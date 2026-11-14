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Nacionales
14 de noviembre de 2026 - 12:57

Falta de medicamentos en IPS: la problemática constante de los asegurados

Pacientes denuncian falta de medicamentos
Pacientes denuncian falta de medicamentosgentileza

Asegurados del IPS reportan nuevamente falta de medicamentos, obligándolos a costear tratamientos de su propio bolsillo en medio de la controversia por la administración financiera y los recursos congelados en Ueno Bank.

Por ABC Color
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La falta de medicamentos volvió a generar preocupación entre asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS). Desde tempranas horas, numerosos pacientes acudieron a la farmacia del Centro Ambulatorio para retirar sus tratamientos, pero varios denunciaron que no encontraron todos los fármacos que necesitan. Entre los productos mencionados como faltantes figuran insulina, cetirizina, calcio y otros medicamentos para enfermedades crónicas.

Una asegurada que llegó desde Limpio contó que debe trasladarse hasta el IPS Central porque allí encuentra un poco más de disponibilidad. La mujer padece artrosis y problemas de tiroides, y necesita ayuda para movilizarse. “A las 5 salimos de casa, tenemos que caminar 12 cuadras para salir a la ruta a tomar colectivo para venir y yo con mi dificultad de caminar”, relató.

Lea más: ¿Empeoró el panorama en IPS? Renta de inversiones alcanzaría para pagar jubilaciones solo hasta 2032

Otro paciente manifestó que hace más de un mes no consigue insulina en la farmacia del IPS. Como necesita aplicársela diariamente, debe comprarla por su cuenta, a un costo de G. 215.000.

“Cuando no hay insulina, no hay metformina, por ejemplo. Ahora había metformina, pero no insulina”, comentó.

Pacientes deben cubrir los gastos de sus tratamientos

La situación de los asegurados se da en medio de los cuestionamientos sobre la administración de los recursos de la previsional. Días atrás, el presidente del IPS, Derlis León, reconoció que, de mantenerse el ritmo actual de utilización de los fondos, las rentas de las inversiones solo alcanzarían para cubrir el pago de jubilaciones y pensiones hasta 2032. Además, informó que unos US$ 517 millones del instituto permanecen congelados en Ueno Bank.

El Instituto de Previsión Social (IPS) y Ueno Bank que capta fondos de la previsional, banco que estuvo ligado al presidente Santiago Peña.
El Instituto de Previsión Social (IPS) y Ueno Bank que capta fondos de la previsional, banco que estuvo ligado al presidente Santiago Peña.

Mientras tanto, los pacientes aseguran que la falta de medicamentos representa un gasto adicional para sus familias. Una asegurada con artrosis y problemas de tiroides contó que, en su visita, solamente pudo retirar su medicamento para la tiroides. “Solamente yo vine y llevo mi T4 y nada más, los demás ya no llevo. Calcio no hay, cetirizina no hay”, manifestó.

La mujer también lamentó que debe comprar los productos que no encuentra en la farmacia, pese a que es adulta mayor y depende de un familiar para sostener sus gastos.

“Tengo que comprar y nosotros ya somos adultos mayores y nuestro hijo que nos da el seguro también es pobre para que nos compre. Cuesta mucho, cuesta mucho”, expresó.

Asegurados cuestionan el manejo de los fondos

Otros asegurados, por su parte, expresaron preocupación por la situación financiera de la previsional y por los fondos depositados en Ueno Bank.

Una de las pacientes manifestó que espera que el dinero pueda recuperarse y sea destinado a las necesidades del instituto. “IPS necesita, los pacientes necesitan eso”, sostuvo.

Lea más: AUDIO: “Todos los bancos estábamos preparados para que no sea un contagio y se gestionó muy bien”, dicen desde Asoban sobre caso Ueno Bank

Asimismo, un hombre cuestionó que mientras los asegurados denuncian faltantes de medicamentos y deudas con proveedores farmacéuticos, existan fondos del IPS congelados en el banco caído.

“Lo que no se entiende es cómo ellos le deben a la farmacéutica, pero ellos mandan 400 millones de dólares al Banco Ueno, entonces ¿por qué no le pueden pagar a la farmacéutica en vez de guardar esa plata?”, cuestionó.

Los pacientes esperan que se garantice la provisión de medicamentos para evitar que quienes acuden a la previsional deban regresar a sus casas sin completar sus tratamientos.

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