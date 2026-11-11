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Nacionales
11 de noviembre de 2026 - 22:07

Militares y bomberos controlan incendio en la reserva del Lago Ypacaraí

Soldados con cascos amarillos y negros sosteniendo palas en área forestal con humo y restos de fuego alrededor.
Militares y bomberos combaten un incendio en la reserva del Lago Ypacaraí, en el tramo Luque-San Bernardino.

Un operativo conjunto con helicópteros y cuadrillas de tierra, integrada por militares y bomberos, logró sofocar las llamas en la reserva del Lago Ypacaraí, en el tramo Luque-San Bernardino. La Policía sospecha que el fuego fue provocado y la Fiscalía ya investiga.

Por ABC Color
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Personal del Ejército Paraguayo, la Fuerza Aérea y el Comando Logístico, en forma coordinada con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), lograron contener y extinguir por completo un incendio forestal desencadenado en la Reserva del Lago Ypacaraí, en las inmediaciones del tramo rutero que une Luque con San Bernardino.

Lea más: Bomberos se manifestaron por los cerca de G. 2.500 millones congelados en Ueno Bank

El despliegue aéreo resultó crucial para frenar la furia del fuego en una zona de difícil acceso a pie. Un helicóptero UH-1H de la Fuerza Aérea Paraguaya, equipado con el sistema de descarga de agua Bambi Bucket, realizó un total de 50 vertidos sucesivos sobre las llamas.

Bomberos en uniforme amarillo utilizan herramientas para apagar las llamas en un área boscosa, con humo denso alrededor.
Bomberos lucharon contra un incendio forestal en la reserva del Lago Ypacaraí, bajo investigación por posible provocación.

Este esfuerzo combinado desde el aire permitió frenar la propagación de las lenguas de fuego, facilitando que las cuadrillas terrestres de los bomberos y los efectivos militares ingresaran a la zona crítica para liquidar de forma definitiva los rescoldos del siniestro.

Coordinación en el terreno

En el lugar de los hechos estuvo presente el ministro de Defensa Nacional, el general de Ejército (R) Óscar González, quien mantuvo una reunión de trabajo directamente sobre la línea de fuego con técnicos y autoridades del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

Lea más: Ueno Bank: congelamiento de fondos ya limita la operatividad de los bomberos voluntarios

Durante el encuentro se trazó un plan de contingencia para mantener una guardia permanente de vigilancia y patrullaje a cargo de personal militar, con la intención de evitar que se vuelva a producir un incendio en la zona.

Existe la sospecha de que el foco habría sido provocado de manera intencional por personas extrañas.

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