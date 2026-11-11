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Política
11 de noviembre de 2026 - 14:27

Ueno: Fiscalía remitirá exhorto a Luxemburgo y activa notificación de Interpol para rastrear fondos

De izquierda a derecha, el fiscal adjunto del caso Ueno Bank, Francisco Cabrera; el fiscal para Asuntos Internacionales, Manuel Doldán; y la fiscal adjunta para el caso Ueno Bank, Nancy Salomón, participan en una conferencia de prensa este miércoles, en Asunción (Paraguay).
De izquierda a derecha, el fiscal adjunto del caso Ueno Bank, Francisco Cabrera; el fiscal para Asuntos Internacionales, Manuel Doldán; y la fiscal adjunta para el caso Ueno Bank, Nancy Salomón, participan en una conferencia de prensa este miércoles, en Asunción (Paraguay).Juan Pablo Pino

La Fiscalía intensifica la búsqueda de fondos y bienes vinculados a Ueno Bank en el exterior. Anunció que remitirá un exhorto formal a Luxemburgo para avanzar en su localización y eventual aseguramiento con fines de decomiso. Además, activó por primera vez en Paraguay la notificación plateada de Interpol para buscar bienes en el extranjero.

Por ABC Color
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La Fiscalía intensifica las diligencias para determinar el destino de los fondos vinculados a Ueno Bank y establecer si parte de esos recursos fueron trasladados fuera del país. En ese marco, el Ministerio Público anunció que enviará un exhorto formal a Luxemburgo, donde está constituida una sociedad vinculada al ecosistema de la entidad bancaria y al Grupo Vázquez SAE.

Durante una conferencia de prensa realizada este miércoles, el fiscal Francisco Cabrera, quien lleva adelante la investigación sobre los directivos de Ueno, confirmó que ya manejan hipótesis sobre el destino del dinero y que se realizaron diligencias para obtener información sobre los movimientos financieros.

Hipótesis sobre el destino del dinero sí lo tenemos. Se han hecho diligencias en ese sentido para recabar más información. También como parte de la investigación y que va a ser realizada en los próximos días justamente es el detalle íntegro de la ruta del dinero”, dijo.

El agente también señaló que esperan respuestas sobre las gestiones realizadas para determinar si los recursos fueron trasladados al extranjero. “Ya se hicieron las diligencias con relación al destino de esos fondos, si fueron trasladados en el exterior y esperamos la respuesta en los próximos días”, añadió.

Lea más: Ueno: pastor Joshua Abreu y familiares de Peña, en la mira de la Fiscalía

Una integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraguay sostiene un cartel durante una protesta por el impacto económico de la crisis generada por la intervención de Ueno Bank, este miércoles en Asunción (Paraguay).
Una integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraguay sostiene un cartel durante una protesta por el impacto económico de la crisis generada por la intervención de Ueno Bank, este miércoles en Asunción (Paraguay).

Fiscalía busca asegurar bienes en Luxemburgo

Por su parte, el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, explicó que el Ministerio Público ya identificó jurisdicciones extranjeras con las que mantiene avances en las investigaciones para localizar y asegurar bienes relacionados con la causa.

“Con respecto a la localización de bienes en el exterior, es importante que sepan que tenemos indicios de jurisdicciones cooperantes con quienes ya estamos adelantados en investigaciones vinculadas a la localización y aseguramiento de bienes”, refirió.

En ese contexto, confirmó que Paraguay remitirá una solicitud formal al Ducado de Luxemburgo. Aclaró que no se trata de un pedido exploratorio de información, sino de una gestión sustentada en datos concretos para que las autoridades del país europeo profundicen las pesquisas y puedan disponer medidas sobre los bienes identificados.

“El día de hoy ya estamos remitiendo un exhorto a un país europeo. Con respecto a exhorto, me refiero a una carta rogatoria formal, no es una carta rogatoria de pesca de información, sino que sobre la base de información concreta, a los efectos de que profundicen las investigaciones internas a través de las autoridades competentes en ese país requerido para que puedan asegurar bienes con fines posteriores de decomiso”, mencionó.

Fotografía que muestra mensajes en un muro referentes al caso de Ueno Bank, en un edificio del centro en Asunción (Paraguay).
Fotografía que muestra mensajes en un muro referentes al caso de Ueno Bank, en un edificio del centro en Asunción (Paraguay).

