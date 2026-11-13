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Nacionales
13 de noviembre de 2026 - 17:30

San Estanislao: misa y procesión por fiesta patronal y fundacional

Hoy se celebra el día del santo protector san Estanislao de Kostka y el aniversario fundacional 277 de la ciudad
Una multitud acompaña la procesión de la imagen de San Estanislao de Kostka, que sale de la iglesia parroquial para recorrer las calles de la ciudad.Sergio Escobar

La población de San Estanislao celebra este viernes 13 de noviembre el día de su protector espiritual, San Estanislao de Kostka, y el 277º aniversario de la fundación de la ciudad.

Por Sergio Escobar Rober
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El fray Miguel Ángel Cáceres presidió la misa celebrada en la mañana de este viernes 13 de noviembre en honor de San Estanislao de Kostka y en homenaje a la ciudad sampedrana. Centenares de fieles asistieron al cierre del programa de festejos religiosos.

El fray Miguel Ángel Cáceres, durante la homilía, instó a vivir siempre en unidad como hermanos y a no olvidar nunca el ejemplo de lucha y sacrificio de San Estanislao, quien desde muy joven fue un ejemplo a seguir como sociedad, enfatizó.

Al término de la misa, los devotos de San Estanislao acompañaron la procesión de la imagen y realizaron el tradicional recorrido por las calles de la ciudad.

Lea más: Anticipado desfile por los 277 años de fundación y patronal en San Estanislao

Fecha fundacional

La fundación de San Estanislao, más conocida como Santaní, se registró el 13 de noviembre de 1749, por disposición del sacerdote jesuita Sebastián de Yegros. El centro de la ciudad está asentado a pocos metros de las orillas del arroyo Tapiracuái. Este municipio es considerado actualmente uno de los de mayor población y más desarrollados de la región.

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