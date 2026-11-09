Movilización de docentes y adultos mayores en distritos de Concepción

Una gran cantidad de docentes agremiados a la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) y a la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP) participaron de la movilización. El punto de encuentro fue la céntrica plaza Agustín Fernando de Pinedo.

Los docentes marcharon desde la plaza hasta el Monumento a la Madre. Durante la caminata, exhibieron una enorme bandera paraguaya y entonaron cánticos.

Agentes de la Policía Nacional acompañaron la movilización.

De acuerdo con el dirigente de la base Concepción de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay, Sindicato Nacional (OTEP-SN), Pedro Martínez, los docentes están preocupados por los últimos acontecimientos políticos que sacudieron al país.

“Nosotros salimos hoy a las calles para que pueda garantizarse la continuidad de los proyectos y programas educativos en este año 2026”, sostuvo.

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En otro momento, señaló que la movilización también tiene como objetivo decirle al actual Gobierno que el dinero de los ahorristas depositados en Ueno Bank les sea devuelto en su totalidad.

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La movilización de los docentes también se registró este lunes en los distritos de Azotey y San Lázaro, en Vallemí.

Adultos mayores exigen aumento de la pensión estatal que perciben

Mientras tanto, un grupo de adultos mayores bloqueó de forma intermitente la ruta PY22 en el distrito de Paso Horqueta.

Eran entre 20 y 25 personas que realizaron el cierre de la vía a 34 kilómetros al norte de la capital del primer departamento. Manifestaron que precisan un aumento del monto de la pensión estatal que perciben mensualmente por parte del Estado.

Asimismo, expresaron que no están de acuerdo con la designación de Pedro Alliana como presidente de la República ni con la del actual presidente de la Cámara de Senadores, Bachi Núñez.