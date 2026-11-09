Crisis financiera golpea a hogar de Caacupé y pone en riesgo la atención de 25 abuelitos

La crisis financiera relacionada con Ueno Bank repercute en el funcionamiento del hogar de adultos mayores Kkottongnae Casa de la Misericordia o Kkottongnae Paraguay, ubicado en Caacupé. En el lugar, 25 adultos personas en situación de vulnerabilidad dependen de la asistencia diaria de la institución.

La imposibilidad de acceder a los recursos provenientes del extranjero, que están depositados en Ueno Bank, obliga a sus responsables a buscar alternativas para sostener la atención de los abuelitos.

Ante este escenario, el hogar solicita el apoyo de la ciudadanía mediante donaciones y transferencias bancarias, con el objetivo de garantizar la provisión de alimentos, medicamentos y otros elementos indispensables para el cuidado de los residentes.

Las personas interesadas en colaborar pueden realizar sus aportes a través del Banco Itaú, utilizando el alias RUC 80103247-4. Los comprobantes de transferencia deben enviarse al número (0982) 596-438.

Necesitan medicamentos, alimentos e insumos básicos

Entre los productos que requiere el hogar figuran Multivitam 27 Plus, suero fisiológico de 1.000 ml, atorvastatina de 40 mg, gasas estériles y sets para administración intravenosa.

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Asimismo, precisan artículos de higiene y limpieza, como jabón líquido para lavar ropa, suavizante, desodorante de ambiente, pañales para adultos de talles XG y G, alambrillo, virulana, esponjas y rollos de cocina.

La lista de necesidades también contempla alimentos esenciales para la preparación de las comidas diarias, entre ellos salsa de soja, mayonesa, arvejas, huevos, queso y carne molida.

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Diez años de asistencia a adultos mayores

Kkottongnae es una congregación católica de los Hermanos de Jesús del Valle Florido, que se originó en el sur de Corea en 1976, según los datos oficiales. Fue fundada por el padre Oh y se dedica a la asistencia, evangelización y acogida de personas en extrema pobreza y de adultos mayores en situación de abandono.

En Caacupé, la Casa de la Misericordia se instaló hace diez años en un local cedido por el Seminario San José. El hogar Kkottongnae fue creado para entregar el amor de Dios a los más pobres y funciona como albergue para adultos mayores en situación de abandono.

Kkottongnae llegó a Caacupé de la mano del exembajador paraguayo en Corea, Ceferino Valdez, y con el apoyo del entonces obispo de la Diócesis de Caacupé, monseñor Claudio Giménez, quien habilitó un hogar de acogida para adultos mayores en un sector del Seminario San José.

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