Video: Fiscalía allana lujoso barrio cerrado de Altos e incauta bienes en caso Ueno Bank

En el marco de la investigación abierta por el caso Ueno Bank, tras la intervención del Banco Central del Paraguay (BCP) debido a problemas de solvencia de la entidad, el Ministerio Público realizó varios allanamientos en busca de bienes que podrían estar vinculados con los imputados por el vaciamiento del dinero de los ahorristas.

Una comitiva fiscal se constituyó en el complejo Aqua Village, ubicado en la ciudad de Altos, departamento de Cordillera. El procedimiento fue encabezado por la agente fiscal Yeimy Adle, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.

Cabe recordar que días atrás, en ese mismo complejo, fue detenido Miguel Frutos Almada, uno de los directivos del banco investigado.

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Propiedades están vinculadas a procesados

Durante el allanamiento, los investigadores lograron individualizar tres inmuebles que, según los datos preliminares, estarían vinculados patrimonialmente a tres personas imputadas en la causa, relacionadas con la administración de la entidad bancaria y con empresas bajo investigación.

Recordemos que los directivos procesados por esta causa son: Miguel Vázquez, Juan Manuel Gustale, Julio Rey, Mariana Torres, Diana Mongelós, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte y Miguel Angel Almada.

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El procedimiento fue realizado con el objetivo de identificar bienes que podrían guardar relación con los investigados y recabar elementos de interés para el esclarecimiento de los hechos.