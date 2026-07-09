Billetaje para personas con discapacidad: lo que debés saber sobre el pasaje gratuito

Esta semana el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) y la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis) presentaron la nueva tarjeta de billetaje electrónico para personas con discapacidad.

Para que los usuarios y sus familias conozcan a fondo el funcionamiento, los alcances de la ley y los detalles prácticos para gestionarla, Sebastián Valdovinos, secretario general de la Senadis, echó luz sobre los puntos más importantes.

¿A qué tipos de discapacidad alcanza el beneficio?

A diferencia de otros programas que exigen un nivel de gravedad específico, el beneficio del pasaje gratuito no discrimina por el porcentaje o grado de la condición (sea leve, moderado o severo). La normativa cubre a todas las modalidades de discapacidad.

Esto incluye, por ejemplo, a personas con discapacidad auditiva, quienes anteriormente encontraban dificultades para hacer efectivo su derecho, y también a personas dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA), condición que la Senadis certifica dentro del perfil de discapacidad intelectual. Toda persona que cuente con su certificación oficial está habilitada para solicitar la tarjeta.

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Perfil del acompañante: ¿cómo rige la gratuidad?

Es importante conocer qué establece la legislación actual respecto a las personas que asisten al usuario durante el viaje:

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Personas con discapacidad visual : el beneficio mantiene un perfil diferenciado por ley. En este caso, el pasaje es gratuito tanto para el titular de la tarjeta como para su acompañante.

Otros tipos de discapacidad: para las demás condiciones (motriz, auditiva o intelectual), el pasaje gratuito está asignado exclusivamente al usuario titular de la tarjeta. En estos casos, el acompañante deberá abonar la tarifa establecida de forma regular.

¿Cómo y dónde gestionar la tarjeta?

La Senadis dispone en esta primera etapa de un lote de 7.000 plásticos para responder a la demanda de los usuarios del área metropolitana, o de aquellos ciudadanos del interior que viajen de forma esporádica a la capital (por ejemplo, para seguir tratamientos médicos).

Por el momento, la gestión se realiza de manera estricta y exclusivamente presencial. Las autoridades optaron por este mecanismo para asegurar una entrega efectiva y personalizada del documento, tras registrarse en años anteriores casos de tarjetas impresas que no llegaron a ser retiradas por los solicitantes.

El trámite se realiza en la sede central de la Senadis, ubicada en las calles Yerutí y Jacarandá, en la ciudad de Fernando de la Mora (Zona Norte), de lunes a viernes en el horario de 07:00 a 13:00.

La institución proveerá un formulario básico y el único requisito indispensable es presentar el certificado de discapacidad vigente, expedido previamente por la propia Senadis.

Tanto el trámite como la emisión de la primera tarjeta son 100% gratuitos. Una vez ingresada la solicitud, el proceso de emisión toma un tiempo estimado de 20 días, tras lo cual la institución se contactará con el beneficiario para el retiro.

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¿Cómo reportar inconvenientes en los buses?

El nuevo chip integrado está diseñado para comunicarse directamente con los validadores de Jaha y Más, eliminando la necesidad de que el usuario deba “negociar” su acceso con el conductor.

No obstante, si se llegara a presentar algún inconveniente en las unidades de transporte o si un bus se negara a detenerse, los usuarios cuentan con canales oficiales para reportar la situación.

Las denuncias pueden asentarse directamente en las redes sociales, correo electrónico o página web de la Senadis, así como ante el Viceministerio de Transporte, que actúa como el ente regulador encargado de fiscalizar a las empresas y aplicar las sanciones correspondientes.