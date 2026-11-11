Ueno: Fiscalía remitirá exhorto a Luxemburgo y activa notificación de Interpol para rastrear fondos

La Fiscalía intensifica las diligencias para determinar el destino de los fondos vinculados a Ueno Bank y establecer si parte de esos recursos fueron trasladados fuera del país. En ese marco, el Ministerio Público anunció que enviará un exhorto formal a Luxemburgo, donde está constituida una sociedad vinculada al ecosistema de la entidad bancaria y al Grupo Vázquez SAE.

Durante una conferencia de prensa realizada este miércoles, el fiscal Francisco Cabrera, quien lleva adelante la investigación sobre los directivos de Ueno, confirmó que ya manejan hipótesis sobre el destino del dinero y que se realizaron diligencias para obtener información sobre los movimientos financieros.

“Hipótesis sobre el destino del dinero sí lo tenemos. Se han hecho diligencias en ese sentido para recabar más información. También como parte de la investigación y que va a ser realizada en los próximos días justamente es el detalle íntegro de la ruta del dinero”, dijo.

El agente también señaló que esperan respuestas sobre las gestiones realizadas para determinar si los recursos fueron trasladados al extranjero. “Ya se hicieron las diligencias con relación al destino de esos fondos, si fueron trasladados en el exterior y esperamos la respuesta en los próximos días”, añadió.

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Fiscalía busca asegurar bienes en Luxemburgo

Por su parte, el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, explicó que el Ministerio Público ya identificó jurisdicciones extranjeras con las que mantiene avances en las investigaciones para localizar y asegurar bienes relacionados con la causa.

“Con respecto a la localización de bienes en el exterior, es importante que sepan que tenemos indicios de jurisdicciones cooperantes con quienes ya estamos adelantados en investigaciones vinculadas a la localización y aseguramiento de bienes”, refirió.

En ese contexto, confirmó que Paraguay remitirá una solicitud formal al Ducado de Luxemburgo. Aclaró que no se trata de un pedido exploratorio de información, sino de una gestión sustentada en datos concretos para que las autoridades del país europeo profundicen las pesquisas y puedan disponer medidas sobre los bienes identificados.

“El día de hoy ya estamos remitiendo un exhorto a un país europeo. Con respecto a exhorto, me refiero a una carta rogatoria formal, no es una carta rogatoria de pesca de información, sino que sobre la base de información concreta, a los efectos de que profundicen las investigaciones internas a través de las autoridades competentes en ese país requerido para que puedan asegurar bienes con fines posteriores de decomiso”, mencionó.

Cooperación internacional para rastrear los fondos

Doldán también destacó el acompañamiento de organismos internacionales especializados en recuperación de activos. Entre ellos mencionó al Centro Internacional de Recuperación de Activos, con sede en Basilea, Suiza, que brinda asesoramiento técnico y jurídico para investigaciones de esta naturaleza.

“También quiero hacer saber que tenemos mucha colaboración de agencias internacionales voluntarias. Por ejemplo, el Centro Internacional de Recuperación de Activos, que es un instituto de Basilea de la Confederación Suiza, con alta experticia técnica en materia de asesoramiento operativo y jurídico a jurisdicciones internacionales”, indicó.

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) es otra de las vías a la que la Fiscalía recurrió para el rastro de bienes y fondos, según Doldán.

“Ya estamos en contacto con ellos, quienes están trabajando con nosotros también en la redacción de exhortos. Y usamos plataformas informales de recuperación de activos; por ejemplo, la plataforma RAC, que es la red del Gafilat que se remite a todos los países pedidos de informaciones para individualizar y asegurar bienes”, indicó.

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Activan, por primera vez, la notificación plateada de Interpol

Otra de las herramientas utilizadas es la notificación plateada de Interpol, un mecanismo orientado a identificar y localizar bienes en distintos países. Según el fiscal, se trata de una herramienta que Paraguay incorpora por primera vez en una investigación de este tipo.

“Además, estamos implementando una novedad. Es la primera vez, entiendo yo, en Paraguay, que estamos haciendo uso de una de una notificación de Interpol, que es la notificación plateada, que también es tendiente a buscar bienes en el extranjero a través de la de las oficinas de Interpol en el mundo”, sostuvo.

Caso Ueno: investigan movimientos de empresas del Grupo Vázquez

El Ministerio Público también solicitó colaboración a organismos europeos para esclarecer los movimientos extraterritoriales que habrían realizado los implicados mediante empresas del Grupo Vázquez. Entre las instituciones contactadas figuran Eurojust y la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés European Public Prosecutor’s Office).

“Hemos librado solicitudes informales interinstitucionales a agencias globales. Por ejemplo, a Eurojust, que es una agencia europea de cooperación y a la EPPO, que es la Fiscalía europea con sede en el Gran Ducado de Luxemburgo”, dijo.

Uno de los puntos de interés de la investigación es U Holdings SRL., una sociedad controladora constituida el 29 de septiembre de 2023 en Luxemburgo y vinculada al ecosistema de Ueno y al Grupo Vázquez SAE. Según la investigación, los ahora detenidos habrían abierto cuentas a través de esta firma.

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Sobre esta empresa, Doldán confirmó que el exhorto formal será enviado con base en información previamente compartida por la Fiscalía Europea y otras agencias internacionales.

“Hoy vamos a remitir un exhorto formal al Ducado de Luxemburgo sobre la base de la información que ya fue transmitida por la Fiscalía Europea y otras agencias de cooperación”, remarcó.

Fiscalía analiza cooperación con Argentina

En paralelo a las gestiones con organismos europeos, el Ministerio Público también trabaja con autoridades de Argentina para intercambiar información relacionada con el caso. Doldán señaló que los mecanismos de cooperación y la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos permitieron reunir datos considerados relevantes para la investigación.

“A través de mecanismos de cooperación y de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos también hemos colectado información y estamos trabajando muy de cerca con la República Argentina, particularmente ante la posibilidad incluso de conformar comisiones mixtas de trabajo por casos que también ellos estarían adelantando eventualmente en relación con este tema”, detalló.

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El fiscal no descartó la conformación de una comisión mixta entre ambos países. Uno de los elementos considerados para avanzar en esa posibilidad es que ITTI, empresa vinculada a Ueno, tenía trabajadores argentinos en su nómina.