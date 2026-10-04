Elecciones municipales: en Central 11 candidatos a intendente van por rekutu

Para estas elecciones municipales 2026 en Central, entre los candidatos que buscan la reelección figuran representantes de la ANR y del PLRA que pujan por la reelección en los cargos de la intendencia municipal. Varios tuvieron cuestionadas gestiones.

En todo el departamento Central están distribuidas 2.024 mesas en 241 locales de votación. En estos lugares podrán acercarse los 1.384.092 electores habilitados, según datos difundidos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Para el resguardo de la seguridad de la población, la Policía Nacional dispuso el despliegue de un total de 2.600 efectivos policiales en todo el departamento durante la jornada electoral, según informó el director de la Policía en Central, comisario general Carlos Acosta.

Los colorados que buscan la reelección

En San Lorenzo se enfrentan solo dos candidatos por el cargo de intendente. Por un lado, Felipe Salomón Cazola (ANR-HC), que busca el rekutu, y, por otro lado, la exconcejala (2021-2026) Luz Bella González (PLRA), apoyada por diversos partidos y movimientos.

Salomón, según su declaración jurada presentada ante la Contraloría General de la República (CGR), triplicó su patrimonio neto de G. 3.221 millones (2021) y escaló a casi G. 15.000 millones al dejar el mandato. Es decir, el crecimiento es del 365%, más del triple.

En comparación con otros intendentes colorados en San Lorenzo, fue el que más obras ejecutó. Sin embargo, muchas actualmente están obsoletas y destruidas por la mala calidad de los materiales utilizados, pese a los elevados presupuestos destinados.

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Un ejemplo son los bolardos de la Avda. Victorio Curiel, cuyo valor fue de más de G. 900.000 cada uno y actualmente, en la mayor parte, están destruidos. Los alumbrados de la Avda. Manuel Ortiz están en las mismas condiciones, así como muchas otras obras ejecutadas.

Otro hecho con el que carga Salomón es la obra que sigue en ejecución en la zona de Tayuazapé, donde falleció Tobías Suárez, ligado a la empresa del exdiputado y actual candidato colorado a intendente de Itá, Enrique Pereira Tallman. El caso sigue abierto, y la Fiscalía no ha avanzado en la investigación.

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Las obras de refacción en la Escuela Carolina Romero y el Colegio Nacional Barcequillo, que hasta ahora no culminaron, también corresponden a la gestión de Salomón. Las obras tienen un costo de G. 2.734.859.017 y fueron encargadas a la Constructora GFEN, representada por Giovanni Fabrizio Elizaur Nicolicchia.

En San Lorenzo están habilitadas 493 mesas en 23 locales, y podrán sufragar unos 170.128 electores.

En Capiatá fueron habilitadas 449 mesas en 26 locales con 154.596 potenciales electores. En el distrito, Laura Gamarra (ANR-HC) busca su rekutu de la mano del senador Derlis Osorio.

Fue la sucesora de Luis Fernando González -actual director de la Dinatran-. Su gobierno, al igual que el de otros intendentes, es cuestionado por la falta de inversión en zonas alejadas del casco de la ciudad por ser de difícil acceso.

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Laura Gamarra tiene como oponentes a Benita Jara (PLRA-Yo Creo) y Nicolás Oviedo (Alianza Unidos por Capiatá).

En la ciudad de Itauguá fueron habilitadas 194 mesas en 18 localidades con 66.769 inscriptos para votar.

Horacio Fernández (ANR-HC) busca su reelección como intendente. Durante su campaña fue acompañado fuertemente por el senador Basilio “Bachi” Núñez y la diputada Jazmín Narváez.

Se hizo famoso a nivel nacional e internacional por haber prometido que, si gana por más de 10.000 votos de diferencia, liberaría el uso de los moteles de la familia para la celebración.

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El candidato opositor es Mauricio “Pinchi” Ortiz (Movimiento Nuevo Liberalismo), liderado por el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia. Respaldan la candidatura otros parlamentarios como Rodrigo Blanco, Federico “Fredy” Franco, Dalia Estigarribia, Pedro Gómez, Marcelo Salinas, Miguel Prieto de Yo Creo.

En la ciudad de Guarambaré están habilitadas 58 mesas en cuatro colegios electorales con 20.482 empadronados.

El colorado y exintendente Óscar Cabrera (ANR-HC), y actual titular de la OPACI, busca su rekutu. Pertenece al sector de Honor Colorado, pero antes militó en el nicanorismo. También es ex titular del Senave (2016).

Es cuestionado por las pocas obras realizadas en la ciudad. Las calles del distrito se encuentran minadas de baches.

