Designan a Enrique Arturo Galeano Moreno como nuevo director jurídico del IPS

A través de la Resolución C.A. N° 087-024/2026, fechada el 12 de noviembre de 2026, el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) oficializó la designación de Enrique Arturo Galeano Moreno como nuevo Director de la Dirección Jurídica de la previsional.

El nombramiento se da en cumplimiento del expediente CA/N° 2321/2026, el cual contiene la nota interna elevada por el presidente del Consejo de Administración, el Doctor Derlis Carlos León Sanabria, proponiendo a Galeano Moreno para ocupar el cargo.

El nuevo titular asume en reemplazo de Pablo José Morínigo Cáceres, quien presentó su renuncia a la titularidad de dicha dirección.

Los cargos de gerencias y direcciones de la previsional revisten la naturaleza de cargos de confianza, por lo que son de libre disponibilidad y no generan estabilidad laboral en los mismos.

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En su parte resolutiva, el Consejo dispuso formalmente otorgar el cargo al abogado Enrique Arturo Galeano Moreno con las remuneraciones correspondientes a partir de la fecha de la emisión de la resolución.