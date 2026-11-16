Los concejales de la ciudad de Caaguazú realizan una sesión ordinaria semanal, lo que representa una remuneración aproximada de G. 4.750.000 por hora de sesión, tras el autoaumento que aprobaron.

El autoaumentazo fue aprobado en la mañana de este lunes durante la segunda sesión de la Junta Municipal, donde los 12 concejales, seis colorados y seis liberales, votaron a favor del incremento de sus dietas. La propuesta inicial era elevar las dietas hasta G. 21 millones mensuales, pero, tras la fuerte reacción de la ciudadanía, finalmente aprobaron fijarlas en G. 19 millones.

El intendente municipal, Alejo Ríos Medina (PLRA), cuestionó duramente la decisión de los concejales, teniendo en cuenta la situación financiera de la institución y las dificultades económicas que atraviesa actualmente el país.

Explicó que el presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2026 es de aproximadamente G. 32.000 millones, pero que hasta el momento solamente se logró ejecutar el 75%, equivalente a unos G. 24.000 millones, faltando menos de un mes y medio para que finalice el año.

Señaló que el país atraviesa una crítica recesión económica, situación que, según manifestó, se agravó con lo ocurrido con la megaestafa perpetrada mediante Ueno Bank, que repercute directamente en los ingresos municipales, debido a las dificultades de los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones tributarias.

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En ese sentido, indicó que actualmente la Municipalidad adeuda dos meses de salarios a sus funcionarios, por lo que consideró que el incremento de las dietas de los concejales no tiene ningún tipo de justificativo, atendiendo a la realidad económica de la institución.

Ríos anuncia que vetará la ordenanza

Ante esta situación, el jefe comunal anunció que vetará la ordenanza que establece el aumento y manifestó que espera que los ediles recapaciten sobre la decisión adoptada, a la que calificó como una situación totalmente desatinada frente a las dificultades económicas que atraviesa la Municipalidad.

Intentamos conversar con el presidente de la Junta Municipal de Caaguazú, Ricardo Ríos (PLRA), para conocer su postura y los argumentos que motivaron la aprobación del incremento. Sin embargo, tras varias llamadas y mensajes enviados a través de WhatsApp al número 588, no respondió a los intentos de comunicación.

Estamos abiertos a que el titular de la Junta Municipal brinde detalles o una explicación sobre la decisión adoptada.