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Nacionales
06 de noviembre de 2026 - 02:44

Ueno Bank: la esposa de Tim Payne habló de la crisis que golpea a Paraguay

Tim Payne y su esposa Michelle Peters pronto llegarán a tierra guaraní.
Tim Payne y su esposa Michelle Peters.Instagram/Michelle Peters

Futbolistas, clubes y hasta la selección tenían su plata en el Ueno Bank. Ahora, la esposa del olimpista Tim Payne habló sobre la angustia que dejó la crisis de la entidad.

Por ABC Color
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El medio argentino Infobae se hizo eco de la crisis financiera en Paraguay y tomó la experiencia compartida por Michelle Peters, esposa del futbolista de Olimpia Tim Payne. Ella se pronunció en redes sociales tras el cierre del Ueno Bank, dispuesto por el Banco Central del Paraguay (BCP).

La medida alcanza a una entidad con 3.000.000 de clientes. Entre ellos hay jugadores, clubes y organizaciones deportivas.

Lea más: Cronología de una crisis: de la caída de Ueno Bank a la renuncia y el juicio político a Peña

El mensaje de Peters

Peters, fotógrafa de 32 años, publicó en su cuenta de Instagram, con más de 188.000 seguidores, que se le “partió el corazón” al ver el video de un hombre llorando frente al banco. Dijo que, por ser extranjera y llevar poco tiempo en el país, prefería ser cuidadosa al opinar. Lamentó que tantas personas vivan con incertidumbre sobre el dinero que les costó ganar.

La historia subida en Instagram por Michelle Peters, la esposa de Tim Payne.
La historia subida en Instagram por Michelle Peters, la esposa de Tim Payne.

En otra publicación pidió cuidado con las noticias falsas. Advirtió que los rumores sobre los bancos generan pánico y que retirar dinero de forma masiva por miedo puede perjudicar incluso a entidades que funcionan con normalidad. Infobae aclara que ella no precisó si su familia sufrió un perjuicio directo.

De fenómeno viral a la crisis paraguaya

Imagen sin descripción

El mensaje tuvo repercusión por la exposición de la pareja. Payne se hizo viral durante el Mundial 2026. Su cuenta pasó de unos 4.700 seguidores a más de cinco millones, tras una movilización impulsada por el influencer argentino Valentín Scarnisi. Fichó por Olimpia este año, suma 10 partidos con el equipo que dirige Pablo “Vitamina” Sánchez y debutó con un gol a los 12 minutos.

Hoy vive en Asunción con Peters y su hijo Brooklyn. Ella dejó su emprendimiento fotográfico en Wellington para acompañarlo.

Tim Payne sonríe sosteniendo a su hijo Brooklin, que lleva un suéter de rayas, mientras Michelle Peters, vestida de blanco, sonríe a su lado.
Tim Payne y Michelle Peters sonríen mientras sostienen a su hijo Brooklin en su hogar.

Lea más: Los jugadores de la selección paraguaya rompen el silencio y exigen justicia

El fútbol, golpeado de lleno

Varios jugadores de la selección paraguaya también son víctimas de la crisis de Ueno Bank.
Varios jugadores de la selección paraguaya también son víctimas de la crisis de Ueno Bank.

La crisis de Ueno Bank afecta al futbol paraguayo; la selección paraguaya, Olimpia y Cerro Porteño depositaban en esta entidad financiera. Gustavo Gómez, capitán de la Albirroja, encabezó un comunicado firmado también por Miguel Almirón, Julio Enciso, Omar Alderete y otros. Los jugadores reclamaron una actuación inmediata y transparente de la Justicia. Anticiparon que cada uno evaluará acciones legales si resulta afectado.

Rogelio Delgado, presidente de Futbolistas Asociados del Paraguay (FAP), dijo a ABC Deportes que el gremio hace un censo de jugadores con cuentas en el banco. Adelantó que un alto porcentaje de futbolistas de la liga local fue afectado.

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