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Nacionales
13 de noviembre de 2026 - 13:50

Ueno Bank: Fiscalía recibe documentos de Luxemburgo para rastrear fondos

Fachada de la sede matriz de Ueno Bank, en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino
Fachada de la sede matriz de Ueno Bank, en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino

El equipo fiscal que investiga el caso Ueno Bank recibió este viernes documentación del Gran Ducado de Luxemburgo, con relación a la sociedad U Holdings S.à r.l. Como la información está completamente en inglés, lo primero que solicitará el Ministerio Público es la traducción de los documentos, y luego buscará rastrear el dinero de Ueno y/o el Grupo Vázquez.

Por ABC Color
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A través de la Dirección Nacional de Correos del Paraguay (Dinacopa), el Ministerio Público recibió hoy 6 sobres con documentos relacionados a U Holdings S.à r.l., una sociedad constituida el 29 de septiembre de 2023 en el Gran Ducado de Luxemburgo, impulsada por el Grupo Vázquez como empresa matriz y controlante de U Paraguay S.A., que a su vez sostiene a Ueno bank.

Teniendo en cuenta que toda la documentación está en inglés, el equipo fiscal solicitará la traducción, para luego iniciar el análisis de la información, que serviría para rastrear los fondos y investigar a la sociedad U Holdings S.à r.l., considerada como pieza clave en la estructura corporativa vinculada a Ueno Bank y al Grupo Vázquez.

Lea más: Ueno: Fiscalía remitirá exhorto a Luxemburgo y activa notificación de Interpol para rastrear fondos

Esta investigación, en la que están procesados el CEO de Ueno Miguel Vázquez, junto a otros 26 directivos del banco con procedimiento de resolución y firmas vinculadas; está a cargo del equipo fiscal integrado por los agentes de Delitos Económicos y Anticorrupción Francisco Cabrera, Silvio Corbeta, Jorge Arce, Yeimy Adle, Luz Guerrero, Luis Piñánez y Belinda Bobadilla, y la fiscal de Delitos Informáticos Ruth Benítez, bajo la coordinación de la adjunta de UDEA Nancy Salomón.

Se trata de la causa N° 89/2026 caratulada “Federico Miguel Vázquez y otros s/ lesión de confianza y otros”, que está a cargo del juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, Rodrigo Estigarribia.

Fiscalía busca asegurar bienes en Luxemburgo

El fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, explicó en una conferencia de prensa realizada el miércoles último (11 de noviembre) que el Ministerio Público ya identificó jurisdicciones extranjeras con las que mantiene avances en las investigaciones para localizar y asegurar bienes relacionados con la causa.

Lea más: Asoban alertó al Gobierno en 2025 sobre caso Ueno y revelan qué les respondió Peña

Respecto a la localización de bienes en el exterior, el agente resaltó que la Fiscalía cuenta con indicios de jurisdicciones cooperantes con las que ya se están realizando investigaciones vinculadas a la localización y aseguramiento de bienes del Holding Ueno y el Grupo Vázquez.

Constitución de U Holdings S.à r.l. en Luxemburgo, el 29 de setiembre de 2023.
Constitución de U Holdings S.à r.l. en Luxemburgo, el 29 de setiembre de 2023.

Doldán también destacó el acompañamiento de organismos internacionales especializados en recuperación de activos. Entre ellos mencionó al Centro Internacional de Recuperación de Activos, con sede en Basilea, Suiza, que brinda asesoramiento técnico y jurídico para investigaciones de esta naturaleza.

Lea más: Grupo Vázquez distribuía dinero efectivo en bolsones y sobres

“También quiero hacer saber que tenemos mucha colaboración de agencias internacionales voluntarias. Por ejemplo, el Centro Internacional de Recuperación de Activos, que es un instituto de Basilea de la Confederación Suiza, con alta experticia técnica en materia de asesoramiento operativo y jurídico a jurisdicciones internacionales”, indicó.

Investigan movimientos de empresas del Grupo Vázquez

El fiscal de Asuntos Internacionales puntualizó que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) es otra de las vías a la que la Fiscalía recurrió para el rastro de bienes y fondos.

“Ya estamos en contacto con ellos, quienes están trabajando con nosotros también en la redacción de exhortos. Y usamos plataformas informales de recuperación de activos; por ejemplo, la plataforma RAC, que es la red del Gafilat que se remite a todos los países pedidos de informaciones para individualizar y asegurar bienes”, destacó.

El fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, habla durante conferencia de prensa, en Asunción (Paraguay).
El fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, habla durante conferencia de prensa, en Asunción (Paraguay).

Doldán confirmó que el Ministerio Público también solicitó colaboración a organismos europeos para esclarecer los movimientos extraterritoriales que habrían realizado los implicados mediante empresas del Grupo Vázquez. Entre las instituciones contactadas figuran Eurojust y la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés European Public Prosecutor’s Office).

Lea más: Petropar tenía casi US$ 46 millones depositados en Ueno Bank, según confirmó Wilka

“Hemos librado solicitudes informales interinstitucionales a agencias globales. Por ejemplo, a Eurojust, que es una agencia europea de cooperación y a la EPPO, que es la Fiscalía europea con sede en el Gran Ducado de Luxemburgo”, había señalado el agente del Ministerio Público.

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