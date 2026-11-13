Petropar tenía casi US$ 46 millones depositados en Ueno Bank, según confirmó Wilka

Una alianza comercial entre Petróleos Paraguayos (Petropar) y Ueno Bank, que comenzó en diciembre de 2023, dio lugar a los conocidos “reintegros” por las cargas de combustibles en la red de estaciones de servicio de la petrolera estatal.

Sin embargo, estos reintegros, que llegaron incluso al 50% en determinados momentos y buscaban atraer clientes tanto para Petropar como para Ueno Bank, no eran gratuitos. Como parte del acuerdo, la petrolera pública debía mantener fondos depositados en la entidad financiera, tanto en cuentas a la vista como en certificados de depósito de ahorro (CDA).

Según explicó Wilka, el convenio establecía mantener US$ 55 millones en el banco del Grupo Vázquez, hoy en proceso de resolución por parte del Banco Central del Paraguay (BCP).

De acuerdo con el titular de la petrolera pública, el acuerdo se renovaba anualmente, previa evaluación de informes técnicos de mercado, jurídicos y del propio BCP, que, según el presidente, garantizaban que la entidad financiera estaba en condiciones de operar.

“Cada año se fue renovando con los informes técnicos de mercado, legales e informes del BCP que garantizaban que el banco estaba en condiciones”, señaló Wilka a ABC.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Petropar: funcionarios que cobran G. 117 millones al mes ocultan fondos atrapados en Ueno Bank

Acuerdo se firmó en la era de Eddie Jara

El titular de Petropar hizo una precisión sobre el destino de los depósitos durante su administración, teniendo en cuenta que el acuerdo fue firmado durante la gestión de Eddie Jara, hoy imputado por enriquecimiento ilísito.

En el caso de Wilka, manifestó que no autorizó colocar dinero en CDA ni en fondos de inversión, sino que mantuvo todos los recursos a la vista, para utilizarlos como capital operativo.

“Desde que yo asumí, en ningún momento se autorizó tener CDA o fondos de inversión, todo estaba a la vista (para usar como capital operativo) para pagos a proveedores locales y del exterior”, manifestó.

Petropar ya presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público para que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades por los fondos que mantenía depositados en Ueno Bank.

El 25% del capital operativo de Petropar estaba en Ueno Bank

Uno de los datos más relevantes proporcionados por Wilka es que los fondos depositados en Ueno representaban el 25% del capital operativo de Petropar.

La información fue facilitada después de que se insistiera sobre cuánto dinero público de Petropar había quedado comprometido en la entidad financiera y qué proporción representaba dentro de los recursos de la empresa estatal en los bancos de plaza.

El presidente también reconoció que los depósitos venían disminuyendo desde octubre y que la petrolera pública no estaba volviendo a fondear la cuenta.

El acuerdo comercial establecía mantener US$ 55 millones. Sin embargo, en octubre la petrolera terminó con aproximadamente US$ 8,1 millones menos que ese monto. En noviembre, la diferencia llegó a unos US$ 24 millones.

Posteriormente, se revirtieron unos US$ 12 millones que no llegaron a debitarse para pagos a proveedores del exterior. También se registraron pagos mediante cheques por aproximadamente G. 23.000 millones.

Con esos movimientos, Wilka señaló que Petropar tenía cerca de US$ 46,95 millones depositados a la vista cuando se dispuso la resolución de Ueno. “Por debajo de US$ 46 millones quedó al final”.

El presidente reiteró que los depósitos venían disminuyendo desde octubre. “Estuvieron bajando la posición desde octubre... no fondeando”, expresó.

De esta manera, Wilka confirmó que casi US$ 46 millones de los recursos de Petropar estaban depositados en Ueno Bank cuando se inició el proceso de resolución de la entidad financiera y que difícilmente la petrolera pública podría recuperar.

Lea más: Ueno Bank y Petropar: de “socios” en reintegros a una denuncia penal por fondos de la estatal

Wilka asegura que los fondos no afectarán las operaciones

La inmovilización de casi US$ 46 millones representa un problema para la disponibilidad de recursos de la petrolera estatal, debido a que el dinero estaba destinado a servir como capital operativo y financiar pagos a proveedores locales y del exterior.

Consultado sobre cómo afectará esta situación a las operaciones de Petropar y si podrán cumplir con los compromisos salariales y comerciales mientras se resuelve la situación del banco, Wilka aseguró que la estatal ya reorganizó su planificación financiera.

“Ya hemos hecho una reorganización y planificación, no nos va a complicar en nada, por suerte”, respondió.

Ante la insistencia sobre el cumplimiento de las obligaciones de la petrolera, el presidente enfatizó: “Todo garantizado el cumplimiento de nuestras obligaciones”.

Petropar espera recuperar los depósitos y apunta al BCP

Pese a la incertidumbre sobre cuándo podrá disponer nuevamente de los recursos, Wilka manifestó que estima que Petropar podrá recuperar el dinero porque estaba depositado a la vista y no en CDA ni en fondos de inversión.

Lea más: Conatel movió G. 70.000 millones a Ueno un mes antes de la caída del banco

“Yo estimo que vamos a poder recuperar ya que son fondos a la vista (no CDA ni fondos de inversión)”, expresó.

El titular de la petrolera también cuestionó al Banco Central por la información que, según afirmó, proporcionó sobre la situación de Ueno Bank antes de que se dispusiera el proceso de resolución.

“Una desazón esto que ocurrió; BCP es responsable de dar información falsa”, manifestó.

Finalmente, reconoció que la situación también afecta a la petrolera estatal. “Estamos pasando mal”, expresó.

La confirmación del monto se produjo después de varios días de consultas sobre los depósitos de Petropar en Ueno Bank. En medio de este escándalo, la estatal también anunció esta mañana una reducción de los precios de sus combustibles, luego de que el Gobierno dispusiera una disminución del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para el diésel común tipo III.