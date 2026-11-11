Soledad Núñez recibió US$ 7,2 millones de deuda: no hay combustible para recolección de basuras ni bacheo

La intendenta de Asunción, Soledad Núñez, acudió este miércoles a la primera sesión ordinaria de la nueva Junta Municipal para exponer el crítico estado financiero de la comuna. Durante la plenaria, el Ejecutivo remitió con carácter de urgencia el pedido de reprogramación presupuestaria para garantizar combustible a los camiones de Servicios Urbanos y Vialidad. El pedido provocó la primera pulseada con la mayoría colorada en el legislativo municipal.

Crisis financiera en Asunción: Soledad Núñez halló una deuda flotante de G. 43.000 millones y 10 meses de atraso

La intendenta de Asunción reveló este miércoles el crítico estado financiero en que encontró la Municipalidad, calificando la situación como un cuadro de severo desorden y desfondo institucional. El diagnóstico preliminar confirmó un atraso de cerca de diez meses en los pagos a la mayoría de los proveedores comunales. Esta morosidad provocó que múltiples empresas suspendieran la provisión de insumos esenciales y la prestación de servicios operativos clave para la capital.

El equipo técnico de la intendenta identificó una deuda flotante por G. 43.000 millones (US$ 7,2 millones). La intendenta aclaró que eso “es lo que terminó el circuito que está listo para pagarse, pero dentro del circuito todavía estamos identificando porque incluso estimamos que esa deuda es mayor”, debido a que existen numerosos compromisos financieros en proceso de verificación interna.

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El asesor financiero de la intendenta, Stephan Rasmussen, precisó a ABC el fuerte impacto que representa el rubro de los combustibles. “De los G. 43.000 millones de deuda, G. 30.000 millones corresponde a la deuda de combustible, a un promedio de G. 3.000 millones por mes, lo que significa que el exintendente no pagó la deuda en todo el año”, dijo.

El asesor de la nueva intendenta criticó severamente que, mientras que el exintendente Luis Bello (ANR-cartista) se jactaba de dejar G. 30.000 millones “en caja”, esta cifra resulta absolutamente insuficiente para cubrir el pasivo flotante ni los costos fijos inmediatos. “Dejaron G. 30.000 millones en caja, pero 43.000 millones para pagar, además de los gastos salariales, que son alrededor de G. 50.000 millones por mes”, dijo Rasmussen.

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Desabastecimiento de combustible en la Municipalidad de Asunción y 21 licitaciones omitidas para 2027

La intendenta de Asunción denunció que la parálisis en los servicios de recolección de basura se manifestó de forma inmediata al inicio del nuevo periodo de gobierno municipal. “Realmente nos dejaron sin combustible, esa es la realidad. Asumimos una administración donde al día siguiente ya no teníamos combustible para que los camiones recolectores hagan a juntar la basura, que son cuestiones bastante críticas”, expuso Núñez.

Ante la falta de insumos, la Intendencia remitió un pedido de reprogramación presupuestaria a la Junta Municipal para trasladar fondos entre programas sin incrementar el gasto global. “Eso es simplemente una cuestión de técnica presupuestaria porque necesitamos que eso esté adecuado para poder hacer el llamado y contar con el combustible, sobre todo los primeros meses del año que viene”, argumentó.

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A la falta de recursos se suma la omisión deliberada de trámites administrativos para el abastecimiento futuro de la capital. La revisión detectó que la administración anterior no ejecutó llamados a licitación indispensables para la provisión de materias primas. Stephan Rasmussen advirtió que “hay cerca de 21 llamados que no se hicieron para el año que viene, o sea, no se dejó prácticamente programado que la municipalidad siga existiendo en el 2027”.

Rasmussen remarcó que el déficit de llamados licitatorios compromete los plazos legales y operativos. La falta de previsión en carburantes y materias primas impacta directamente sobre dependencias críticas como Vialidad y Servicios Urbanos, responsables de servicios críticos como el bacheo, la limpieza y la recolección de basuras. Frente a este escenario, las autoridades municipales manifestaron concentrar sus esfuerzos en la contención de la crisis operativa sin interrumpir las prestaciones básicas para la ciudadanía.

Trabas en la Junta Municipal de Asunción: la bancada colorada frena la reprogramación para combustible

La solicitud de reprogramación presupuestaria de G. 7.057 millones enviada por la Intendencia enfrentó el freno de la bancada opositora colorada, que hizo valer su mayoría de 15 concejales en la Junta Municipal para poner el “palo en la rueda”. El concejal Pablo Callizo (PPQ) aclaró durante la sesión que el proyecto busca “garantizar la provisión de combustibles para Servicios Urbanos y Vialidad” y remarcó que “es reprogramación, no ampliación de contrato, no implica nuevos compromisos”.

Los concejales colorados rechazaron el tratamiento sobre tablas y exigieron la remisión del expediente a comisiones. El concejal Miguel Sosa (ANR-cartista) cuestionó la urgencia del oficialismo señalando la necesidad de “evaluar” y “no aprobar nomás a tambor batiente, sin leer el expediente”. La misma postura fue acompañada por otros ediles colorados, como César “Ceres” Escobar (ANR-cartista) y Sebastián Radice (ANR-cartista).

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Desde la oposición denunciaron que la situación es herencia directa de la gestión cartista anterior. “Si tan solo no se hubiera robado tanto combustible, si tan solo el intendente saliente Luis Bello hubiera hecho su trabajo, no habría riesgo de que en esta primera semana de nuestra gestión no se junte la basura”, cuestionó Sebastián Garay (PPQ). “Yo mismo redacté la denuncia que hicimos por el combustible fantasma, 1.900 litros de combustible mensuales. No podemos dejarle a la gente sin servicios tan básicos como esos, porque se nos va a venir encima, no a Soledad, a toda la administración”, agregó Maximiliano Seiferheld (PDP), uno de los denunciantes de las irregularidades durante la gestión anterior.

Tras el debate en el pleno, la mayoría cartista impuso enviar el mensaje a la Comisión de Hacienda, con la condición de que ésta sesione mañana, jueves, para analizar el pedido de reprogramación presupuestaria. En caso de dictamen favorable, la mesa directiva podría convocar a una sesión extraordinaria del pleno para este viernes a fin de resolver la emergencia.

Veto al Presupuesto 2027 de Asunción y el escenario de copamiento cartista en la Junta Municipal

En la misma sesión, ingresó de forma oficial el mensaje de la Intendencia que comunica el veto parcial al Presupuesto Municipal 2027, que fue remitido a la Comisión de Hacienda. La intendenta aseguró que mantiene conversaciones con diversos sectores de la Junta Municipal con el objetivo de lograr el respaldo al veto antes de que venza el plazo legal este lunes, tras el cual tendría sanción ficta. “Entendemos que hay una comprensión de que el veto es el camino necesario”, dijo Núñez.

El escenario político de la capital refleja un marcado predominio de la bancada colorada opositora, con 15 miembros en la Junta Municipal. El bloque consolidó el control de 16 de las 24 Comisiones Asesoras Permanentes del legislativo comunal. En este esquema, instancias estratégicas como las comisiones de Legislación y de Hacienda y Presupuesto permanecen bajo la conducción directa de concejales pertenecientes a la bancada cartista.

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La hegemonía opositora se extiende al ámbito de los organismos especiales y representaciones institucionales del municipio. De las 9 Comisiones Especiales constituidas en el cuerpo legislativo, 7 se encuentran bajo la presidencia de ediles colorados cartistas. El bloque también encabeza 11 de los 13 Consejos Municipales activos y ejerce la titularidad de la única comisión interinstitucional.