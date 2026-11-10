Familiares de pacientes protestan por la falta de medicamentos en la Senadis

La incertidumbre y la preocupación se apoderaron de los familiares de pacientes que acuden a la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis).

Ante el agotamiento del stock de insumos y fármacos esenciales, un grupo de afectados se manifestó públicamente para denunciar la grave situación que atraviesa la institución.

Según los manifestantes, la problemática no es reciente, sino que se ha vuelto una constante a lo largo de los últimos meses. “No hay medicamentos. Todo este año estamos arrastrando esto, no es solamente ahora”, expresó Andrea López, una de las madres afectadas.

La afectada señaló que la crisis se agudizó en los últimos días, luego de que las autoridades informaran a los usuarios sobre la imposibilidad financiera de adquirir medicamentos de ciertas marcas requeridas de forma estricta por los médicos tratantes.

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Esta restricción presupuestaria pone en riesgo el estado de salud de los pacientes. “Nosotros tenemos indicaciones de los médicos que los chicos pueden empeorar en el caso de que no le compren medicamentos de una marca específica”, advirtió López.

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Entre los insumos faltantes se destacan productos de uso neurológico y de vital importancia para la continuidad diaria de los tratamientos. “El ácido valproico es una de las principales luchas de la gente. Tienen que venir tres o cuatro veces a mendigar. Tenemos que mendigar por los medicamentos”, remarcó la mujer.

Los afectados señalaron que, cuando la institución no dispone del insumo, la única alternativa es recurrir a la solidaridad pública o costearlos de su propio bolsillo. “Son medicamentos costosos. Más de 130.000 guaraníes es lo que se gasta para adquirir”, enfatizó López.

En su caso particular, detalló que a su hija le proveen Levetiracetam, pero no de la marca requerida por la prescripción de su neurólogo.

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Por su parte, la señora Cinthia Ferreira señaló que en su caso su hijo necesita el ácido valproico, medicamento que ya no le van a facilitar y tendrá que tener un gasto mensual de 700.000 guaraníes para adquirir la cantidad que necesita.

Frente a este panorama, los familiares exigen una respuesta urgente a las autoridades presupuestarias e institucionales para garantizar el suministro continuo y adecuado de los tratamientos prescritos.