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Política
01 de noviembre de 2026 - 08:00

Nuevos intendentes de Central y Asunción: ¿Quiénes asumen, qué prometieron y qué heredan?

Hugui Farías (Luque); Santiago Aguilera (San Antonio); Sole Núñez (Asunción); Julián Vega (M.R. Alonso) y Blas Lanzoni (Ñemby).
Hugui Farías (Luque); Santiago Aguilera (San Antonio); Sole Núñez (Asunción); Julián Vega (M.R. Alonso) y Blas Lanzoni (Ñemby).

Nuevos intendentes de Asunción y Central asumen entre promesas de obras y una herencia de baches y deudas. Repasá las propuestas clave de cada administración y el compromiso ciudadano para que no queden en el olvido.

Por ABC Color
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Las nuevas administraciones municipales en Asunción y el departamento Central asumen el poder entre altas expectativas ciudadanas. Las promesas de digitalización, transparencia y obras viales contrastan fuertemente con una pesada herencia de baches, deudas financieras, colapso de servicios públicos y malestar generalizado. Aquí hacemos un repaso de cuáles fueron las propuestas de cada uno.

Nueva Italia

  • Asume: Alcides Gamarra Lezcano (ANR, reelecto)
  • Prometió: Continuar su gestión, captar inversión privada, aprovechar el potencial turístico de la zona, articular planes de desarrollo local y mejorar el manejo de residuos sólidos.
  • Hereda: Infraestructura vial deteriorada y mal estado de los caminos, deficiencias en los servicios de salud pública, problemas de seguridad ciudadana, abigeato y fallas en el transporte y los servicios públicos.
Alcides Gamarra (ANR), intendente de Nueva Italia.
Alcides Gamarra (ANR), intendente de Nueva Italia.

Ypacaraí

  • Asume: José Rubén Brítez (PLRA)
  • Prometió: Agilizar y digitalizar las gestiones, crear una bolsa de trabajo en convenios con el sector privado y fortalecer los servicios de salud bajo la gestión directa del municipio.
  • Heredará: Mal estado de las calles, acumulación de basura, deficiente servicio de transporte público y la grave contaminación del lago Ypacaraí.
José Rubén Brítez (PLRA), intendente electo de Ypacarí y sus promesas electorales.
José Rubén Brítez (PLRA), intendente electo de Ypacarí y sus promesas electorales.

Guarambaré

  • Asume: Oscar Cabrera (ANR, reelecto)
  • Prometió: Dar continuidad a las obras de infraestructura, ejecutar proyectos viales, pavimentar y mejorar los espacios públicos en diferentes barrios.
  • Heredará: Invasiones y disputas de tierras, contaminación sonora y polución, falta de mantenimiento en la infraestructura de escuelas y espacios públicos, además de inseguridad y microtráfico.

Villeta

  • Asume: Juantri Gamarra (ANR)
  • Promete: Mantenimiento de rutas y caminos, coordinación con el sector privado y el Gobierno Nacional para lograr inversiones importantes, implementar buses internos administrados por la propia municipalidad y crear una Dirección del Empleo municipal en conjunto con industrias y el SNPP.

San Antonio

  • Asume: Santi Aguilera (PLRA, reelecto)
  • Promete: Continuar su gestión, construir la estatua de San Antonio más alta del mundo y levantar un polideportivo municipal.
  • Heredará: Contaminación ambiental y malos olores generados por industrias, pésimo estado de las calles y accesos en las compañías, y los recurrentes intentos de privatizar o vender hectáreas en la ribera del río Paraguay.
El intendente de San Antonio, Santiago Aguilera, observa la maqueta de su promesa electoral, una estatua gigante del santo patrono del distrito.
El intendente de San Antonio, Santiago Aguilera, observa la maqueta de su promesa electoral, una estatua gigante del santo patrono del distrito.

Julián Augusto Saldívar

  • Asume: Marta Ferrari (ANR)
  • Prometió: Rendir cuentas «moneda por moneda» y no solo mediante «fotografías», el compromiso de retribuir los impuestos en obras y mejoras para cada zona, planes de empedrados y limpieza general de calles y espacios públicos.
  • Heredará: Denuncias por falta de transparencia en el uso de los fondos comunales, cuestionamientos por la ocupación o cesión inconsulta de plazas, quejas por la falta de mantenimiento de caminos e iluminación, y el destrabe del reconocimiento municipal de las comisiones vecinales.

