ABC
15 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Rural
ABC TV de 09:00:00 a 09:59:00
Ver ABC TV
Radio Revista
ABC Cardinal AM de 08:00 a 09:59
Escuchar ABC AM
A Pura Naftalina
ABC FM 08:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
ABC Rural
ABC TV de 09:00:00 a 09:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
33º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-17
Min
21º
Máx
26º
undefined 2026-11-18
Min
20º
Máx
33º
undefined 2026-11-19
Min
24º
Máx
29º
undefined 2026-11-20
Min
21º
Máx
26º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Nacionales
15 de noviembre de 2026 - 08:27

Caso Ueno: yate “Zeus” sigue su rumbo y llegaría mañana a Asunción

Dos agentes de policía en uniforme observan el muelle nocturno, uno de pie y otro sentado, con la embarcación Zeus al fondo.
Imagen de archivo: embarcación incautada 'Zeus' con matrícula POLO01A1I en el condominio Agua Vista. Pertenece a Miguel Vázquez, CEO de Ueno Bank

Desde la Armada Paraguaya confirmaron este domingo que se reinició la navegación del yate “Zeus”, incautado por el caso Ueno Bank. La embarcación, que pertenece al exCEO Miguel Vázquez, tiene prevista su llegada este lunes a la capital.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El lujoso yate “Zeus”, de fabricación italiana vinculado al Grupo Vázquez y a su presidente, Miguel Vázquez, había sido incautado por el Ministerio Público en San Pedro del Paraná. La embarcación zarpó ayer rumbo al Puerto de Asunción.

Se tiene previsto que la embarcación permanezca en la capital mientras avanzan las investigaciones referentes a Vázquez y otras personas vinculadas a la causa que desató la crisis por la resolución de Ueno Bank y que incluso tumbó al expresidente Santiago Peña.

Al respecto, desde la Armada Paraguaya confirmaron hoy que se reinició la navegación del yate desde el KM 1410 margen derecha del río Paraná, lugar denominado “Isla Curé”, con destino al Puerto de Asunción.

Yate 'Zeus' con nombre y matrícula visibles en una superficie blanca y pulida, en un entorno marino.
La embarcación 'Zeus' con matrícula POLO01A1I en el condominio Agua Vista. Pertenece a Miguel Vázquez, CEO de Ueno Bank

Para mañana se tiene prevista su llegada a Asunción entre escalas, mientras que no habría otras novedades referentes. Por su parte, el representante del grupo Vázquez permanece recluido Centro Nacional de Prevenidos (ex-Tacumbú).

Lea más: Ueno Bank: trasladan a Asunción yate del Grupo Vázquez

Lujos de Miguel Vázquez

Como se mencionaba, la lujosa embarcación fue incautada durante un allanamiento al condominio Aqua Vista de San Pedro del Paraná, el pasado 5 de noviembre.

Fotografía cedida por el Ministerio Público de Paraguay que muestra el operativo de incautación de nueve vehículos "de alta gama" por parte de la Fiscalía de Paraguay el 05 de noviembre de 2026, entre ellos un Porsche 911 GT3, un Bentley Continental GT, un Mercedes-Benz Brabus 500 G blindado, un Mercedes-Benz Clase G, un BMW M8, un Lexus LX, una Toyota Tacoma y una Toyota RAV4 en la casa de Miguel Vázquez.
Fotografía cedida por el Ministerio Público de Paraguay que muestra el operativo de incautación de nueve vehículos "de alta gama" por parte de la Fiscalía de Paraguay el 05 de noviembre de 2026, entre ellos un Porsche 911 GT3, un Bentley Continental GT, un Mercedes-Benz Brabus 500 G blindado, un Mercedes-Benz Clase G, un BMW M8, un Lexus LX, una Toyota Tacoma y una Toyota RAV4 en la casa de Miguel Vázquez.

El yate es solo uno de varios vehículos de lujo vinculados a Miguel Vázquez que fueron incautados en las últimas semanas, ya que en varias diligencias desde la semana pasada, la Fiscalía logró incautar también numerosos automóviles de alta gama y dos aeronaves atribuidas al CEO del Grupo Vázquez.

Avión propiedad Miguel Vázquez, CEO del Grupo Vázquez, el conglomerado dueño de Ueno bank y de otras empresas vinculadas.
Avión propiedad Miguel Vázquez, CEO del Grupo Vázquez, el conglomerado dueño de Ueno bank y de otras empresas vinculadas.

Lea más: Miguel Vázquez acumuló una flota de vehículos de alto lujo

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Ciudadanos se manifiestan para exigir la destitución del Fiscal General Emiliano Rolón
Ver más
02
Nacionales
Estudiantes de Derecho UNA piden apartar de sus cátedras a Marco Aurelio por caso Ueno Bank
Ver más
03
Libertad
Ariel Galeano, luego de su segundo partido y segunda eliminación en la Copa Paraguay 2026
Ver más
04
Copa Paraguay
Cerro Porteño busca su primera gran final en la Copa Paraguay ante Sol de América
Ver más
05
Noticias del Chaco
Alto Paraguay: el rastro del despilfarro de dinero público
Ver más

Te puede interesar