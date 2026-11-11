Militares y bomberos controlan incendio en la reserva del Lago Ypacaraí

Personal del Ejército Paraguayo, la Fuerza Aérea y el Comando Logístico, en forma coordinada con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), lograron contener y extinguir por completo un incendio forestal desencadenado en la Reserva del Lago Ypacaraí, en las inmediaciones del tramo rutero que une Luque con San Bernardino.

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El despliegue aéreo resultó crucial para frenar la furia del fuego en una zona de difícil acceso a pie. Un helicóptero UH-1H de la Fuerza Aérea Paraguaya, equipado con el sistema de descarga de agua Bambi Bucket, realizó un total de 50 vertidos sucesivos sobre las llamas.

Este esfuerzo combinado desde el aire permitió frenar la propagación de las lenguas de fuego, facilitando que las cuadrillas terrestres de los bomberos y los efectivos militares ingresaran a la zona crítica para liquidar de forma definitiva los rescoldos del siniestro.

Coordinación en el terreno

En el lugar de los hechos estuvo presente el ministro de Defensa Nacional, el general de Ejército (R) Óscar González, quien mantuvo una reunión de trabajo directamente sobre la línea de fuego con técnicos y autoridades del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

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Durante el encuentro se trazó un plan de contingencia para mantener una guardia permanente de vigilancia y patrullaje a cargo de personal militar, con la intención de evitar que se vuelva a producir un incendio en la zona.

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Existe la sospecha de que el foco habría sido provocado de manera intencional por personas extrañas.