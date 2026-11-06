Funcionarios exigen el arreglo del Hospital Materno de Fernando de la Mora

Funcionarios del Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora se manifestaron frente al nosocomio y luego sobre la ruta PY02 Mcal. Estigarribia para solicitar el arreglo del local que fue afectado durante la granizada del 3 de octubre.

Durante la manifestación visibilizaron la actual situación del centro asistencial y solicitaron el apoyo tanto del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) como de sectores privados para restablecer los servicios afectados.

En ese sentido, el director del hospital, Dr. Juan Martínez, explicó que la zona más afectada corresponde al bloque central de la estructura edilicia antigua, donde funcionan varios servicios fundamentales para la atención de los pacientes.

Entre las dependencias perjudicadas se encuentran los consultorios, la farmacia, el laboratorio, Urgencias de Pediatría, preparto y Odontología. También se registraron daños en el sector administrativo.

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Martínez indicó que las consecuencias de los destrozos afectan directamente a unos 500 pacientes, por lo que el personal debe reorganizar constantemente los espacios y servicios para garantizar la continuidad de la atención, especialmente cada vez que se registran lluvias.

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Necesitan reparar 800 m² de techo

El director señaló que una de las principales necesidades es la reparación o sustitución de aproximadamente 800 metros cuadrados de techo, cuya estructura quedó afectada por la granizada.

Explicó que desde el primer momento se realizaron gestiones ante la Dirección de la Región Sanitaria y el Ministerio de Salud Pública. Posteriormente, técnicos de Recursos Físicos acudieron al establecimiento para realizar el relevamiento de los daños y las mediciones correspondientes, como parte del proceso de elaboración del presupuesto.

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Sin embargo, indicó que estos procedimientos requieren tiempo, mientras que el hospital debe buscar alternativas para reorganizar a sus funcionarios y encontrar espacios que permitan seguir atendiendo a los pacientes.

Llamado a la solidaridad para recuperar las instalaciones del Materno Infantil

Ante la necesidad de recuperar las instalaciones, Martínez hizo un llamado a la ciudadanía, a las empresas privadas y a todas las personas que tengan la posibilidad de colaborar.

“Les hacemos un llamado a todas las personas que puedan ayudarnos, ya sea de manera particular o como empresa, para que puedan colaborar con nosotros en la recuperación de las áreas afectadas. Necesitamos reparar los techos y recuperar estos espacios para brindar una atención digna y segura a nuestros pacientes”, expresó.

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Las personas o empresas interesadas en brindar algún tipo de ayuda pueden comunicarse con Jersson Morel, al 0983 511 274, para coordinar las colaboraciones destinadas a la recuperación del Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora.