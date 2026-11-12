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Nacionales
12 de noviembre de 2026 - 16:11

ABC abre su espacio a emprendedores afectados por el caso Ueno: conocé y apoyá sus negocios

Feriantes y emprendedores ofrecieron gastronomía típica y artesanías en la quinta edición de la Feria Mangoré, que registró gran concurrencia y buenas ventas en la capital departamental.
Imagen de archivo de una feria de emprendedores.Jesús Riveros

En momentos difíciles para la economía de muchas familias tras el caso Ueno, en ABC Color queremos estar cerca de quienes salen adelante con su propio trabajo. Por eso, ponemos a disposición este catálogo gratuito para que los emprendedores muestren lo que hacen y conecten directamente con nuevos clientes.

Por Carolina Sales
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En el buscador que encontrás más abajo podés recorrer opciones de agricultura, moda, gastronomía, tejidos y deportes, entre otros rubros. Cada proyecto cuenta con su descripción, fotos y un botón directo de WhatsApp o a las redes sociales para que puedas consultar y comprar sin vueltas ni intermediarios.

Ya forman parte de esta vidriera propuestas de distintos puntos del país, como productores de Capitán Miranda y emprendedoras textiles de Luque. Si tenés un emprendimiento y querés sumarte a este directorio solidario, enviá los datos de tu negocio, una breve descripción, fotos de tus productos y tu número de contacto para que podamos incluirte. El WhatsApp es el 0971 101000.

Lea más: Ueno Bank: comercios reportan caída de hasta el 70% en sus ventas y advierten cierres

Solicitamos a los emprendedores verificar que sus datos sean exactos. ABC Color brinda este espacio únicamente como una vidriera solidaria gratuita; tanto el contacto iniciado por los interesados como los acuerdos, pagos o entregas posteriores quedan fuera de la responsabilidad de este medio.

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