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Economía
13 de noviembre de 2026 - 11:08

¿Empeoró el panorama en IPS? Renta de inversiones alcanzaría para pagar jubilaciones solo hasta 2032

PGN en la Bicameral. Defensa de Salud Pública. Derlis León presidente de IPS.
Derlis León, presidente del Instituto de Previsión Social.Gustavo Machado

Según proyecciones del Instituto de Previsión Social, en el escenario actual, las rentas de inversiones de la previsional solo alcanzarían para cubrir los pagos de haberes jubilatorios hasta 2032, tras lo cual la previsional debería echar mano de las reservas de su fondo de jubilaciones.

Por Kike Sosa
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En comunicación con ABC Cardinal este viernes, el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Derlis León, pintó un panorama preocupante con relación a la financiación del pago mensual a jubilados y pensionados de la previsional.

Hasta el inicio de la presente década, el IPS cubría los pagos a sus jubilados y pensionados con los ingresos de sus recaudaciones, pero eso dejó de ser suficiente en 2020 y la previsional comenzó a echar mano de la renta de sus distintas inversiones para cubrir los desembolsos.

León explicó que, en principio, la proyección era que la renta serviría para cubrir los pagos hasta 2035, mientras que las reservas del fondo jubilatorio alcanzarían hasta el año 2046.

Lea más: IPS dice que pago a jubilados comenzará el 16 de noviembre

Sin embargo, el uso de la renta se ha acelerado. Según las proyecciones iniciales, al día de hoy debería haberse utilizado solo un 36 por ciento del dinero disponible de renta, pero la cifra ya se acerca al 70 por ciento.

Al ritmo actual, la renta de las inversiones del IPS solo alcanzará para cubrir los gastos de jubilaciones y pensiones hasta 2032, admitió el titular de la previsional.

Activos de Ueno Bank

Imagen sin descripción

Sin embargo, León dijo que el anuncio hecho ayer por el Banco Central del Paraguay (BCP) de la confirmación de la existencia de activos “sanos” del colapsado Ueno Bank, donde cientos de millones de dólares del IPS están congelados, es tranquilizadora.

El titular de la previsional explicó que, sumando lo depositado en el fondo de inversión y el fondo operativo del IPS, el total del dinero de la previsional congelado en Ueno es de alrededor de 517 millones de dólares.

Lea más: ¿IPS recuperará todos sus fondos de Ueno Bank? Esto confirmó hoy el BCP

El presidente del BCP, Jorge Schreiner, comentó ayer que los activos “sanos” detectados por el equipo interventor de la banca matriz en Ueno Bank equivalen a unos 600 millones de dólares. Por ley, las entidades previsionales como el IPS deben ser priorizadas en el proceso de devolución de los fondos congelados.

“Tenemos esperanza de que gran parte de los activos sanos van a terminar con nosotros”, dijo León.

En paralelo, comentó que la auditoría interna en el IPS para “deslindar responsabilidades” sobre las decisiones que llevaron a la previsional a invertir en Ueno Bank continúa con apoyo de la Contraloría General de la República.

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