Cnel. Oviedo: indígenas de Paso Yobái exigen al Indi la compra de un inmueble

Unas 37 familias indígenas provenientes del distrito de Paso Yobái, departamento de Guairá, se encuentran apostadas al costado de la antigua Ruta PY02, en inmediaciones de la Terminal Internacional de Ómnibus de Coronel Oviedo, para exigir al Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) la compra de nueve hectáreas de tierra en la zona de Cerro Punta, distrito de Mauricio José Troche, del mismo departamento.

Los nativos llegaron hace 10 días a la capital del departamento de Caaguazú para presionar a las autoridades del Indi y solicitar también la intermediación de la Gobernación de Caaguazú para concretar la adquisición del inmueble. Aseguran que hace 15 años se encuentran sin tierras propias y deambulan por diferentes puntos de la región, sin contar con un lugar donde puedan establecerse definitivamente.

Las familias también reclaman asistencia de las instituciones públicas mediante la entrega de víveres y carpas para poder subsistir, dadas las precarias condiciones en las que se encuentran. Actualmente, según manifestaron, sobreviven gracias a la solidaridad de las personas que se acercan hasta el campamento para llevarles algún tipo de ayuda.

Uno de los líderes de la comunidad, Máximo Arce Benítez, manifestó que en reiteradas ocasiones mantuvieron conversaciones con representantes del Indi, quienes siempre les prometen que la adquisición del inmueble se concretará lo antes posible. Sin embargo, señaló que hasta ahora no han cumplido con el compromiso y que todas las conversaciones terminan solamente en promesas.

Indicó que las familias están soportando las lluvias, el frío y el intenso calor bajo precarias carpas, situación que está provocando enfermedades, principalmente entre los niños de la comunidad. Agregó que durante las noches también sufren la invasión de mosquitos, que no les permite descansar y representa otro riesgo para la salud de los integrantes de las familias.

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Arce Benítez pidió al Indi y a la Gobernación de Caaguazú una rápida intervención para encontrar una solución al reclamo, de manera que las 37 familias puedan acceder a las nueve hectáreas solicitadas y contar finalmente con un lugar propio donde establecerse, arraigarse y dejar de deambular por diferentes puntos de la región.

Por su parte, el encargado de Asuntos Indígenas de la Gobernación de Caaguazú, Juan Garcete, indicó que la institución departamental se encuentra asistiendo con víveres y otros insumos a las comunidades indígenas de este departamento, pero que no cuenta con la capacidad para brindar asistencia a nativos provenientes de otras regiones. Señaló que el problema de tierras es de larga data y que su solución depende exclusivamente del Indi.

Comentó que, ante esta situación, mantuvo conversaciones con su par de la Gobernación de Guairá y que ambas instituciones están realizando gestiones conjuntas ante el Indi para que las familias sean asistidas y reubicadas en algún lugar mientras continúan los trámites para la adquisición de las tierras.