JEM enjuicia a fiscal por presunta inacción en causa de abigeato

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió iniciar un enjuiciamiento de oficio contra la fiscal Gladys Teresita Paredes, quien ejercía el cargo en la Unidad Penal de Quiindy, por su presunta inacción en una causa por abigeato que terminó con el sobreseimiento definitivo de los procesados.

La causa investigaba el robo de más de 140 cabezas de ganado de la firma Farmer SA, ubicada en la compañía Montiel Potrero de Caapucú. Los animales habrían sido sustraídos entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, mientras que la denuncia fue presentada el 28 de febrero de 2019.

Los antecedentes fueron remitidos al JEM en 2024, luego de que el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dispusiera investigar la actuación de los fiscales y magistrados que tuvieron participación en distintos periodos de la causa Nº 159/2019, caratulada “Ministerio Público contra Jorge Luis Cuenca y otros sobre Abigeato”, cuya carpeta fiscal fue abierta el 1 de marzo de 2019

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Una causa que terminó en sobreseimiento definitivo

El 19 de noviembre de 2019, la Fiscalía imputó a Jorge Luis Cuenca por el hecho de abigeato. Posteriormente, el 20 de noviembre, también fue imputado Darío Bartolomé Acosta Sánchez y, el 27 de noviembre, Juan Fernando González.

El Juzgado de Garantías de Carapeguá, a cargo del juez Hilario Burgos, estableció el 19 de marzo de 2020 como fecha límite para que el Ministerio Público presentara el requerimiento conclusivo respecto de los procesados.

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Sin embargo, llegado ese plazo, la Fiscalía no presentó el escrito correspondiente. Recién el 21 de setiembre de 2020, la Fiscalía Adjunta presentó el requerimiento conclusivo y solicitó el sobreseimiento provisional de los tres procesados.

No se realizaron las diligencias ni solicitaron reapertura de causa

Con el pedido de sobreseimiento provisional, el Ministerio Público planteó 12 diligencias respecto a Darío Bartolomé Acosta, 13 actos investigativos sobre Juan Fernando González y 14 diligencias en relación con Jorge Luis Cuenca.

“Ninguna de estas diligencias fueron realizadas en el tiempo del sobreseimiento provisional, pero no solo eso. Además de no llevar a cabo los actos investigativos, los fiscales olvidaron de solicitar la reapertura de la causa.

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Ante esta situación, el juzgado ordenó el sobreseimiento definitivo de todos los imputados”, explicó el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Santander Dans.

Según los antecedentes, la fiscal Gladys Teresita Paredes tuvo la causa durante un año y seis meses, periodo en el que no habría realizado actos investigativos tendientes a esclarecer el hecho.

JEM apunta a la actuación de Paredes

El ministro de la CSJ y miembro del JEM, Manuel Ramírez Candia, señaló que Paredes no realizó ninguna diligencia investigativa durante el tiempo en que tuvo a su cargo la causa.

Además, consideró que la actuación de la fiscal colaboró para que existiera “impunidad” en el caso, por lo que el JEM resolvió iniciar un enjuiciamiento de oficio.

La actuación de Paredes fue analizada en el marco de la auditoría realizada por la Corte Suprema de Justicia sobre los procesos por abigeato abiertos durante los últimos cinco años en la Circunscripción Judicial de Paraguarí.

La auditoría detectó, entre otras situaciones, que el Ministerio Público no presentó oportunamente el requerimiento conclusivo y que posteriormente no fueron realizadas las diligencias investigativas solicitadas durante el sobreseimiento provisional.

También investigaron a otros fiscales y jueces

La gestión de Paredes fue auditada junto con la de la que fuera en ese momento fiscala adjunta Artemisa Marchuk, y los fiscales Cecilia Inés Núñez Castillo, Mercedes Vega Monges, Rita Prieto Talavera y Eustacio Hermosilla Palacios.

También fueron auditados los jueces de Garantías Ramona Melgarejo, de Quiindy; Guillermo Ortega, exjuez de Ybycuí; e Hilario Bustos, de Carapeguá.

JEM archiva actuaciones contra otros intervinientes

Por otra parte, el JEM resolvió cancelar y archivar la causa respecto al exfiscal Eustacio Hermosilla Palacios y archivar las investigaciones contra los magistrados Guillermo Ortega, Ramona Melgarejo e Hilario Bustos.

La medida también alcanzó a las fiscales Cecilia Inés Núñez, Mercedes Vera Monges y Rita Prieto Talavera.

En el caso de Vera Monges y Prieto Talavera, se corroboró que tuvieron la causa durante 16 y 43 días, respectivamente. Ramírez Candia señaló que el sobreseimiento definitivo se produjo por la extinción de la causa en junio de 2024, cuando ambas fiscales ya no intervenían.

El miembro del JEM Enrique Berni aseguró que la intervención del magistrado Hilario Bustos se produjo a pedido de la defensa ante la falta de actuación fiscal, por lo que, según su criterio, no configuraría mal desempeño. En cuanto a Ortega, Melgarejo y Núñez, señaló que los hechos atribuidos ya se encuentran prescritos.