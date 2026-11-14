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Nacionales
14 de noviembre de 2026 - 12:02

¿Qué pasó con los semáforos de Asunción? Un corte de energía los dejó fuera de servicio

La Junta Municipal de Asunción volvió a despenalizar el cruce de semáforos con la luz amarilla.
La Junta Municipal de Asunción volvió a despenalizar el cruce de semáforos con la luz amarilla.Shutterstock

Un corte de energía dejó fuera de servicio los semáforos de Asunción y obligó a desplegar agentes de tránsito. La ANDE no precisó el motivo de la interrupción. ¿Qué se sabe del caso? Te contamos a continuación.

Por ABC Color
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Un corte de energía eléctrica afectó durante la mañana de este sábado el funcionamiento de los semáforos de Asunción. Ante esta situación, la Municipalidad pidió a los conductores circular con extrema precaución y reducir la velocidad para evitar accidentes.

A través de sus redes sociales, la comuna informó que agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) fueron desplegados en distintos puntos estratégicos de la capital para ordenar la circulación vehicular, mientras aguardaban el restablecimiento del suministro eléctrico.

ANDE no precisa motivo, pero sí registró cortes

Desde el área de reclamos de la ANDE señalaron a ABC Color que se registraron cortes en determinadas zonas del centro de Asunción. Según los reportes disponibles, técnicos de la institución ya se encontraban trabajando en el lugar para restablecer el servicio.

Lea más: ANDE suspende los cortes por mora a casi todos sus clientes hasta el 31 de diciembre, por crisis de Ueno

Sin embargo, desde la institución no pudieron precisar el origen de la interrupción ni confirmar si se trató de algún desperfecto o de trabajos programados. Explican que los datos disponibles en el sistema se limitaban al registro de los cortes y a los trabajos que realizaban los técnicos para normalizar el servicio.

PMT ordenó el tránsito durante el corte

Mientras los semáforos permanecían fuera de servicio, agentes de la PMT fueron desplegados en distintos puntos estratégicos de Asunción para dirigir la circulación y evitar inconvenientes en el tránsito. La Municipalidad pidió a los conductores mantener la prudencia y respetar las indicaciones de los agentes.

Posteriormente, la comuna informó que la energía eléctrica fue restablecida y que los semáforos de la capital volvieron a funcionar con normalidad. La actualización fue difundida a través de sus redes sociales.

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