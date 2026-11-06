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Policiales
06 de noviembre de 2026 - 15:27

Caso Ueno Bank: “Nuestra prioridad es seguir capturando bienes”, dice fiscal Corbeta

Policía revisa SUV oscuros en garaje, llevando camiseta que dice 'POLICIA INVESTIGACIONES'.
La policía inspecciona parte de la flota de vehículos de alta gama de Miguel Vázquez durante un allanamiento en el barrio La Piedad. Tenía predilección por el color negro.Gentileza

El fiscal Silvio Corbeta detalló los operativos del Ministerio Público en el marco de la investigación a la intervención de Ueno Bank y su fundador Miguel Vázquez, asegurando aeronaves, vehículos de lujo y activos financieros para garantizar un eventual comiso.

Por ABC Color
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El fiscal Silvio Corbeta destacó la importancia del trabajo llevado adelante por el Ministerio Público en el marco de la investigación por el escándalo financiero de Ueno Bank y las empresas vinculadas a su fundador, Miguel Vázquez.

Según explicó, se trata de un despliegue bastante importante que está realizando del Ministerio Público, cuyo propósito es “seguir todos los bienes para poder garantizar eventualmente que esto quede sujeto al proceso ante una eventual pérdida de los mismos”.

En el marco de estas diligencias, vinculadas al caso Ueno Bank, el fiscal confirmó: “Incautamos una serie de vehículos de alta gama que estaban a nombre de firmas asociadas a la causa”.

Respecto a la estimación de los bienes incautados al directivo, indicó que todavía se está trabajando de forma simultánea y que es muy difícil dar un monto estimativo.

Lea más: Caso Ueno: incautan segundo avión ligado al Grupo Vázquez

No obstante, detalló que ya se cuenta con dos aeronaves que tenemos de dos hangares diferentes, una flota de “nueve vehículos, entre ellos vehículos de alta gama, además de la intervención de las entidades financieras y todas las demás. ”Se está presentando la incautación de diversos tipos de valores y una embarcación”.

Corbeta afirmó que las acciones en torno al patrimonio ligado a Miguel Vázquez y al esquema de Ueno Bank continuarán: “Esto va a seguir y va a continuar lógicamente en el transcurso de los días, porque nuestra prioridad es esa. Seguir capturando todos los bienes que pertenezcan a todas estas personas investigadas, sin perjuicio de que más adelante surjan otras empresas y otras personas también dentro de la investigación”.

Al ser consultado sobre el motivo del comiso y la garantía del sometimiento al proceso, el fiscal aclaró que ahora están en una etapa todavía incipiente. “Primero se debe asegurar y después, más adelante, ver la situación procesal del bien”.

Sobre el destino final de lo incautado, puntualizó: “El comiso generalmente se puede destinar una parte para eventuales víctimas, y eventualmente, si hay un sobrante, eso va para el Estado paraguayo”.

Lea más: Ueno Bank: incautan yate de lujo y avioneta de Miguel Vázquez

Sin embargo, aclaró que esto corresponde a una fase muy posterior, a nivel de juicio oral y público, cuando se cuente con una sentencia definitiva, reiterando que actualmente se encuentran empezando la etapa de investigación, la etapa preparatoria.

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