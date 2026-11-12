Presentarán proyecto de ley para pagar liquidaciones a trabajadores del Grupo Vázquez

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) prepara una iniciativa legislativa para garantizar que los empleados de más de 41 empresas afectadas por el procedimiento de resolución de Ueno Bank puedan cobrar sus liquidaciones laborales. La ministra Mónica Recalde anunció que el proyecto será presentado, a más tardar, el lunes, y que el Congreso prevé darle un tratamiento acelerado.

La propuesta apunta a más de 5.000 trabajadores que, según el senador colorado Derlis Maidana, siguen sin cobrar sus beneficios laborales y, en muchos casos, tampoco cuentan con una ocupación efectiva.

Recalde explicó que el Ministerio aplicará los artículos 247 y 248 del Código del Trabajo, que establecen el carácter privilegiado de los créditos laborales ante situaciones como esta. La cartera también realizará los cálculos de las liquidaciones y establecerá los montos mediante una resolución.

“A través del proyecto de ley, lo que queremos es efectivizar que estos fondos estén disponibles de las diferentes empresas, que también se necesita saber si tienen liquidez, si tienen la forma de pagar”, declaró la ministra.

Lea más: Quiebra de Grupo Vázquez: qué significa el pedido judicial y quiénes tendrían prioridad para cobrar

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Congreso busca tratar el proyecto el lunes

El senador Maidana adelantó que la Comisión de Legislación prevé dictaminar sobre la iniciativa el lunes a las 10:00. Además, solicitarán a la mesa directiva del Congreso convocar a una sesión extraordinaria esa misma tarde para avanzar con el tratamiento.

El legislador señaló que el objetivo es conseguir la media sanción en el Senado y que el proyecto pueda ser tratado por la Cámara de Diputados el martes, durante su sesión ordinaria.

“Así como trabajamos bien la ley del fondo de garantía en un plazo de 48 horas, los trabajadores, más de 5.000 que están presentes, de más de 41 empresas, merecen una respuesta rápida”, manifestó Maidana.

El senador consideró indispensable contar con una normativa específica y señaló que trabajarán de manera coordinada los técnicos del Ministerio de Trabajo, la Comisión de Legislación y referentes de la Procuraduría General de la República.

Ueno Bank ya inició el pago de liquidaciones

Por otra parte, Recalde dijo que los trabajadores del propio Ueno Bank ya están cobrando sus liquidaciones. Explicó que estos empleados cuentan con un procedimiento especial establecido en la Ley N.º 2334/03, de Fondo de Garantía de Depósitos y Resolución de Entidades de Intermediación Financiera.

La ministra indicó que el proceso de pago de los funcionarios del banco está llegando a su etapa final. En cambio, para los trabajadores de las demás empresas afectadas, los plazos se establecerán una vez que se avance con el proyecto de ley y se determinen los créditos correspondientes.

Buscan mantener la cobertura médica

Además del reclamo por las liquidaciones, Recalde informó que se reunió con el presidente de la República y recibió instrucciones para coordinar acciones con el titular del Instituto de Previsión Social (IPS).

Lea más: ¿IPS recuperará todos sus fondos de Ueno Bank? Esto confirmó hoy el BCP

El objetivo es evitar la interrupción de la cobertura médica de los trabajadores afectados, ampliar los periodos de carencia y dar prioridad a las mujeres próximas a dar a luz y a las personas que siguen tratamientos médicos.

La ministra sostuvo que estas medidas buscan proteger a quienes atraviesan una situación de vulnerabilidad tras el procedimiento de resolución de Ueno Bank y las consecuencias laborales para las empresas vinculadas.