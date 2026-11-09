Yataity del Norte: reiteran pedido de equipamiento del hospital básico

La obra de ampliación del local del Hospital Básico de Yataity del Norte comenzó en 2021, en un establecimiento que funcionaba como un centro de salud. Las mejoras se llevaron a cabo mediante gestiones realizadas por un grupo de pobladores ante el Ministerio de Salud.

A pesar de los innumerables inconvenientes que se presentaron y que afectaron en gran medida el avance de los trabajos, actualmente la parte edilicia se encuentra prácticamente terminada. Solamente falta instalar los equipos en las respectivas áreas para ponerlo en funcionamiento, según señalaron.

El presidente de la organización sin fines de lucro Yataity del Norte Solidario, el cura párroco Cristian Paiva, cuyos miembros fueron los principales promotores para conseguir el mejoramiento del hospital, indicó que desde hace varios meses vienen insistiendo ante las autoridades del Ministerio de Salud para que prioricen la compra de los equipos que requiere el hospital, especialmente para las salas de quirófano, internación, laboratorio, Rayos X y odontología, entre otras áreas.

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Empresa realiza instalación de mobiliario en las nuevas instalaciones del hospital básico

El sacerdote Paiva mencionó que la terminación de la obra está a cargo de la Constructora JL y Compañía SA, representada por Diego Marcelo Jara Estigarribia. En estos momentos, la empresa está enfocada en la colocación del mobiliario en las diferentes salas de los dos nuevos pabellones que forman parte de la nueva infraestructura del nosocomio, refirió.

“Los habitantes de Yataity del Norte están esperando que el Ministerio de Salud priorice la instalación de los equipos, con el propósito de brindar un mejor servicio a la ciudadanía, no solamente para la gente de este distrito, sino para todas las poblaciones aledañas que también utilizan el servicio de esta institución”, indicó el presbítero Cristian Paiva.

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Ministerio ya adjudicó el equipamiento, según director de la Región Sanitaria

El director de la Segunda Región Sanitaria, doctor Darío Soria, informó que el Ministerio de Salud ya cuenta con las empresas ganadoras de la licitación que serán las encargadas de equipar el hospital básico de Yataity del Norte.