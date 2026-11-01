Nuevos intendentes de Central y Asunción: ¿Quiénes asumen, qué prometieron y qué heredan?

Promesas electorales: Mantener la gestión de su clan (los Gómez Verlangieri) mediante un Plan Integral de Calles que incluye la recuperación total de asfaltados y una planta asfáltica propia; “Bache Cero”, una aplicación móvil para reportar baches y agilizar su reparación; Plazas Saludables equipadas en cada barrio; el Paseo Costero de Piquete Cué en conjunto con la Gobernación de Central; un Centro de Monitoreo Municipal con cámaras estratégicas; y un plan de apoyo a artistas y ferias permanentes junto a la ciudadanía.