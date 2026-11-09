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Nacionales
09 de noviembre de 2026 - 19:37

J. Augusto Saldívar: intendenta denuncia millonaria deuda y deterioro de la comuna

La Municipalidad de J. A. Saldívar fue hallada por la nueva intendenta, Marta Ferrari en total desorden económico y edilicio.
La intendenta Marta Ferrari (ANR) denunció que encontró una municipalidad en total desorden económico y edilicio.Lucía González

La intendenta de J. Augusto Saldívar, la colorada Marta Irene Ferrari, expuso el complejo panorama financiero y edilicio que encontró al asumir la administración municipal.

Por Lucía González
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La Municipalidad de J. Augusto Saldívar atraviesa un escenario financiero e institucional complejo, según los primeros documentos examinados por la nueva administración municipal, encabezada por la intendenta Marta Irene Ferrari (ANR).

El relevamiento presentado expone millonarias obligaciones pendientes y una infraestructura edilicia que, de acuerdo con la jefa comunal, requiere intervenciones urgentes.

Un informe de transición detalla una deuda de G. 2.485 millones correspondiente a las gestiones de Diego Alonso y Ramón Benítez. Además, diferencias en los registros bancarios y fondos pendientes de depósito.

La jefa comunal anunció que solicitará una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) y contratará una auditoría externa independiente.

De la deuda total de G. 2.485.856.074, unos G. 2.093.047.712 corresponden a la gestión de Diego Alonso, quien estuvo al frente de la Municipalidad hasta su renuncia para volver a postularse al cargo de intendente. Tras su salida, Ramón Benítez quedó al frente de la institución.

Lea más: Elecciones municipales: en Central 11 candidatos a intendente van por rekutu

En el desglose de las obligaciones correspondientes a la administración En el desglose de las obligaciones correspondientes a la administración de Alonso, se consignan G. 1.293.226.112 provenientes de fondos de Royalties y G. 799.821.600 de fondos propios.

Por su parte, a la administración de Ramón Benítez se atribuyen G. 392.808.362 en compromisos pendientes. Entre ellos figuran G. 29.200.000 de fondos propios y G. 188.095.333 correspondientes a salarios de julio, agosto, setiembre y octubre.

Además, se registran G. 93.619.407 de deuda con la Caja de Jubilaciones y G. 81.893.622 con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Gobernación de Central.

Lea más: Nuevos intendentes de Central y Asunción: ¿Quiénes asumen, qué prometieron y qué heredan?

Ante este panorama, Ferrari anunció que solicitará la intervención de la CGR y promoverá una auditoría externa independiente, con el objetivo de determinar la situación real de las finanzas municipales.

Tres días para el corte administrativo

La intendenta Ferrari explicó que la apertura de la caja municipal se realizó recién este lunes, luego de mantener cerrada la dependencia durante tres días para completar el corte y ordenar los procedimientos administrativos.

La zona de archivo de la Municipalidad de J. A. Saldívar fue hallada en estas condiciones.
El archivo de la Municipalidad de J. A. Saldívar se encuentra en condiciones caóticas. Es una herencia que recibió la nueva administración comunal.

“Hoy recién abrimos la caja. Justamente cerré tres días para hacer bien el corte”, manifestó al referirse al proceso de revisión de los movimientos financieros y administrativos.

A la situación económica se suma el mal estado de las instalaciones municipales. Ferrari describió un edificio con importantes problemas de mantenimiento, dependencias deterioradas y documentación oficial que, según indicó, se encontraba en condiciones inadecuadas de conservación.

Otras dependencias de la Municipalidad de J. A. Saldivar fue hallada totalmente pelada.
Varias dependencias de la Municipalidad de J. A. Saldívar fueron halladas rapiñadas, según la nueva administración comunal.

La jefa comunal afirmó que ya comenzó a realizar algunas refacciones ante el deterioro que presentaba la infraestructura. El objetivo, afirmó, es recuperar progresivamente las condiciones edilicias y funcionales de la institución. “No venimos a justificar el pasado. Venimos a cambiar esta realidad”, afirmó.

Puntualizó que los resultados de las auditorías serán clave para conocer el verdadero alcance de los compromisos financieros heredados y determinar si las diferencias detectadas responden a problemas administrativos, contables o a otras situaciones que ameriten una investigación.

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