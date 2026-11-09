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Nacionales
09 de noviembre de 2026 - 19:12

Salud Pública mueve fichas tras escándalo por millonarios pagos a la empresa Wels

Rita Villalba, directora general de Administración y Finanzas del Ministerio de Salud.
Rita Villalba, directora general de Administración y Finanzas del Ministerio de Salud.

Tras el revuelo por millonarios pagos a la firma Wels S.A., que estuvo ligada al hermano del expresidente preso Santiago Peña, el Ministerio de Salud destituyó a Víctor Bernal y nombró a Rita Villalba como directora de Administración y Finanzas. Entrá a leer los detalles del enroque.

Por Nadia Cano
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La cartera sanitaria ha movido sus fichas en un intento por contener las críticas, tras el revuelo generado por las millonarias transferencias realizadas a la empresa Wels S.A la semana pasada. En medio del caos por Ueno Bank y la indignación ciudadana que llevó al juicio político a Santiago Peña, el Ministerio de Salud pagó más de G. 2.400 millones a la firma, que estuvo vinculada a Manuel Peña Palacios, hermano del hoy expresidente de la República.

Ministerio de Salud mueve fichas tras la polémica por los pagos a Wels S.A.

Esta mañana, a través de un comunicado, Salud Pública informó que las transferencias financieras realizadas desde el pasado 31 de octubre corresponden al cierre administrativo mensual para garantizar la recolección de residuos hospitalarios en todo el país.

Lea más: Allanan las viviendas de Santiago Peña y Carlos Carvallo por el caso Ueno Bank

Desde la cartera sanitaria también se confirmó que habría cambios y, esta tarde se anunció la salida de Víctor Bernal de la Dirección General de Administración y Finanzas. En su reemplazo asumió la contadora pública Rita Villalba, en lo que significará su tercera gestión al frente de una de las dependencia más sensibles y complejas del Ministerio de Salud.

Comunicado del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, con texto claro sobre pagos y transparencia en administración.
En un comunicado el Ministerio de Salud Pública aclaró pagos a WELS S.A.

El enroque administrativo responde directamente al ojo del huracán mediático y ciudadano que desató la noticia de desembolsos públicos otorgados a firmas ligadas al poder. Hasta el 2023, la empresa Wels SA estuvo vinculada a Manuel Peña Palacios, hermano del expresidente Santiago Peña Palacios, actualmente preso por el caso Ueno Bank.

El trasfondo de Wels S.A.: los millonarios contratos y su vínculo con el poder

El epicentro de la tormenta se originó cuando salieron a la luz los detalles de las transferencias ejecutadas por el Ministerio de Salud a favor de la firma Wels S.A., por unos G. 2.453 millones. La empresa tramitó el pago el 31 de octubre y, según la web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, cobró en tres partes, recibidas entre el 3 y el 5 de noviembre, o sea, entre el día que Ueno Bank fue intervenido y a poco del juicio político que destituyó a Santiago Peña.

Estos pagos millonarios se dieron en el marco del contrato de la Licitación 474523 de 2025, adjudicada en diciembre de 2025 para el “servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos bioinfecciosos y farmacológicos, sólidos y líquidos”. El acuerdo, plurianual, es de unos G. 16.000 millones.

Lea más: La fortuna del IPS en Ueno Bank: revelan que hay más de US$ 516 millones atrapados

Lo que agravó la percepción pública y desató las críticas generalizadas fue el prontuario corporativo de la proveedora: investigaciones periodísticas documentaron que Wels S.A. estuvo vinculada hasta mediados de 2023 a Manuel Peña Palacios (hermano de Santiago Peña) y a Gonzalo Peña Ocampos (hijo del expresidente). Desde el inicio del gobierno de Peña, la firma acumuló adjudicaciones públicas que rondan los US$ 19,5 millones.

Isaías Ricardo Fretes en traje gris y Rita Villalba en blusa clara, de pie en sala con bandera paraguaya al fondo.
Isaías Fretes, ministro de Salud junto con Rita Villalba, quien asume desde hoy la Dirección de Administración y Finanzas.

Ante este panorama de cuestionamientos, la cartera sanitaria actualmente a cargo de Isaías Fretes, anunció la designación de Rita Villalba en reemplazo de Bernal.

Quién es Rita Villalba, la nueva directora de Administración y Finanzas de Salud

La funcionaria cuenta con un perfil de amplia trayectoria en el sector público, habiendo liderado la misma dirección en periodos anteriores. También pasó por cargos gerenciales en la Secretaría Técnica de Planificación (STP), Aduanas, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y hospitales de referencia como el Pediátrico Acosta Ñu y el de Lambaré.

¿Giro de timón o simple fachada?

Desde el Ministerio de Salud han intentado calmar las aguas asegurando que no se descartan más cambios en la estructura interna y prometiendo transparencia en la rendición de cuentas conforme avancen las investigaciones. Pese a estas promesas oficiales, los cambios que realiza el Ministerio de Salud se perciben desde varios sectores como una medida de contención de daños.

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