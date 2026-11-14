Caazapá: el intendente de Bertoni amenazó a los policías para liberar un toro sin documentos

Un control preventivo realizado este sábado al mediodía en el barrio Centro de la ciudad de Moisés Santiago Bertoni, departamento de Caazapá, derivó en un incidente institucional entre agentes del Departamento de Lucha contra el Abigeato y el propio intendente local, Blas Candia Troche.

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Según el relato policial, alrededor de las 12:00, los agentes detuvieron la marcha de una camioneta Mitsubishi negra que arrastraba un carro acoplado tipo transganado con un toro de raza Brangus. Al solicitar los documentos de rigor, el conductor se negó a brindar sus datos de identidad y admitió que no contaba con la guía de traslado obligatoria.

Siguiendo la versión de los uniformados, los intervinientes constataron que el ejemplar tampoco tenía una marca visible. Ante la irregularidad, se notificó vía telefónica a la agente fiscal Andrea Zunini, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Abigeato, quien ordenó en primera instancia, el traslado tanto del vehículo como del animal hasta la base policial de Caazapá.

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La irrupción del intendente y el giro fiscal

Siempre de acuerdo al relato de los intervinientes, unos 19 minutos después de iniciado el control, el intendente de Moisés Santiago Bertoni, Blas Candia Troche, se presentó en el sitio atribuyéndose la propiedad del toro.

De acuerdo con el informe oficial de los intervinientes, el jefe comunal reaccionó de manera prepotente y lanzó amenazas contra los policías para exigir la inmediata liberación de la camioneta y del animal.

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Debido a la situación, se volvió a notificar al Ministerio Público, esta vez por la actitud de la autoridad municipal. A consecunecia de esto, el asistente fiscal Daniel Rivas acudió al lugar pasadas las 14:15 para inspeccionar el ganado.

Fuentes de la comisaría del lugar, comentaron a nuestro diario que no correspondía el apersonamiento del asistente fiscal y que tanto el vehículo cómo el animal, debieron ser trasladados a la base policial. Sospechan que el jefe comunal utilizó sus influencias políticas para detener esto.

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Se detuvo la incautación

Durante la revisión, el funcionario consignó que el animal presentaba el rastro de una posible marca perceptible únicamente al tacto, pero no a simple vista. Este informó de la situación a la fiscal Zunini quien resolvió dejar sin efecto la incautación.

La agente del Ministerio Público dispuso la liberación de la camioneta con el acoplado y ordenó que el toro fuera entregado en carácter de depositario o propietario a Doroteo Rojas León, pese a que momentos antes el intendente Candia Troche había reclamado el animal como suyo.