Nuevos intendentes de Central y Asunción: ¿Quiénes asumen, qué prometieron y qué heredan?

Las nuevas administraciones municipales en Asunción y el departamento Central asumen el poder entre altas expectativas ciudadanas. Las promesas de digitalización, transparencia y obras viales contrastan fuertemente con una pesada herencia de baches, deudas financieras, colapso de servicios públicos y malestar generalizado. Aquí hacemos un repaso de cuáles fueron las propuestas de cada uno.
Nueva Italia
- Asume: Alcides Gamarra Lezcano (ANR, reelecto)
- Prometió: Continuar su gestión, captar inversión privada, aprovechar el potencial turístico de la zona, articular planes de desarrollo local y mejorar el manejo de residuos sólidos.
- Hereda: Infraestructura vial deteriorada y mal estado de los caminos, deficiencias en los servicios de salud pública, problemas de seguridad ciudadana, abigeato y fallas en el transporte y los servicios públicos.
Ypacaraí
- Asume: José Rubén Brítez (PLRA)
- Prometió: Agilizar y digitalizar las gestiones, crear una bolsa de trabajo en convenios con el sector privado y fortalecer los servicios de salud bajo la gestión directa del municipio.
- Heredará: Mal estado de las calles, acumulación de basura, deficiente servicio de transporte público y la grave contaminación del lago Ypacaraí.
Guarambaré
- Asume: Oscar Cabrera (ANR, reelecto)
- Prometió: Dar continuidad a las obras de infraestructura, ejecutar proyectos viales, pavimentar y mejorar los espacios públicos en diferentes barrios.
- Heredará: Invasiones y disputas de tierras, contaminación sonora y polución, falta de mantenimiento en la infraestructura de escuelas y espacios públicos, además de inseguridad y microtráfico.
Villeta
- Asume: Juantri Gamarra (ANR)
- Promete: Mantenimiento de rutas y caminos, coordinación con el sector privado y el Gobierno Nacional para lograr inversiones importantes, implementar buses internos administrados por la propia municipalidad y crear una Dirección del Empleo municipal en conjunto con industrias y el SNPP.
San Antonio
- Asume: Santi Aguilera (PLRA, reelecto)
- Promete: Continuar su gestión, construir la estatua de San Antonio más alta del mundo y levantar un polideportivo municipal.
- Heredará: Contaminación ambiental y malos olores generados por industrias, pésimo estado de las calles y accesos en las compañías, y los recurrentes intentos de privatizar o vender hectáreas en la ribera del río Paraguay.
Julián Augusto Saldívar
- Asume: Marta Ferrari (ANR)
- Prometió: Rendir cuentas «moneda por moneda» y no solo mediante «fotografías», el compromiso de retribuir los impuestos en obras y mejoras para cada zona, planes de empedrados y limpieza general de calles y espacios públicos.
- Heredará: Denuncias por falta de transparencia en el uso de los fondos comunales, cuestionamientos por la ocupación o cesión inconsulta de plazas, quejas por la falta de mantenimiento de caminos e iluminación, y el destrabe del reconocimiento municipal de las comisiones vecinales.
Ypané
- Asume: Gerardo Fariña (ANR)
- Prometió: Enfocar su gestión en recuperar la ciudad y atender las necesidades urgentes de la gente.
- Heredará: Una ciudadanía hastiada por el mal estado de las calles y la deficiente recolección de basura —dejando de lado el debate sobre la transparencia de fondos—, además de grandes raudales causados por la falta de obras pluviales.
Itá
- Asume: Jorge Dimartino (PLRA, reelecto)
- Prometió: Construcción del polideportivo municipal, más obras de infraestructura para el crecimiento de la ciudad, equipamiento y maquinarias para mejores servicios, más espacios de recreación en barrios y compañías, gimnasios al aire libre, mayor seguridad comunitaria, prevención contra el narcotráfico y el mejoramiento del mercado municipal.
- Heredará: Denuncias por falta de transparencia, lentitud en las obras de uso público y politización de la administración comunal. También enfrentará el deterioro de la infraestructura vial y la histórica demanda por el mantenimiento de caminos vecinales y tramos rurales de tierra o empedrado.
Areguá
- Asume: Julio Trinidad (ANR)
- Promete: Construir o revitalizar una plaza en cada barrio o compañía, levantar un polideportivo, garantizar salud pública para todos los aregüeños, impulsar programas de apoyo a alfareros y frutilleros, desarrollar proyectos de turismo y cultura, y mejorar las calles que requieren intervención urgente.
- Heredará: Inseguridad y ocupación de terrenos baldíos, preocupación por megaproyectos viales y su afectación a los humedales, falta de desagüe pluvial con sus consecuentes inundaciones, y la proliferación de vertederos clandestinos con déficits ambientales.
Villa Elisa
- Asume: Sergio Estigarribia (PLRA, reelecto)
- Promete: Centrar su futura gestión en el asfaltado de calles y en atender los problemas del transporte público regulado por el Viceministerio del Transporte.
- Heredará: Denuncias de baches originados por la falta de drenaje, controversias por el uso y cesión de espacios públicos municipales, y la saturación en los servicios de salud local.
Mariano Roque Alonso
- Asume: Julián Vega (ANR)
- Promete: Calles transitables, caminos vecinales renovados y bien mantenidos, recolección eficiente de basura, seguridad las 24 horas mediante cámaras de vigilancia, botones de pánico y un Centro de Monitoreo Municipal, mejor iluminación en todos los barrios para mayor tranquilidad familiar, salud cercana con acompañamiento a la tercera edad y jornadas médicas comunitarias, creación de la Dirección de Turismo, apoyo a pescadores y gastronomía local, y más ferias y eventos culturales para generar empleo.
