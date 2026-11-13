ABC
13 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
33º
Ahora
ver más
33º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
38º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
40º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
24º
Máx
31º
undefined 2026-11-17
Min
22º
Máx
28º
undefined 2026-11-18
Min
21º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Nacionales
13 de noviembre de 2026 - 10:29

Jubilados exigen recuperar fondos tras cierre bancario y piden “presupuesto por resultado”

Jubilados mantuvieron hoy una reunión con la sendora Lilian Samaniego, ante quien exigieron la recuperación del dinero perdido con la caída de Ueno bank.
Jubilados mantuvieron hoy una reunión con la sendora Lilian Samaniego, ante quien exigieron la recuperación del dinero perdido con la caída de Ueno bank.

Casilda Delgado, representante de jubilados del Congreso, alertó sobre los depósitos de cajas previsionales en entidades sin calificación AAA y reclamó una ley especial permanente para blindar las inversiones financieras.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Representantes de distintos sectores de jubilados manifestaron su profunda inquietud ante el riesgo de pérdida de fondos previsionales tras el reciente cierre de la entidad bancaria Ueno Bank.

Casilda Delgado, jubilada del Congreso Nacional, encabezó los reclamos y urgió a las autoridades a establecer mecanismos legales estrictos para resguardar el dinero de los trabajadores retirados y recuperar los recursos comprometidos.

Durante una jornada de movilización y respaldo a iniciativas parlamentarias impulsadas por la senadora Lilian Samaniego, Delgado señaló que la preocupación abarca a múltiples instituciones públicas y previsionales.

“Estamos preocupados por los fondos tanto del IPS, de Itaipú, Yacyretá, ANDE, la Caja Bancaria y la Caja Fiscal. Estamos luchando para que eso se reponga”, afirmó la dirigente, confirmando que el temor principal del sector radica en cómo recuperar el dinero público colocado en la entidad liquidada.

Lea más: Director de Inversiones del IPS confirma reuniones con Peña sobre depósitos en Ueno Bank

Para evitar que se repitan este tipo de crisis financieras, los jubilados solicitaron testar los artículos 158 y 159 de la normativa vigente y propusieron la creación de una comisión bicameral que redacte una ley especial permanente sobre inversiones financieras.

Delgado cuestionó que actualmente las reglas dependan de la Ley de Presupuesto, que se modifica cada año, permitiendo operaciones riesgosas.

“Para que no suceda más lo que sucedió con el banco, en donde no reunía las condiciones para hacer esos depósitos, porque mínimo tiene que tener AAA. Caso contrario no se puede depositar dinero, más todavía de los jubilados”, enfatizó la representante del sector pasivo.

Consultada sobre los pedidos concretos dirigidos al Poder Ejecutivo y al Legislativo, Delgado reclamó abandonar el esquema actual de asignación de recursos para migrar hacia una gestión fiscal transparente y verificable. “Sería que se haga un presupuesto por resultado, porque el primer eslabón que facilita el control es el presupuesto por resultado”, sostuvo.

Lea más: IPS apunta al patrimonio de directivos de Ueno Bank, BCP y Superintendencia de Bancos

En ese sentido, criticó las falencias del sistema vigente y exigió inversiones tangibles en infraestructura y salud pública, citando como ejemplo las carencias hospitalarias en el departamento de Paraguarí.

“El presupuesto tradicional y financiero aguanta todo papel, pero un presupuesto por resultado nos va a mostrar cuántos kilómetros de camino se están haciendo, cuántas escuelas se están arreglando y cuántos hospitales cuentan con médicos, anestesistas, enfermeros y equipos”, concluyó.

Lo
más leído
del día

01
Política
Grupo Vázquez distribuía dinero efectivo en bolsones y sobres
Ver más
02
Nacionales
Video: estudiantes echan a “Tratito” Ovelar de la Facultad de Derecho de la UNA
Ver más
03
Policiales
Ueno Bank: Detienen a exdirectivos del BCP Liana Caballero, Miguel Mora y Marco González
Ver más
04
Nacionales
Se entrega Marco Aurelio González ante la Policía Nacional por caso Ueno Bank
Ver más
05
Policiales
Estos son los 18 vehículos de lujo incautados recientemente en el caso Ueno Bank
Ver más

Te puede interesar