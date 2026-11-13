Ueno Bank: Soledad Núñez exige al BCP priorizar la restitución de G. 1.800 millones de los asuncenos

En conferencia de prensa, este viernes, la intendenta de Asunción, Soledad Núñez, anunció el inicio formal de acciones legales ante el Ministerio Público, en la unidad de Delitos Económicos, contra los directivos de Ueno Bank por el perjuicio a la Municipalidad de Asunción. “La presentamos el día de hoy ante la Unidad de Delitos Económicos. Hablamos que el posible perjuicio al daño patrimonial municipal está en torno a los G. 1.800 millones”.

Núñez aseguró que su administración entregó una nota formal al Banco Central del Paraguay (BCP) “pidiendo que pueda dar una prioridad para la transferencia en caso que puedan rescatarse recursos”. Sostuvo que se trata de fondos públicos provenientes del esfuerzo de los contribuyentes que deben recuperarse para reinvertirlos en los servicios básicos que requiere la capital.

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La jefa comunal aclaró que, pese al congelamiento, los pagos de los ciudadanos están registrados en el sistema municipal, por lo que no perderán la acreditación de sus impuestos. “Es simplemente el dinero que quedó atrapado en el banco que ya no se pudo transferir a las cuentas centrales que tiene la institución”, agregó.

Ante la consulta sobre si la denuncia penal alcanzará a autoridades de la administración saliente, respondió que lo que están haciendo es “adjuntar todo el expediente con todos los datos de apertura de las cuentas” y que corresponderá a “la investigación del Ministerio Público va a determinar” esa responsabilidad.

Auditoría de combustible en Asunción e intervención de la planta asfáltica con la UNA

En la conferencia, la intendenta anunció que a partir de este viernes se oficializó la constitución de técnicos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA) en la Dirección de Vialidad, donde realizarán un diagnóstico técnico integral y gratuito del funcionamiento de la planta asfáltica.

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Núñez remarcó que, de las dos usinas productoras del material asfáltico con las que cuenta la dependencia, una, la más moderna, está fuera de servicio, mientras que la otra, la antigua, opera en forma precaria, sin dosificación técnica controlada, por lo que la calidad de la producción no está garantizada. Además, anunció otras medidas de control, como la instalación de más cámaras de seguridad.

En paralelo, su gestión remitió una solicitud formal a la Contraloría General de la República para auditar el uso efectivo del combustible en esta dependencia durante el ejercicio 2026, tras recibir la institución con una deuda superior a diez meses con los proveedores. Para evitar el denominado “ordeñe” de carburantes, la Comuna instaló dispositivos de GPS en los camiones recolectores de Servicios Urbanos, garantizando un control estricto de kilómetros recorridos, señaló la intendenta.

Promo Descuento de Noviembre en Asunción: exoneración total de multas y cuotas sin interés

En la conferencia de prensa, la intendenta anunció también el lanzamiento de la promo “Noviembre de Oportunidades”, vigente hasta el próximo 30 de noviembre, para aliviar la crisis que “afecta económicamente a gran parte de los hogares paraguayos y particularmente a los asuncenos”. La jefa comunal invitó a la ciudadanía a acercarse a regularizar sus obligaciones, aprovechando las herramientas habilitadas, para la reconstrucción de la ciudad.

“Que se acerquen a la Municipalidad de Asunción a poder hacer el pago de de sus impuestos, de sus tributos, poder honrar también las deudas que quizá quedaron hace tiempo a partir de esta campaña que estamos poniendo a disposición, en el marco de las atribuciones que nos da el marco jurídico las leyes, para poder acercar estos beneficios a los contribuyentes.

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La jefa comunal indicó que para facilitar la regularización de deudas atrasadas se estableció un sistema de fraccionamiento con una entrega inicial del 20%. El saldo restante podrá abonarse hasta en cuatro cuotas sin intereses ni recargos moratorios bajo las condiciones establecidas por la administración municipal.

Puntualizó que para aquellas deudas que superen los G. 100 millones , el plazo de financiación se extenderá excepcionalmente hasta un total de 12 cuotas. Reiteró la invitación a los vecinos a comunicarse con atención al ciudadano para interiorizarse de los detalles y sumarse a esta nueva etapa de gestión.