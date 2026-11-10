Denuncian dificultades para conseguir turnos y trasladar pacientes en hospital de San Ignacio

El concejal municipal Diego González (ANR) denunció presuntas irregularidades en el Hospital Distrital de San Ignacio, Misiones, principalmente en la asignación de turnos para estudios médicos, así como en el traslado de pacientes que requieren atención especializada en otros centros asistenciales.

Durante una visita al centro asistencial, el edil cuestionó el funcionamiento del área de admisión y señaló que algunos pacientes deben esperar entre dos y tres meses para conseguir turnos con especialistas o acceder a determinados estudios médicos.

Según manifestó, incluso las personas que acuden en el horario establecido, a partir de las 12:00, se encuentran con que ya no hay disponibilidad.

Lea más: Taiwán entrega camas y monitores al Hospital Regional de San Juan Bautista

“No puede una persona venir todos los días desde la campaña; viene a las 12 y ya no hay turnos”, manifestó.

Como ejemplo, mencionó las dificultades para acceder a estudios de ecocardiograma, para los cuales, según indicó, en el hospital se otorgan solamente cinco turnos, mientras que en San Juan Bautista se asignarían entre 25 y 30.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Tres meses tenés que esperar para que te den un turno de ecocardiograma, una vergüenza es eso, eso no puede suceder”, expresó.

González consideró que el sistema de asignación de turnos debe ser revisado para garantizar que los pacientes que acuden al hospital público tengan acceso a los servicios disponibles, sin privilegios ni preferencias. Asimismo, cuestionó la falta de más profesionales y las limitaciones de los equipos médicos.

Solo se dan seis turnos por ventanilla

En respuesta a los cuestionamientos, el director del Hospital Distrital de San Ignacio, Manuel Aquino, explicó que el establecimiento dispone de un equipo portátil de ecocardiograma, donado el año pasado mediante gestiones del Ministerio de Salud y la Embajada de Taiwán.

Aclaró que se trata de un equipo diferente al aparato fijo que funciona en el Hospital Regional de San Juan Bautista. Para realizar los estudios, el establecimiento recibe semanalmente a un cardiólogo del hospital regional, quien dispone de aproximadamente tres horas para atender en San Ignacio.

Según Aquino, el especialista tiene capacidad para realizar alrededor de 12 estudios durante ese periodo, incluyendo pacientes internados y casos de urgencia. Por ese motivo, se habilitan solamente seis turnos en ventanilla para pacientes ambulatorios.

“Nosotros agendamos solamente seis en ventanilla, ¿por qué razón? Porque también tenemos pacientes internados o pacientes que son de urgencia, que por ahí caen en el mismo día y entonces él termina haciendo aproximadamente 12 estudios en esas 3 horas, que es lo que lo que puede realizar”, explicó.

Lea más: Salud garantiza cobertura integral a familias afectadas en Ayolas

El director reconoció que existe una alta demanda y señaló que el problema radica principalmente en la falta de profesionales especializados para ampliar la atención.

Asimismo, anunció que desde enero de 2027 esperan aumentar la disponibilidad de turnos, debido a que la cardióloga del establecimiento terminará en diciembre su capacitación en ecocardiografía y podrá comenzar a realizar estos estudios.

Traslado de pacientes en ambulancia está supeditado a un protocolo, dice directorr

Otro punto señalado por el concejal fue la falta de respuesta para el traslado de pacientes a otros centros asistenciales. Relató que un paciente debía ser trasladado a Encarnación para someterse a una intervención quirúrgica, pero, según denunció, no se consiguió una ambulancia del hospital y sus familiares tuvieron que realizar una colecta para contratar un vehículo particular.

“Tuvimos que hacer vaquita para mandarle en un vehículo particular habiendo un montón de ambulancias en este lugar”, cuestionó.

Al respecto, el doctor Aquino indicó que las ambulancias del Ministerio de Salud tienen un uso específico y están destinadas al traslado de pacientes internados y situaciones de urgencia.

Explicó que no constituyen un medio de transporte particular para personas que necesitan acudir a consultas, estudios o cirugías programadas de manera ambulatoria.

El director relató que, en el caso mencionado por el concejal Diego González, el paciente se encontraba en su domicilio y tenía una cirugía programada por una fractura anterior, por lo que no estaba internado ni presentaba una situación de urgencia.

El doctor Aquino explicó que para movilizar una ambulancia se requiere una orden de traslado firmada por el médico de guardia, un resumen médico con los datos y el diagnóstico del paciente, además de las planillas correspondientes para justificar el desplazamiento y el combustible utilizado. También se debe documentar la llegada al establecimiento de destino.

Según su versión, a los familiares se les solicitó que acudieran al hospital para gestionar la documentación correspondiente con el médico de guardia, pero no aceptaron realizar ese procedimiento y finalmente trasladaron al paciente por sus propios medios.