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El único contrincante que tiene es el liberal Richard Mora, quien pertenece al Movimiento Frente Radical, liderado por el senador Ever Villalba. También lo respalda el diputado Billy Vaezken.

Nueva Italia cuenta con 28 mesas que fueron distribuidas en cuatro locales de votación, con 9.171 electores.

Alcides Gamarra (ANR-HC) busca su reelección en Nueva Italia, aunque es duramente cuestionado por la falta de inversión en la ciudad. Se enfrenta a Óscar Zavala (PLRA) y Diosnel Benítez (Movimiento Departamental Unidos Podemos).

En la ciudad de Ñemby fueron habilitadas 257 mesas en 11 locales con 88.512 empadronados. El exintendente Tomás Olmedo (ANR-HC) busca su reelección, pese a contar con una denuncia por lesión de confianza cuya elevación a juicio oral fue solicitada por el Ministerio Público, y otra denuncia por presunto abuso sexual en niños.

Además, su administración estuvo plagada de denuncias por presuntos hechos de corrupción o lesión de confianza por montos millonarios.

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Olmedo se enfrenta a Blas Lanzoni (PLRA), exparlamentario, exgobernador de Central y exintendente de Ñemby, así como a Chen Kuo (Alianza Unidos por Ñemby).

En la ciudad de Lambaré fueron habilitadas 327 mesas en los 21 locales con 111.593 potenciales electores.

Cuestionado intendente de Lambaré está en carrera de nuevo

El exintendente Guido González (ANR-HC) busca su reelección. Es cuestionado por la deplorable situación de las calles. Pasó por un proceso judicial vinculado con la muerte de militares que fueron arrastrados hasta un arroyo con camioneta en pleno temporal y se le indilgó la falta de seguridad en la zona. Tiene el respaldo del Oficialismo colorado.

Su contendor es el exconcejal Nelson Medina (Alianza Juntos por Lambaré). Tiene el respaldo de los partidos opositores como Partido Patria Querida (PPQ), el Partido Demócrata Progresista (PDP), Cruzada Nacional, Yo Creo y otros.

Los liberales que buscan otro periodo en el cargo

En J. Augusto Saldívar se encuentran habilitadas 122 mesas en seis locales con 42.358 empadronados.

Diego Alonso (PLRA) busca el rekutu como intendente, a pesar de ser criticado por la nula inversión en la ciudad durante su gestión del periodo que finaliza.

El exintendente fue fuertemente cuestionado por la presunta sobrefacturación de las pocas obras ejecutadas.

Sus contrincantes son el exconcejal Cristian Domínguez (Alianza Unidos por JAS-Yo Creo), Marta Ferrari (ANR-HC) y Rolando Fernández (Movimiento Sí se Puede).

En Itá fueron habilitadas 157 mesas en 12 locales de votación con 53.783 inscritos. Se presentan solo dos candidatos.

Por un lado está el exintendente Jorge Dimartino (PLRA-Alianza), que busca su reelección. Tiene varias denuncias por pésima gestión municipal.

Cuenta con el fuerte respaldo del senador iteño Sergio Rojas. En las últimas semanas le dieron su apoyo el PDP, Yo Creo, PPC, Py Pyahurá, PPQ y otros partidos.

Por otro lado, está Enrique Pereira Tallman (ANR-HC), exdiputado (2013-2018) y exintendente de la ciudad. Su empresa Constructora Pereira Tallman SRL está ligada a la obra inconclusa realizada en la ciudad de San Lorenzo, donde falleció un niño Tobías durante una lluvia torrencial.

En el distrito de San Antonio están habilitadas 115 mesas distribuidas en nueve colegios electorales con 39.492 empadronados.

Santiago Aguilera (Movimiento Nuevo Liberalismo) se postula para la reelección. Su gestión es cuestionada por la falta de transparencia.

El colorado Obdulio Espinoza (ANR-HC), respaldado por el senador Derlis Maidana y el diputado Rodrigo Gamarra, enfrenta en las urnas al candidato liberal.

En Villa Elisa fueron habilitadas 179 mesas en 12 locales con 60.494 potenciales votantes. En esta ciudad apunta a su reelección el liberal Sergio Estigarribia, hermano del actual gobernador de Central, Ricardo Estigarribia.

Estigarribia está en puja contra Diana Recalde (ANR-HC), quien en el 2023 ya se había presentado para el cargo, pero perdió ante Sergio Estigarribia. También, Jeremías Sansón Villalba (Yo Creo-Conciencia Democrática Nacional).

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