Cooperación internacional para rastrear los fondos

Doldán también destacó el acompañamiento de organismos internacionales especializados en recuperación de activos. Entre ellos mencionó al Centro Internacional de Recuperación de Activos, con sede en Basilea, Suiza, que brinda asesoramiento técnico y jurídico para investigaciones de esta naturaleza.

“También quiero hacer saber que tenemos mucha colaboración de agencias internacionales voluntarias. Por ejemplo, el Centro Internacional de Recuperación de Activos, que es un instituto de Basilea de la Confederación Suiza, con alta experticia técnica en materia de asesoramiento operativo y jurídico a jurisdicciones internacionales”, indicó.

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) es otra de las vías a la que la Fiscalía recurrió para el rastro de bienes y fondos, según Doldán.

“Ya estamos en contacto con ellos, quienes están trabajando con nosotros también en la redacción de exhortos. Y usamos plataformas informales de recuperación de activos; por ejemplo, la plataforma RAC, que es la red del Gafilat que se remite a todos los países pedidos de informaciones para individualizar y asegurar bienes”, indicó.

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Grupo de once personas en trajes formales, con expresiones tranquilas, en sala de conferencias con documentos sobre la mesa.
El equipo fiscal que investiga las causas relacionadas con la caída de Ueno Bank.

Activan, por primera vez, la notificación plateada de Interpol

Otra de las herramientas utilizadas es la notificación plateada de Interpol, un mecanismo orientado a identificar y localizar bienes en distintos países. Según el fiscal, se trata de una herramienta que Paraguay incorpora por primera vez en una investigación de este tipo.

“Además, estamos implementando una novedad. Es la primera vez, entiendo yo, en Paraguay, que estamos haciendo uso de una de una notificación de Interpol, que es la notificación plateada, que también es tendiente a buscar bienes en el extranjero a través de la de las oficinas de Interpol en el mundo”, sostuvo.

Caso Ueno: investigan movimientos de empresas del Grupo Vázquez

El Ministerio Público también solicitó colaboración a organismos europeos para esclarecer los movimientos extraterritoriales que habrían realizado los implicados mediante empresas del Grupo Vázquez. Entre las instituciones contactadas figuran Eurojust y la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés European Public Prosecutor’s Office).

“Hemos librado solicitudes informales interinstitucionales a agencias globales. Por ejemplo, a Eurojust, que es una agencia europea de cooperación y a la EPPO, que es la Fiscalía europea con sede en el Gran Ducado de Luxemburgo”, dijo.

Uno de los puntos de interés de la investigación es U Holdings SRL., una sociedad controladora constituida el 29 de septiembre de 2023 en Luxemburgo y vinculada al ecosistema de Ueno y al Grupo Vázquez SAE. Según la investigación, los ahora detenidos habrían abierto cuentas a través de esta firma.

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Sobre esta empresa, Doldán confirmó que el exhorto formal será enviado con base en información previamente compartida por la Fiscalía Europea y otras agencias internacionales.

“Hoy vamos a remitir un exhorto formal al Ducado de Luxemburgo sobre la base de la información que ya fue transmitida por la Fiscalía Europea y otras agencias de cooperación”, remarcó.

El fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, habla durante conferencia de prensa, en Asunción (Paraguay).
El fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, habla durante conferencia de prensa, en Asunción (Paraguay).

Fiscalía analiza cooperación con Argentina

En paralelo a las gestiones con organismos europeos, el Ministerio Público también trabaja con autoridades de Argentina para intercambiar información relacionada con el caso. Doldán señaló que los mecanismos de cooperación y la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos permitieron reunir datos considerados relevantes para la investigación.

“A través de mecanismos de cooperación y de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos también hemos colectado información y estamos trabajando muy de cerca con la República Argentina, particularmente ante la posibilidad incluso de conformar comisiones mixtas de trabajo por casos que también ellos estarían adelantando eventualmente en relación con este tema”, detalló.

Lea más: Miguel Vázquez acumuló una flota de vehículos de alto lujo

Fotografía que muestra la fachada de una sede de Ueno Bank, en Asunción (Paraguay).
Fotografía que muestra la fachada de una sede de Ueno Bank, en Asunción (Paraguay).

El fiscal no descartó la conformación de una comisión mixta entre ambos países. Uno de los elementos considerados para avanzar en esa posibilidad es que ITTI, empresa vinculada a Ueno, tenía trabajadores argentinos en su nómina.

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