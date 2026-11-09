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Nacionales
09 de noviembre de 2026 - 14:52

Movilización de docentes y adultos mayores en distritos de Concepción

Grupo de personas con camisetas a rayas blancas y rojas sostienen una gran bandera paraguaya y pancartas en la calle.
Docentes durante la manifestación realizada este lunes en Concepción.Aldo Rojas

Los maestros se movilizaron en los distritos de Concepción, San Lázaro y Azotey, mientras que un grupo de adultos mayores bloqueó la ruta PY22 en Paso Horqueta.

Por Aldo Rojas
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Una gran cantidad de docentes agremiados a la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) y a la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP) participaron de la movilización. El punto de encuentro fue la céntrica plaza Agustín Fernando de Pinedo.

Los docentes marcharon desde la plaza hasta el Monumento a la Madre. Durante la caminata, exhibieron una enorme bandera paraguaya y entonaron cánticos.

Agentes de la Policía Nacional acompañaron la movilización.

Multitud de docentes con pancartas en colores verde y rojo, frente al Instituto Salesiano San José, en un ambiente soleado.
Un grupo de docentes frente al Monumento a la Madre, en Concepción, donde expresaron sus reivindicaciones.

De acuerdo con el dirigente de la base Concepción de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay, Sindicato Nacional (OTEP-SN), Pedro Martínez, los docentes están preocupados por los últimos acontecimientos políticos que sacudieron al país.

“Nosotros salimos hoy a las calles para que pueda garantizarse la continuidad de los proyectos y programas educativos en este año 2026”, sostuvo.

En otro momento, señaló que la movilización también tiene como objetivo decirle al actual Gobierno que el dinero de los ahorristas depositados en Ueno Bank les sea devuelto en su totalidad.

Lea más: Docentes se movilizan en cinco puntos en el departamento de San Pedro

La movilización de los docentes también se registró este lunes en los distritos de Azotey y San Lázaro, en Vallemí.

Adultos mayores exigen aumento de la pensión estatal que perciben

Mientras tanto, un grupo de adultos mayores bloqueó de forma intermitente la ruta PY22 en el distrito de Paso Horqueta.

Grupo de adultos mayores sentados en sillas plásticas, uno de pie con bandera. Ambiente soleado y árboles al fondo.
Cerca de 20 adultos mayores cerraron de manera intermitente la ruta PY22, en el distrito de Paso Horqueta.

Eran entre 20 y 25 personas que realizaron el cierre de la vía a 34 kilómetros al norte de la capital del primer departamento. Manifestaron que precisan un aumento del monto de la pensión estatal que perciben mensualmente por parte del Estado.

Asimismo, expresaron que no están de acuerdo con la designación de Pedro Alliana como presidente de la República ni con la del actual presidente de la Cámara de Senadores, Bachi Núñez.

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