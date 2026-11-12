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Nacionales
12 de noviembre de 2026 - 16:36

Presentación del programa de la festividad de la Virgen de Caacupé se hará mañana, viernes

La Basílica de Caacupé se alista para recibir a los miles de devotos de la Virgen en vísperas del novenario y la festividad del 8 de diciembre.
Miles de devotos de la Virgen de Caacupé participan cada año en las celebraciones en su homenaje. Archivo ABC.Faustina Agüero

El programa de la festividad de la Virgen de Caacupé será presentado oficialmente mañana, viernes, a quince días del inicio del novenario.

Por Faustina Agüero
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El rector de la Catedral Basílica Santuario Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé, Pbro. Rubén Darío Ojeda, convocó a una conferencia de prensa para la presentación oficial del programa de las Festividades de Caacupé 2026. La actividad se desarrollará mañana, desde las 09:00, en la capilla San Roque González de Santa Cruz, situada en la planta baja del santuario mariano.

La presentación estará a cargo del rector de la Basílica, presbítero Rubén Darío Ojeda, quien invitó a representantes de instituciones gubernamentales, medios de comunicación y a la ciudadanía en general a participar en el evento.

El novenario comenzará el próximo 28 de noviembre y se extenderá hasta el 7 de diciembre, víspera solemne de la Inmaculada Concepción de María, con celebraciones religiosas y encuentros de reflexión que forman parte de la tradición de esta festividad. El 8 de diciembre se cumplirá el programa de la fiesta central.

Lea más: La Basílica de Caacupé se hermosea para recibir a los peregrinos en la festividad mariana

También se darán a conocer los detalles de los servicios planificados por diversas instituciones en el marco del Operativo Caacupé 2026 para recibir a los miles de peregrinos que llegarán junto a la Virgencita.

Asimismo, se contará con un momento artístico a cargo de la agrupación caacupeña Las Paraguayas.

Lea más: Caacupé: Valenzuela cuestiona el saqueo financiero y exige devolver el dinero a los estafados

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