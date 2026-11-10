Caso Ueno: Cámara incluye asociación criminal y lavado de dinero en causa contra exdirectivos

El Tribunal de Apelaciones Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, Primera Sala, concluyó que los hechos presentados por el Ministerio Público en contra de Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros exdirectivos de Ueno Bank se configuran también en los tipos penales de lavado de dinero y asociación criminal.

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Además, los camaristas Silvana Luraghi, Paublino Escobar y Claudia Criscioni resolvieron ratificar la prisión preventiva de los procesados Miguel Vázquez, Juan Manuel Gustale Cardoni, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Alejandro Gómez Abente; cuyas defensas apelaron la medida cautelar que los exdirectivos de Ueno Bank cumplen en el Centro Nacional de Prevenidos (ex-Tacumbú).

Respecto a Miguel Vázquez, ex-CEO y exvicepresidente 1º de Ueno Bank, el Tribunal de Alzada resalta que “operaba como beneficiario final y controlante con influencia dominante sobre UENO Bank y sobre la red de empresas vinculadas que recibían préstamos desproporcionados sin garantías reales”.

La imputación presentada el pasado 4 de noviembre, por parte de los fiscales Francisco Cabrera, Yeimy Adle, Silvio Corbeta y Jorge Arce fue por los hechos punibles de conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de Estafa y violación de llevar libros de comercio.

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Con la resolución de la Cámara de Apelaciones el proceso penal proseguirá, pero ya por presunto lavado de activos, estafa agravada, conducta indebida en situaciones de crisis, conducta conducente a la quiebra, lesión de confianza, violación de llevar libros de comercio y asociación criminal.

Sospecha de lavado de activos en Ueno Bank

A través del Auto Interlocutorio N° 353 y el A.I N° 354, ambos dictados este martes 10 de noviembre de 2026, el Tribunal de Apelaciones resalta que conforme a los hechos relatados en la imputación, la sospecha se vincula no solamente con los hechos punibles atribuidos en el acta fiscal, sino que además deben serle atribuidos los hechos punibles de Lavado de Activos, en las alternativas de disimular, obtener y cuando el autor actuara comercialmente.

Según el tribunal de alzada, dicha calificación corresponde en atención a que según las circunstancias fácticas relatadas y, teniendo en cuenta que el imputado es sindicado como beneficiario final y controlante de las empresas del mismo grupo; éste se habría beneficiado finalmente de los activos de las empresas.

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Agrega que, de acuerdo con el Ministerio Público, se atribuye a Miguel Vázquez y los demás exdirectivos de Ueno Bank el desvío inmediato de fondos a ITTI, REDISA, REDIPRO, Vinanzas y Grupo Vázquez, apartándose del destino declarado; y habrían actuado comercialmente. Es decir, con el propósito de crear para si mediante la realización reiterada de hechos punibles una fuente de ingresos no meramente transitoria.

“De esta atribución de fiscalía, de controlante de las empresas y beneficiario final, que tiene como característica que ejerce influencia dominante en las gestiones y tiene la facultad de designar y cesar a los órganos de dirección o utiliza y se beneficia de los activos de la empresa, se establece la necesidad de la consideración en la imputación de autoría mediata por aparato de poder de la empresa”, puntualizan los camaristas con relación a Miguel Vázquez.

Caso Ueno Bank sería una asociación criminal

Además, en el análisis de la imputación fiscal el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción considera que conforme al relato de los hechos explicados por el Ministerio Público se da la sospecha del tipo legal de asociación criminal.

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Esta tipificación, según los camaristas, se da teniendo en cuenta la organización, planificación, esquemas y repetición de patrones de conducta relatados en los que el Ministerio Público atribuye un rol central a Miguel Vázquez en todo el esquema relatado en la imputación, que lo posicionaría como creador de la asociación criminal vinculado a su rol de controlante de las sociedades que integran el grupo empresarial.

Igualmente, resalta el tribunal de alzada, según la sospecha se trata de un caso especialmente grave que debe ser considerado respecto a los artículos 187 (estafa) y 192 (lesión de confianza) del Código Penal.

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El agravante de ambos tipos penales surge de la imputación en atención principalmente a la forma de realización del hecho, a la importancia del daño y el peligro ocasionado y a que se trata de la violación a su vez de varias leyes penales en concurso ideal y real homogéneo y heterogéneo según el artículo 70 del Código Penal, de acuerdo con la conclusión de los camaristas.