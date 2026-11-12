ANDE suspende los cortes por mora a casi todos sus clientes hasta el 31 de diciembre, por crisis de Ueno

El presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa, dio los detalles de las medidas que beneficiarán a los clientes de la estatal. Fue en conferencia de prensa en el Palacio de López, por indicación del presidente Pedro Alliana. Horas antes, el mandatario había adelantado en su cuenta de X: “No vamos a dejar sin luz a las familias paraguayas por falta de pago”.

El titular de la estatal leyó un comunicado en el que describió el paquete como “medidas excepcionales de apoyo” para el 100% de los usuarios. Según explicó, responde a los lineamientos del Gobierno para mitigar el impacto de la intervención de Ueno Bank. Las disposiciones rigen desde este 12 de noviembre hasta el 31 de diciembre.

La primera es la suspensión del corte de suministro por falta de pago a todos los clientes. Quedan fuera los de consumo intensivo especial, que según Sosa son “solamente 35” y que identificó con Bitcoin.

La segunda es el fraccionamiento de deudas acumuladas en 24 cuotas, sin intereses ni recargo por mora. La primera cuota se podrá pagar con la siguiente factura, sin necesidad de abonarla al momento de acordar el plan. El beneficio está abierto a los clientes de baja tensión, que según Sosa son el 97% del total.

La tercera es la exoneración total de los recargos por mora. Sosa puso un ejemplo: quien acumule seis meses de atraso y pague en este período no abonará el recargo de esos seis meses.

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Pagos hechos por Ueno Bank y Wepa

La cuarta medida apunta a quienes pagaron su factura por Wepa o Ueno Bank entre el 2 y el 3 de noviembre y no ven el pago registrado en el sistema comercial de la ANDE. Podrán pedir la verificación en la página web o en la aplicación Mi ANDE, en la sección “Reclamos comerciales”, opción “pago no registrado”, y deberán adjuntar el comprobante.

Consultado sobre los adultos mayores sin acceso a herramientas digitales, Sosa respondió que el trámite también puede hacerse de forma presencial, en los locales de la ANDE.

Mientras dure la verificación, las facturas quedarán en estado “reclamado”. La ANDE contrastará los comprobantes con la información que gestiona ante el Banco Central del Paraguay.

Sobre quién asumirá los pagos no registrados, Sosa admitió: “Eso todavía no sabemos”. Dijo que lo analizan con el asesor jurídico de la institución, pero afirmó que “definitivamente no va a asumir el cliente”. Aseguró que, si el pago se comprueba, no se volverá a exigir.

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Sin reajuste y con alcance masivo

La quinta medida es que la ANDE no aplicará aumentos de tarifa durante, al menos, un año. Sosa dijo que esto busca dar “previsibilidad” a los usuarios y a la economía de las familias.

El presidente de la ANDE explicó por qué el paquete no se limita a los afectados por Ueno Bank. Según dijo, es “muy difícil” identificar y relacionar a los clientes perjudicados con los suministros de la estatal, por lo que se decidió extender los beneficios a todos. También señaló que no todos recurrirán a estas herramientas, pero que están disponibles.

Sosa citó dos datos sobre los canales de cobro. El 70% de la recaudación de la ANDE se realiza por vías digitales y aproximadamente el 19% de los clientes pagaba a través de Ueno Bank.

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Presupuesto y continuidad del servicio

En la conferencia también se le consultó por la adenda al Presupuesto que el Ministerio de Economía y Finanzas remitió ayer al Congreso, que incluye una reasignación de unos G. 30.000 millones vinculada a la ANDE. Sosa dijo que aún no la conocía en detalle, aunque vio el documento y conversó esta mañana con el ministro.

Indicó que evaluarán en qué medida puede perjudicar a la institución y de qué rubro sería más factible, “a los efectos de no resentir” el suministro. Reconoció que “todos tenemos que hacer un esfuerzo como paraguayos en este momento”.

Sosa cerró con un mensaje sobre el servicio: “Sin energía eléctrica, no hay salud, no hay educación, no hay desarrollo económico”.