Ypané

  • Asume: Gerardo Fariña (ANR)
  • Prometió: Enfocar su gestión en recuperar la ciudad y atender las necesidades urgentes de la gente.
  • Heredará: Una ciudadanía hastiada por el mal estado de las calles y la deficiente recolección de basura —dejando de lado el debate sobre la transparencia de fondos—, además de grandes raudales causados por la falta de obras pluviales.

Itá

  • Asume: Jorge Dimartino (PLRA, reelecto)
  • Prometió: Construcción del polideportivo municipal, más obras de infraestructura para el crecimiento de la ciudad, equipamiento y maquinarias para mejores servicios, más espacios de recreación en barrios y compañías, gimnasios al aire libre, mayor seguridad comunitaria, prevención contra el narcotráfico y el mejoramiento del mercado municipal.
  • Heredará: Denuncias por falta de transparencia, lentitud en las obras de uso público y politización de la administración comunal. También enfrentará el deterioro de la infraestructura vial y la histórica demanda por el mantenimiento de caminos vecinales y tramos rurales de tierra o empedrado.

Areguá

  • Asume: Julio Trinidad (ANR)
  • Promete: Construir o revitalizar una plaza en cada barrio o compañía, levantar un polideportivo, garantizar salud pública para todos los aregüeños, impulsar programas de apoyo a alfareros y frutilleros, desarrollar proyectos de turismo y cultura, y mejorar las calles que requieren intervención urgente.
  • Heredará: Inseguridad y ocupación de terrenos baldíos, preocupación por megaproyectos viales y su afectación a los humedales, falta de desagüe pluvial con sus consecuentes inundaciones, y la proliferación de vertederos clandestinos con déficits ambientales.
Propuestas electorales de Julio Trinidad, intendente electo de Areguá.
Propuestas electorales de Julio Trinidad, intendente electo de Areguá.

Villa Elisa

  • Asume: Sergio Estigarribia (PLRA, reelecto)
  • Promete: Centrar su futura gestión en el asfaltado de calles y en atender los problemas del transporte público regulado por el Viceministerio del Transporte.
  • Heredará: Denuncias de baches originados por la falta de drenaje, controversias por el uso y cesión de espacios públicos municipales, y la saturación en los servicios de salud local.

Mariano Roque Alonso

  • Asume: Julián Vega (ANR)
  • Promete: Calles transitables, caminos vecinales renovados y bien mantenidos, recolección eficiente de basura, seguridad las 24 horas mediante cámaras de vigilancia, botones de pánico y un Centro de Monitoreo Municipal, mejor iluminación en todos los barrios para mayor tranquilidad familiar, salud cercana con acompañamiento a la tercera edad y jornadas médicas comunitarias, creación de la Dirección de Turismo, apoyo a pescadores y gastronomía local, y más ferias y eventos culturales para generar empleo.
  • Heredará: El pésimo estado de las calles y la proliferación de baches, la falta de alcantarillado sanitario y desagüe pluvial, sobrecarga de funcionarios, deficiencias en la infraestructura peatonal y espacios públicos, preocupación por la inseguridad nocturna y falta de limpieza, así como cuestionamientos al gasto municipal frente a las prioridades ciudadanas.
Promesas electorales del intendente de Mariano Roque Alonso, Julian Vega (ANR).
Promesas electorales del intendente de Mariano Roque Alonso, Julian Vega (ANR).

Itauguá

  • Asume: Horacio Fernández (ANR, reelecto)
  • Prometió: Dar 24 horas de moteles gratis si ganaba (promesa que cumplió parcialmente por 12 horas). También prometió mas calles asfaltadas, espacios educativos, comedores, seguridad.
  • Heredará: El colapso del sistema cloacal, el desborde de aguas servidas sobre las calles y constantes problemas en el suministro eléctrico debido a la baja tensión.
Video viral de adherentes del intendente electo de Itauguá, Horacio Fernández (ANR), entrando en uno de los moteles de su familia.
Video viral de adherentes del intendente electo de Itauguá, Horacio Fernández (ANR), entrando en uno de los moteles de su familia.

Fernando de la Mora

  • Asume: Luis Fernando Franco (PLRA)
  • Promete: Modernización vial, nuevos equipamientos para la planta asfáltica, limpieza urbana, instalación de cámaras de seguridad, trabajo conjunto con la Policía Nacional para traer una base del Grupo Lince a la Zona Sur, y mejora de veredas.
  • Heredará: Baches profundos y mal estado en avenidas clave, automóviles abandonados y chocados ocupando la vía pública, agua servida y sumideros pluviales colmatados, además de problemas de inseguridad y microtráfico.
Luis Fernando Franco (PLRA) entrega sus propuestas electorales a una comerciante en Fernando de la Mora.
Luis Fernando Franco (PLRA) entrega sus propuestas electorales a una comerciante en Fernando de la Mora.

