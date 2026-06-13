Yataity del Norte: esperaron 5 años por el hospital y ahora exigen su equipamiento

Los pobladores del distrito de Yataity señalaron que sería fundamental poner en funcionamiento todos los servicios del hospital inmediatamente luego de la terminación de los últimos detalles del edificio. Los trabajos finales son realizados la Constructora JL y Compañía SA, representada por Diego Marcelo Jara Estigarribia.

El presidente de la “Comisión de apoyo al hospital, Yataity del Norte Solidario", el cura párroco Cristian Paiva, manifestó que tras varias paralizaciones y el abandono de los trabajos, finalmente se están terminando las mejoras introducidas en la parte de la infraestructura del hospital que se había empezado en el año 2021.

Aseguró que los ciudadanos de esta localidad y de ciudades vecinas aguardan que el nuevo centro asistencial pueda entrar en funcionamiento en el menor tiempo posible. Señaló que actualmente la institución carece de varios servicios básicos debido a la falta de equipamientos necesarios y de personal de blanco suficiente para atender la demanda de la población.

Ampliación casi terminada

Seguidamente, Paiva habló del avance de los trabajos a cargo de la empresa contratista, señalando que las nuevas obras introducidas prácticamente ya están terminadas. Afirmó que solamente se están haciendo algunos retoques finales para su entrega al Ministerio de Salud, por lo que urge que ya se estén priorizando las compras de los equipos que serán instalados en las diferentes salas del edificio, agregó.

Lea más: En cinco años, el Ministerio de Salud no `pudo treminar la construcción del Hospital Basico de Yataity del Norte

“Los habitantes de Yataity del Norte, en especial los usuarios de nuestro hospital, esperan que la atención pueda mejorar con la ampliación del espacio físico y con los nuevos equipos hospitalarios, como laboratorio para análisis, rayos X, odontología, obstetricia, neonatología, entre otros”, expresó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Solicitudes en trámite

Consultado sobre el reclamo, el director de la Segunda Región Sanitaria, el doctor Darío Soria, reveló que efectivamente en estos momentos se están realizando las gestiones correspondientes con el Ministerio de Salud para la adquisición de los equipos destinados a la puesta en funcionamiento del hospital básico de Yataity del Norte, indicó.