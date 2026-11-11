Bomberos se manifestaron por los cerca de G. 2.500 millones congelados en Ueno Bank

Con el colapso de Ueno Bank tras constatarse insuficiencia en el índice de solvencia por debajo del mínimo del 50% requerido a raíz de un sumario del Banco Central del Paragiay (BCP) y la aplicación de un procedimiento de resolución, más de 3.000.000 de cuentas quedaron congeladas.

Si bien el BCP informó que ya fueron procesadas un total de 1.738.804 cuentas depositantes afectados por la caída de Ueno Bank, que representa al 93,1% de los clientes, el fondo de garantía cubre solo hasta 75 jornales mínimos por persona, es decir, G. 121.760.000.

Es debido a esto que el CBVP realizó una movilización hoy en imediaciones del Congreso Nacional, considerando que el congelamiento de su cuenta, en la que además depositaron G. 1.400 millones de la colecta nacional hecha recientemente, tienen bloqueados en total G. 2.355 millones, que sería el 30% de su presupuesto general y que afectaría a su operatividad, según indicó la presidenta Lorena Canan.

“Hoy hay una sesión ordinaria del Senado, donde estamos incluidos dentro del orden del día para ver la posibilidad de declarar el impulso de una ley de salvataje financiero para el CBVP, que al menos pueda blindar esos fondos que hoy tenemos ahí paralizados y ver la posibilidad, por supuesto, de recuperar íntegramente esos fondos. Hablamos de G. 2.355 millones, producto de la colecta nacional por una parte y por otra parte, que son fondos genuinos de nuestros respectivos cuarteles a nivel nacional”, precisó.

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¿Cómo afecta el congelamiento de los fondos del CBVP?

Explicó que la paralización de estos fondos afecta directamente en la inversión del financiamiento operativo, como la compra de combustible, que no solamente se realiza para los móviles, sino también para distintos tipos de equipos, bombas, generadores, que se usan en intervenciones.

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Otro de los elementos en los que más gastan es en insumos hospitalarios, los que tienen salida diaria por el servicio a nivel nacional las 24 horas del día.

La reparación de varios móviles que hoy están en los talleres también se paralizó ante el congelamiento de los fondos, considerando que cada cuartel tiene que honrar deudas con los talleres.

“Nosotros contamos con una flota de aproximadamente 600 vehículos a nivel nacional y muchos de ellos hoy están en talleres cuyos propietarios esperan cobrar esas reparaciones hechas; ponerles un motor a aproximadamente nos cuesta de 30 a 60 millones de guaraníes y que ya es un costo considerable hoy para cada cuartel”, señaló.

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Servicios del CBVP serán reducidos

Detalló que estos recursos son planificados por los cuarteles que realizan su colecta ya proyectado a un financiamiento específico dentro de sus respectivas compañías.

Sobre el proyecto de ley que se trata hoy dijo que es como lo que está solicitando el Instituto de Previsión Social (IPS), de que se vean recursos provenientes del Estado con los que puedan recuperar íntegramente esos fondos.

“Hoy los fondos que van a otorgar como urgencias solamente representan el 10% de lo que nosotros hoy tenemos ya llamado como perdidos, porque hablamos de G. 2.355 millones y hoy se establece que solamente podemos recuperar G. 238 millones, que prácticamente y lastimosamente eso no es suficiente para todo lo que representa el gasto operativo del CBVP”, insistió.

Agregó que el golpe es muy fuerte, sobre todo porque los aportes provienen de la propia ciudadanía, de la confianza que depositó cada ciudadano y miles de paraguayos durante su colecta nacional y que hoy se ven terriblemente afectados.

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Sobre los servicios, aclaró que si bien tienen recursos para cubrirlos, los cuarteles tendrán que disminuir la flota de vehículos para despachar, como también deberán clasificar a qué tipo de servicios acudir y adelantó que en una medida extrema recurrirán a un paro total si no solucionan la situación, aunque dijo que no está dentro del espíritu de la institución llegar a esa medida.

“Estuvimos nosotros haciendo un estudio, un análisis. Una salida a un accidente de tránsito, un motociclista, eso sin contar las horas/hombre que invierte la institución es de G. 500.000 por accidente. Si ese cuartel tuvo cuatro accidentes de motociclistas, implica G. 2.000.000 de gasto en solo un día. Ni hablemos de las emergencias de gran envergadura que, donde comprometen a varios cuarteles a la vez y más de 12, de 15 móviles”, sostuvo.