula ZP-TLG, de acuerdo con datos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

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El primer avión incautado por el Ministerio Público, un Beechcraft King Air 300, que según registros de la Dinac figura a nombre de Ueno Bank SA, fue ubicado también en la ciudad de Luque. El procedimiento se llevó a cabo más temprano.

En ambos procedimientos de incautación intervinieron los fiscales Ruth Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Dinero; Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.

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Ambos vehículos aéreos fueron inmovilizados, con el objetivo de preservarlos y conservarlos, a pedido del equipo interventor del Banco Central del Paraguay (BCP) que lleva adelante el proceso de resolución a Ueno Bank.

Así también, el pedido de la medida de inmovilización también se extiende a cualquier otra aeronave que se encuentre registrada a nombre de sociedades integradas de Ueno Holding o del Grupo Vázquez o de cualquier otra firma que mantenga vínculos con dichas entidades empresariales.

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Emiliano Rolón amplía equipo fiscal del caso Ueno Bank

El fiscal general del Estado Emiliano Rolón Fernández, mediante la Resolución FGE N° 4490, sumó a la fiscala Ruth Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Lavado de Dinero, al equipo investigador del caso Ueno Bank, para llevar a cabo las diligencias investigativas.

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De hecho, Benítez ya estuvo acompañando varias de las actividades fiscales, entre ellas la intervención a las oficinas de ITTI SAECA y otras empresas que están vinculadas al grupo empresarial de Ueno Bank, cuyos domicilios estaban en el piso 11 de la Torre 3 del Paseo La Galería.

De esta forma, Ruth Benítez integra el equipo investigador con los fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Francisco Cabrera, Silvio Corbeta Dinamarca, Jorge Arce Rolandi y Yeimy Adle, conformado por resoluci6n FGE N° 4393/2026, en el marco de la causa N° 89/2026, caratulada: “Federico Miguel Vázquez y otros s/ lesión de confianza y otros”.

Y el otro equipo investigador, que está conformado por Christian Benítez, Elena Fiore y Silvia González Vester, que tiene a su cargo otras causas penales más relacionadas al caso.