Ñemby

  • Asume: Blas Lanzoni (PLRA)
  • Promete: Crear el Parque Metropolitano Cerro Ñemby, conseguir fondos por US$ 1.500.000 para el Hospital Distrital de Ñemby y reducir la cantidad de funcionarios públicos.
  • Heredará: Inacción municipal ante vertederos clandestinos y basurales, infraestructura vial y servicios urbanos deficientes, baches, raudales, falta de iluminación y seguridad, y una profunda crisis en el transporte público interno.

Lambaré

  • Asume: Guido González (ANR, reelecto)
  • Prometió: Reparar el 65% restante de las calles, construir o mejorar plazas, e instalar un parque de la salud, un polideportivo y un teatro al aire libre.
  • Heredera: Calles destruidas, barrios anegados tras cada lluvia, creciente indignación ciudadana por la falta de servicios básicos, supuestas priorizaciones políticas en los trabajos de reparación vial y ausencia de resultados concretos a pesar de las reiteradas declaraciones de emergencia.

Limpio

  • Asume: Juancho Gómez (PLRA)
  • Promesas electorales: Mantener la gestión de su clan (los Gómez Verlangieri) mediante un Plan Integral de Calles que incluye la recuperación total de asfaltados y una planta asfáltica propia; “Bache Cero”, una aplicación móvil para reportar baches y agilizar su reparación; Plazas Saludables equipadas en cada barrio; el Paseo Costero de Piquete Cué en conjunto con la Gobernación de Central; un Centro de Monitoreo Municipal con cámaras estratégicas; y un plan de apoyo a artistas y ferias permanentes junto a la ciudadanía.
  • Hereda: Pésimo estado de las calles, falta de desagüe pluvial y raudales, acumulación de aguas servidas e insalubridad, problemas en el transporte público, y deficiencias en los servicios básicos y en la recolección de residuos.
Promesas electorales del intendente electo de Limpio.
Promesas electorales del intendente electo de Limpio.

San Lorenzo

  • Asume: Felipito Salomón (ANR, reelecto)
  • Promete: Continuar su gestión, modernizar los espacios públicos y titular terrenos en asentamientos.
  • Hereda: Obras inconclusas, calles repletas de baches, inundaciones recurrentes en cada lluvia, endeudamiento y déficit financiero, además de controversias vinculadas a la planta asfáltica y al medio ambiente.

Capiatá

  • Asume: Laura Gamarra (ANR, reelecto)
  • Promete: Continuar su gestión iniciada en 2023, combatir la inseguridad callejera, poner freno al flagelo de las adicciones y crear una Secretaría Municipal de Empleo.
  • Hereda: Una administración muy cuestionada por la falta de gestión y transparencia, el pésimo estado de calles como Rojas Cañada, Toledo Cañada o Aldana Cañada, quejas constantes contra la Policía Municipal de Tránsito, y graves antecedentes de accidentes industriales (como incendios y explosiones con víctimas fatales) debido a la falta de inspecciones de seguridad.

Luque

  • Asume: Hugui Farías (ANR)
  • Prometió: Calles en buen estado, convertir los caminos vecinales en vías de “todo tiempo”, gestionar un desagüe pluvial ante el MOPC, mejorar los espacios públicos y modernizar las plazas, implementar programas de prevención de drogas y capacitación juvenil, y construir un centro cultural y teatro municipal para 500 personas.
  • Hereda: La cuestionada gestión de su antecesor Carlos Echeverría (ANR), baches y deterioro vial, el desvío de recursos hacia operadores políticos convertidos en funcionarios municipales en detrimento del presupuesto para obras, y la acumulación de basura.
Promesas electorales de Hugui Farías (ANR), intendente electo de Luque.
Promesas electorales de Hugui Farías (ANR), intendente electo de Luque.

Asunción

  • Asume: Soledad Núñez (Alianza)
  • Prometió: Despedir a todos los planilleros, acabar con las cajas paralelas, reparar las calles y restablecer los servicios públicos, eliminar la Policía Municipal de Tránsito (PMT), recuperar las plazas, y propiciar la reactivación del Centro Histórico junto con el apoyo a emprendedores.

Lea más: Las promesas de Sole Núñez para llegar a la Municipalidad de Asunción

  • Heredará: Calles completamente llenas de baches, una estructura de más de 9.000 funcionarios (gran parte de ellos sin funciones asignadas), deudas acumuladas por varios años y una ciudadanía reacia a pagar impuestos debido al mal desempeño de la administración pasada.
Soledad Núñez y la cámara paraguayo alemana.
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