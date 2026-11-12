Director de Inversiones del IPS confirma reuniones con Peña sobre depósitos en Ueno Bank

El IPS depositó un total de US$ 358 millones en Ueno Bank de los fondos jubilatorios, que hoy, tras el procedimiento de resolución aplicado por el Banco Central del Paraguay (BCP) tras constatar insuficiencia en el índice de solvencia por debajo del 50% mínimo requerido, están comprometidos.

Si bien las autoridades del BCP anunciaron que estos fondos se podrían reponer, ya que tras la intervención detectaron aproximadamente US$ 600 millones de fondos sanos de Ueno Bank, también cuenta con otros depósitos realizados por la previsional.

Hugo Díaz, director de Inversiones del IPS desde el 2024, explicó sobre los fondos jubilatorios, que existía un total de US$ 515 millones depositados de la previsional en Ueno Bank, siendo la diferencia de US$ 157 millones provinientes de los fondos operativos.

“Como su nombre lo dice, es lo que respalda para el funcionamiento del instituto y allí están distribuidos en los fondos que conocemos para administración general del fondo común de jubilaciones y pensiones, que son los operativos que ingresan en el año por aporte obrero patronal. Así también está una porción del fondo destinado para salario de personal de blanco y eso representa la suma de US$ 157 millones”, precisó.

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Reuniones con Santiago Peña

La Fiscalía investiga las reuniones que el expresidente de la República destituido vía juicio político Santiago Peña, mantuvo con el entonces presidente de IPS, Jorge Britez, el 22 y 27 de agosto del 2024. Peña además está imputado y con prisión preventiva por lesión de confianza y administración en provecho propio en el marco de las investigaciones del caso Ueno Bank.

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Apenas 48 horas después de la segunda reunión, el Consejo de Administración del IPS aprobó la compra de bonos de ueno bank por G. 250.000 millones a siete años. Cuando eso, Peña aún tenía 6.144 acciones en ueno Holding, equivalentes al 1,58 % del capital, al que pertenecía Ueno Bank y acciones que recién fueron rescatadas en marzo de 2025. Además, la entidad bancaria le había otorgado préstamos personales por G. 3.548 millones al mandatario.

Consultado sobre si habría participado de estas reuniones, se excusó de precisar las fechas, pero admitió que si estuvo en reuniones con Jorge Britez y con Santiago Peña a las que acudió ante consultas que puedan hacer ambas autoridades sobre la dirección a su cargo.

“No sabría decirte las fechas, o sea, tendría que remitirme a esas fechas, pero si había participado en alguna reunión cuando el presidente Britez nos convocaba al equipo para poder acompañarle por si tengamos que hacer algún tipo de detalle de cada una de nuestras áreas. Eso es lo que recuerdo que nosotros sí solíamos acompañarle”, refirió.

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“Nunca tuve una directiva”, dice director de inversiones del IPS

Dijo que no se hablaba directamente o precisamente de las colocaciones, y que los funcionarios de IPS llevaban los planteamientos y las acciones para presentarlos al presidente.

“Estando yo presente, no, nunca tuve una directiva en forma precisa a que llevemos nuestro fondo a tal o cual entidad financiera. Eso lo tengo que decir de forma sincera”, insistió al ser consultado sobre las reuniones con Peña.

Sobre la “casualidad” de que se colocaron fondos de IPS en Ueno Bank dos días después de la segunda reunión, dijo que es algo que no le llama la atención. Se excusó en que es algo “diario”, ya que contaban con varias propuestas de otros bancos que estaban calificados.

Negó que el proceso haya sido apresurado y dijo que los análisis económicos financieros realizados por su dirección “estuvieron con mucha anticipación” y que el proceso de aprobación de deposito de los fondos es ya de “última etapa”.

“La única duda que existía es si dónde se clasificaban los activos. Si el bono financiero se clasificaba en el A o en el B, porque según sea el criterio de clasificación, entonces también tenía parámetros diferentes. Esa es la única duda que se pidió dictamen jurídico a nivel interno y también a nivel externo, el único motivo que eso estaba tardando en salir”, detalló.

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El monto para el pago a jubilados y pensionados

Detalló que G. 441.000 millones de estos fondos estaban reservados para el pago de este mes a los jubilados y pensionados, que más o menos orilla los G. 460.000 millones por mes.

Este monto también incluye el pago de salarios de funcionarios administrativos y otros gastos como la compra de papeles e insumos para las oficinas. También señaló que G. 75.000 millones del pago de salarios de personal de salud integran estos fondos.

Contó que cuando empezaron a depositar el dinero en Ueno Bank, cuando este todavía era una financiera y tenía un patrimonio efectivo de aproximadamente US$ 268 millones, depositaron G. 110.000 millones. Ya cuando pasa a ser banco con un patrimonio efectivo de US$ 337 millones en 2023, depositaron G. 120.000 millones.

Precisó que el salto más importante se dio cuando se fusionó por absorción con Visión Banco, lo que hizo que su patrimonio efectivo quede en G. 1.7 billones, siendo la inversión de IPS de G. 529 millones. Sin embargo, con la fusión también el banco obtuvo una diferencia o postergación de pérdidas y carteras a 20 años, dispuesta por una polémica medida regulatoria del Banco Central del Paraguay (BCP).

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“Por supuesto que se tiene en cuenta, porque justamente esos mismos elementos también son considerados en los indicadores financieros, que finalmente salen del balance de la entidad y estos balances, como los indicadores financieros, son emitidos por el BCP, y eso refleja, vamos a decir, la salud o la eficiencia o la gestión de la entidad financiera. Desde luego que eso se tiene que reflejar en los indicadores financieros. Es por eso que nosotros decimos conforme a los indicadores financieros, nosotros no habíamos encontrado ninguna especie de insolvencia por parte de la de la entidad”, respondió ante la consulta sobre la medida del BCP.

Sin embargo, se excusó que cuando se aplicó el procedimiento de resolución a Ueno Bank, el IPS tenía la información de que el banco intervenido estaba al 4% de su calidad de activos.

La función de la Dirección de Inversiones

Según sostuvo, IPS cumple la ley 7.235 que reglamenta el rol supervisor de jubilaciones y pensiones, establece los límites máximos de inversión tanto por activos como por emisor.

Aseguró que para los llamados a concurso cuyo calendario es aprobado a principio de cada ejercicio fiscal - aproximadamente en el mes de diciembre de cada año - fecha en la establecen los calendarios para los llamados a concurso de oferta de certificado depósito de ahorro (CDA) conforme al flujo de vencimiento que obtendrán de las reservas técnicas, invitan a los bancos que cumplen con ciertos requisitos.

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“No se le invita a todas las entidades, se le invita a aquellas entidades que reúnen las condiciones de elegibilidad, ¿y cuáles son esas condiciones?, que como mínimo tenga doble A de calificación y también que tengan 60 puntos como mínimo de resultado de la matriz de evaluación que nosotros aplicamos para cada llamado cuyos insumos son los indicadores financieros publicados por el Banco Central del Paraguay", agregó.

Entre los factores que toman en cuenta citó la solvencia patrimonial, la calidad del activo, la rentabilidad, la liquidez, la eficiencia y por último la calificación de riesgo.

“Nosotros, como la Dirección de Inversiones nos remitimos a hacer directamente a lo que dispone el reglamento que fue fueron aprobados en su oportunidad por el Consejo de Administración”, se excusó al ser consultado sobre la función de la dirección y si es que la misma podría dar recomendaciones en cuanto a donde se destinan los depositos, considerando los millones de dólares hoy comprometidos tras la crisis de Ueno Bank.