- Heredará: El pésimo estado de las calles y la proliferación de baches, la falta de alcantarillado sanitario y desagüe pluvial, sobrecarga de funcionarios, deficiencias en la infraestructura peatonal y espacios públicos, preocupación por la inseguridad nocturna y falta de limpieza, así como cuestionamientos al gasto municipal frente a las prioridades ciudadanas.
Itauguá
- Asume: Horacio Fernández (ANR, reelecto)
- Prometió: Dar 24 horas de moteles gratis si ganaba (promesa que cumplió parcialmente por 12 horas). También prometió mas calles asfaltadas, espacios educativos, comedores, seguridad.
- Heredará: El colapso del sistema cloacal, el desborde de aguas servidas sobre las calles y constantes problemas en el suministro eléctrico debido a la baja tensión.
Fernando de la Mora
- Asume: Luis Fernando Franco (PLRA)
- Promete: Modernización vial, nuevos equipamientos para la planta asfáltica, limpieza urbana, instalación de cámaras de seguridad, trabajo conjunto con la Policía Nacional para traer una base del Grupo Lince a la Zona Sur, y mejora de veredas.
- Heredará: Baches profundos y mal estado en avenidas clave, automóviles abandonados y chocados ocupando la vía pública, agua servida y sumideros pluviales colmatados, además de problemas de inseguridad y microtráfico.
Ñemby
- Asume: Blas Lanzoni (PLRA)
- Promete: Crear el Parque Metropolitano Cerro Ñemby, conseguir fondos por US$ 1.500.000 para el Hospital Distrital de Ñemby y reducir la cantidad de funcionarios públicos.
- Heredará: Inacción municipal ante vertederos clandestinos y basurales, infraestructura vial y servicios urbanos deficientes, baches, raudales, falta de iluminación y seguridad, y una profunda crisis en el transporte público interno.
Lambaré
- Asume: Guido González (ANR, reelecto)
- Prometió: Reparar el 65% restante de las calles, construir o mejorar plazas, e instalar un parque de la salud, un polideportivo y un teatro al aire libre.
- Heredera: Calles destruidas, barrios anegados tras cada lluvia, creciente indignación ciudadana por la falta de servicios básicos, supuestas priorizaciones políticas en los trabajos de reparación vial y ausencia de resultados concretos a pesar de las reiteradas declaraciones de emergencia.
Limpio
- Asume: Juancho Gómez (PLRA)
- Promesas electorales: Mantener la gestión de su clan (los Gómez Verlangieri) mediante un Plan Integral de Calles que incluye la recuperación total de asfaltados y una planta asfáltica propia; “Bache Cero”, una aplicación móvil para reportar baches y agilizar su reparación; Plazas Saludables equipadas en cada barrio; el Paseo Costero de Piquete Cué en conjunto con la Gobernación de Central; un Centro de Monitoreo Municipal con cámaras estratégicas; y un plan de apoyo a artistas y ferias permanentes junto a la ciudadanía.
- Hereda: Pésimo estado de las calles, falta de desagüe pluvial y raudales, acumulación de aguas servidas e insalubridad, problemas en el transporte público, y deficiencias en los servicios básicos y en la recolección de residuos.
San Lorenzo
- Asume: Felipito Salomón (ANR, reelecto)
- Promete: Continuar su gestión, modernizar los espacios públicos y titular terrenos en asentamientos.
- Hereda: Obras inconclusas, calles repletas de baches, inundaciones recurrentes en cada lluvia, endeudamiento y déficit financiero, además de controversias vinculadas a la planta asfáltica y al medio ambiente.
Capiatá
- Asume: Laura Gamarra (ANR, reelecto)
- Promete: Continuar su gestión iniciada en 2023, combatir la inseguridad callejera, poner freno al flagelo de las adicciones y crear una Secretaría Municipal de Empleo.
- Hereda: Una administración muy cuestionada por la falta de gestión y transparencia, el pésimo estado de calles como Rojas Cañada, Toledo Cañada o Aldana Cañada, quejas constantes contra la Policía Municipal de Tránsito, y graves antecedentes de accidentes industriales (como incendios y explosiones con víctimas fatales) debido a la falta de inspecciones de seguridad.
Luque
- Asume: Hugui Farías (ANR)
- Prometió: Calles en buen estado, convertir los caminos vecinales en vías de “todo tiempo”, gestionar un desagüe pluvial ante el MOPC, mejorar los espacios públicos y modernizar las plazas, implementar programas de prevención de drogas y capacitación juvenil, y construir un centro cultural y teatro municipal para 500 personas.
- Hereda: La cuestionada gestión de su antecesor Carlos Echeverría (ANR), baches y deterioro vial, el desvío de recursos hacia operadores políticos convertidos en funcionarios municipales en detrimento del presupuesto para obras, y la acumulación de basura.
Asunción
- Asume: Soledad Núñez (Alianza)
- Prometió: Despedir a todos los planilleros, acabar con las cajas paralelas, reparar las calles y restablecer los servicios públicos, eliminar la Policía Municipal de Tránsito (PMT), recuperar las plazas, y propiciar la reactivación del Centro Histórico junto con el apoyo a emprendedores.
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- Heredará: Calles completamente llenas de baches, una estructura de más de 9.000 funcionarios (gran parte de ellos sin funciones asignadas), deudas acumuladas por varios años y una ciudadanía reacia a pagar impuestos debido al mal desempeño de la administración pasada.