Jubilados exigen recuperar fondos tras cierre bancario y piden “presupuesto por resultado”

Representantes de distintos sectores de jubilados manifestaron su profunda inquietud ante el riesgo de pérdida de fondos previsionales tras el reciente cierre de la entidad bancaria Ueno Bank.

Casilda Delgado, jubilada del Congreso Nacional, encabezó los reclamos y urgió a las autoridades a establecer mecanismos legales estrictos para resguardar el dinero de los trabajadores retirados y recuperar los recursos comprometidos.

Durante una jornada de movilización y respaldo a iniciativas parlamentarias impulsadas por la senadora Lilian Samaniego, Delgado señaló que la preocupación abarca a múltiples instituciones públicas y previsionales.

“Estamos preocupados por los fondos tanto del IPS, de Itaipú, Yacyretá, ANDE, la Caja Bancaria y la Caja Fiscal. Estamos luchando para que eso se reponga”, afirmó la dirigente, confirmando que el temor principal del sector radica en cómo recuperar el dinero público colocado en la entidad liquidada.

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Para evitar que se repitan este tipo de crisis financieras, los jubilados solicitaron testar los artículos 158 y 159 de la normativa vigente y propusieron la creación de una comisión bicameral que redacte una ley especial permanente sobre inversiones financieras.

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Delgado cuestionó que actualmente las reglas dependan de la Ley de Presupuesto, que se modifica cada año, permitiendo operaciones riesgosas.

“Para que no suceda más lo que sucedió con el banco, en donde no reunía las condiciones para hacer esos depósitos, porque mínimo tiene que tener AAA. Caso contrario no se puede depositar dinero, más todavía de los jubilados”, enfatizó la representante del sector pasivo.

Consultada sobre los pedidos concretos dirigidos al Poder Ejecutivo y al Legislativo, Delgado reclamó abandonar el esquema actual de asignación de recursos para migrar hacia una gestión fiscal transparente y verificable. “Sería que se haga un presupuesto por resultado, porque el primer eslabón que facilita el control es el presupuesto por resultado”, sostuvo.

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En ese sentido, criticó las falencias del sistema vigente y exigió inversiones tangibles en infraestructura y salud pública, citando como ejemplo las carencias hospitalarias en el departamento de Paraguarí.

“El presupuesto tradicional y financiero aguanta todo papel, pero un presupuesto por resultado nos va a mostrar cuántos kilómetros de camino se están haciendo, cuántas escuelas se están arreglando y cuántos hospitales cuentan con médicos, anestesistas, enfermeros y equipos”, concluyó.