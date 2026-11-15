Caso Ueno: yate “Zeus” sigue su rumbo y llegaría mañana a Asunción

El lujoso yate “Zeus”, de fabricación italiana vinculado al Grupo Vázquez y a su presidente, Miguel Vázquez, había sido incautado por el Ministerio Público en San Pedro del Paraná. La embarcación zarpó ayer rumbo al Puerto de Asunción.

Se tiene previsto que la embarcación permanezca en la capital mientras avanzan las investigaciones referentes a Vázquez y otras personas vinculadas a la causa que desató la crisis por la resolución de Ueno Bank y que incluso tumbó al expresidente Santiago Peña.

Al respecto, desde la Armada Paraguaya confirmaron hoy que se reinició la navegación del yate desde el KM 1410 margen derecha del río Paraná, lugar denominado “Isla Curé”, con destino al Puerto de Asunción.

Para mañana se tiene prevista su llegada a Asunción entre escalas, mientras que no habría otras novedades referentes. Por su parte, el representante del grupo Vázquez permanece recluido Centro Nacional de Prevenidos (ex-Tacumbú).

Lea más: Ueno Bank: trasladan a Asunción yate del Grupo Vázquez

Lujos de Miguel Vázquez

Como se mencionaba, la lujosa embarcación fue incautada durante un allanamiento al condominio Aqua Vista de San Pedro del Paraná, el pasado 5 de noviembre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El yate es solo uno de varios vehículos de lujo vinculados a Miguel Vázquez que fueron incautados en las últimas semanas, ya que en varias diligencias desde la semana pasada, la Fiscalía logró incautar también numerosos automóviles de alta gama y dos aeronaves atribuidas al CEO del Grupo Vázquez.

Lea más: Miguel Vázquez acumuló una flota de vehículos de alto lujo