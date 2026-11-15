Eugenio A. Garay: celebran misa frente a cultivo de soja para reclamar protección del agua comunitaria

La celebración religiosa se realizó entre una plantación de soja y el tanque de agua de la Junta de Saneamiento, en medio del conflicto por el cultivo mecanizado atribuido al productor José Carlos Casagrande.

Durante la homilía, el sacerdote pidió a las autoridades municipales intervenir y exhortó al agricultor a desistir de la actividad en el lugar.

El sacerdote centró su mensaje en el cuidado de la naturaleza y la protección de los recursos naturales, con especial énfasis en el agua potable. Señaló que el trabajo y la producción son necesarios para el desarrollo, pero sostuvo que no deben realizarse a costa de perjudicar a otras personas ni provocar daños ambientales.

El religioso recordó la encíclica “Laudato si’”, del papa Francisco, que aborda el cuidado de la casa común y plantea la necesidad de proteger el ambiente mediante un desarrollo sostenible e integral.

También citó el apartado referido al acceso al agua potable y limpia como una cuestión de primera importancia para la vida humana y el equilibrio de los ecosistemas.

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En ese contexto, pidió a las autoridades competentes que intervengan para encontrar una solución al conflicto ambiental y evitar que la situación avance. Afirmó que todavía existe tiempo para detener lo que considera una amenaza para los recursos de la comunidad.

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El sacerdote dirigió un mensaje particular al intendente de Eugenio A. Garay, Arsenio Jara (ANR), a quien pidió mantenerse del lado de los pobladores y no ceder ante eventuales presiones políticas o económicas. Le solicitó que impida la instalación de cultivos de soja en el lugar, al señalar que esa es una de las principales demandas de los vecinos.

También se dirigió directamente al productor José Carlos Casagrande y manifestó que, aunque no pretende perjudicar a quien busca trabajar, considera que en este caso la actividad agrícola pone en discusión el derecho de la población a acceder al agua, al suelo y al aire sin contaminación. Por ello, le pidió desistir de continuar con la siembra mecanizada y las fumigaciones en esa propiedad.

Un conflicto que vuelve a generar preocupación

La celebración se realizó en medio de la controversia por una nueva plantación de soja atribuida a Casagrande, quien registra dos condenas de un año y seis meses de prisión cada una, con suspensión a prueba de la ejecución de la pena por dos años, por hechos punibles contra el medio ambiente relacionados con cultivos mecanizados e incumplimiento de medidas de mitigación.

La nueva actividad fue denunciada por pobladores y constatada por la fiscal de la Unidad Penal Especializada en Delitos Ambientales, Jadiyi Ortiz. Durante una intervención en la propiedad, la representante del Ministerio Público verificó que la soja ya había sido sembrada a una distancia aproximada de entre 50 y 70 metros de un pozo artesiano utilizado por la comunidad.

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Ortiz también confirmó la existencia de una ordenanza municipal que prohíbe los monocultivos de soja y la aplicación de agroquímicos dentro del distrito. Uno de los antecedentes judiciales del productor corresponde precisamente a cultivos realizados en la misma propiedad, en las inmediaciones de un pozo de agua de una junta de saneamiento.