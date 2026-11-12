ABC abre su espacio a emprendedores afectados por el caso Ueno: conocé y apoyá sus negocios

En el buscador que encontrás más abajo podés recorrer opciones de agricultura, moda, gastronomía, tejidos y deportes, entre otros rubros. Cada proyecto cuenta con su descripción, fotos y un botón directo de WhatsApp o a las redes sociales para que puedas consultar y comprar sin vueltas ni intermediarios.

Ya forman parte de esta vidriera propuestas de distintos puntos del país, como productores de Capitán Miranda y emprendedoras textiles de Luque. Si tenés un emprendimiento y querés sumarte a este directorio solidario, enviá los datos de tu negocio, una breve descripción, fotos de tus productos y tu número de contacto para que podamos incluirte. El WhatsApp es el 0971 101000.

Lea más: Ueno Bank: comercios reportan caída de hasta el 70% en sus ventas y advierten cierres

Solicitamos a los emprendedores verificar que sus datos sean exactos. ABC Color brinda este espacio únicamente como una vidriera solidaria gratuita; tanto el contacto iniciado por los interesados como los acuerdos, pagos o entregas posteriores quedan fuera de la responsabilidad de este medio.