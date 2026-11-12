Fiscalía culmina constitución en Mburuvicha Róga

En el marco de una investigación por el caso Ueno y en torno al expresidente Santiago Peña, la fiscal Silvia González fue parte de una constitución este jueves que inició esta mañana en la residencia presidencial, Mburuvicha Róga.

Alrededor de las 16:00 culminó el procedimiento y González precisó al contar con la colaboración de los responsables del recinto, la figura del allanamiento resultó innecesaria.

Asimismo, durante las horas de verificación e inspección del lugar, la comitiva procedió a la recolección de evidencias documentales y de circuito cerrado.

Específicamente, la Fiscalía colectó imágenes de cámaras de seguridad y los registros de visitas. “Todas las pruebas para nosotros son importantes y vamos a hacer un análisis integral; hemos colectado circuitos de cámaras y otros documentos importantes ”, precisó.

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Investigación aún incipiente

La representante de la Fiscalía subrayó que la causa se encuentra en una etapa inicial de recolección de elementos.

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Asimismo, el siguiente paso va a consistir en el peritaje y análisis técnico de la totalidad de las evidencias incautadas a fin de cotejarlos con los datos referentes a la imputación.

De igual manera, González seguidamente se excusaba para retirarse y no contestaba con profundidad las preguntas de la prensa, incluyendo la pregunta sobre por qué se tardó tanto para el procedimiento.

Otras informaciones apuntan que en una de las áreas privadas utilizada por el hasta hace una semana presidente Peña, se encontraron papeles con membrete de Ueno Holding SAECA.

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