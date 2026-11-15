Río Paraguay: sigue bajando en Asunción y en casi todo el país

El nivel del río Paraguay continúa presentando una marcada tendencia descendente en gran parte del territorio nacional, según el reporte hidrométrico correspondiente a este domingo.

En el puerto de Asunción, principal punto de referencia, las aguas experimentaron una variación diaria negativa de 4 centímetros, situando la marca actual en 1,81 metros.

Desde el 1 de setiembre, cuando el nivel marcaba 2,66 metros, al día de hoy, las aguas en el Puerto de Asunción descendieron un total de 0,85 metros.

La misma dinámica de descenso se replica en casi todas las demás localidades monitoreadas a lo largo de la cuenca, siendo la zona sur la que presenta las bajas más pronunciadas en las últimas 24 horas.

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Zona Norte

En Bahía Negra, el río bajó 3 cm y se ubica en 2,56 m; en Fuerte Olimpo, descendió 1 cm para marcar 2,79 m; mientras que en Isla Margarita retrocedió 3 cm, alcanzando los 2,10 m. Siguiendo hacia el sur, Vallemí registró una baja de 3 cm (nivel de 2,15 m) y Concepción descendió 2 cm (ubicándose en 1,64 m).

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Zona Centro

Puerto Antequera fue la única localidad que mantuvo su nivel estacionario (0 cm de variación), permaneciendo en 1,60 m. En contraste, Rosario bajó 2 cm hasta los 1,83 m; Itá Enramada retrocedió 5 cm (nivel de 2,32 m) y Villeta registró una disminución de 4 cm, marcando 2,40 m.

Zona Sur

Los descensos más significativos de la jornada se reportaron en Pilar, con una baja de 8 cm (ubicándose en 5,91 m), y en Alberdi, donde el nivel cayó 7 cm hasta los 5,04 m. Por su parte, Humaitá presentó un leve retroceso de 1 cm, alcanzando los 5,93 m.