La estación de Areguá será un espacio cultural

La Estación de Tren de Areguá, ubicada en el departamento Central, fue la más importante del país. Desde su inauguración en 1862 movió la economía de varias familias gracias a la habilitación del transporte ferroviario. Ahora, luego de varios años de abandono, un equipo de especialistas buscan darle vida nuevamente para su uso turístico.

Varios son los técnicos que trabajan en la recuperación de la antigua estación del tren de Areguá. Los trabajos se realizan de manera minuciosa con técnicas de arqueología y arquitectura en el marco del programa Tekorenda, en conjunto con la Secretaría Nacional de Cultura e Itaipú, con el objetivo de preservar y poner en valor este importante patrimonio.

En ese sentido, la arquitecta Norma María Medina Ruíz, dio detalles de los trabajos de restauración y conservación de la histórica estación de tren de Areguá. Explicó que los técnicos siguen un trabajo minucioso en los dos edificios y sus compartimentos, así como en los corredores.

“Estamos cuidando todos los detalles. El trabajo es muy lento, porque se debe cuidar cada uno de los detalles, desde la estructura, las condiciones de ellas y las bases. Uno de los bloques ya tenemos casi listo. Recuperamos los cimientos, estructura, paredes, cuidando en utilizar las mismas técnicas y elementos del tiempo en que fue construido. Con el otro bloque vamos a tener otro trabajo”, explicó la encargada del proyecto.

El espacio fue intervenido en una primera etapa con el relevamiento de información para que luego puedan ingresar los arqueólogos a realizar el trabajo de campo. Producto de ese trabajo, el conjunto de especialista mucho de ellos provenientes de los EE.UU. realizaron varios hallazgos arqueológicos.

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“Fueron encontradas piezas de la época, enterrados y que se encuentra conservados. Recipientes como jarrones de barros, y recipientes de bebidas que fueron traídos de Europa. Todo fue inventariado, así como las piezas con las que se construyó la Estación de Tren de Areguá, que en su totalidad proviene de Inglaterra”, expresó la experta.

Entre los procesos de restauración y recuperación del edificio utilizan la técnica de la policromía, es decir la recuperación de la pintura. Para este proceso, además usan herramientas elaboradas de manera casera para el retiro de las capas de pinturas y llegar a la original.

Lorenzo Martínez, restaurador de Bellas Artes, explicó, que para obtener un revoque uniforme en las paredes utilizan arena tamizada que se obtiene con el trabajo manual hecho por los obreros que utilizan coladores de metal, e incluso un tipo de lienzo.

“Sobre el revoque aplican una veladura de call, que se obtiene a base del gel de tuna y cal, mezclado en agua. De esa manera se logra el dosaje adecuado para que la pared tenga un aspecto homogéneo”, resaltó.

Duración y costo de la obra

Según datos del contrato, la obra inició el 9 de diciembre del año pasado. La duración de proyecto según los documentos es de 10 meses, pero se proyecta la entrega para el mes de febrero. Sin embargo, una de las alas del edificio se encuentra comprometido de manera estructural por lo que la entrega podría retrasarse.

La firma contratada para la ejecución del proyecto de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) es Corporación Lemuria S.A. CLEMSA. El proyecto es financiado por Itaipu y el costo es de G. 1.911.467.383 que podría variar de acuerdo con los posibles cambios que se puedan realizar en el contrato firmado inicialmente.