No saben quién ordenó la instalación del gimnasio en el lugar de reclusión de Peña, dice ministro

Un gimnasio con equipos nuevos fue instalado en la histórica sala de reuniones del Estado Mayor del REP, lugar donde guarda reclusión el expresidente Santiago Peña, imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal en el caso Ueno Bank.

Tras las publicaciones realizadas por el equipo de investigación de nuestro diario, hoy el Presidente de la República, Pedro Alliana, dispuso la destitución del comandante del Regimiento Escolta Presidencial, coronel José David Daiub Fatecha, ante las denuncias de privilegios otorgados al exmandatario.

El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, confirmó que se enteraron de la situación tras las publicaciones, por lo que llamó personalmente a Daiub para preguntarle quién ordenó el desmantelamiento de la sala de reuniones del Estado Mayor y la instalación del gimnasio.

“Yo no sabía, no sabía en absoluto. Cuando he visto lo que ustedes estaban pasando, le llamo yo a Daiub y le digo, ‘¿usted está viendo el programa de la señora Mabel’, ‘sí’, ‘¿y es cierto esto?’, ‘sí es cierto’, ‘¿y quién lo ordenó?’, y él ya no supo qué decir”, explicó en contacto con A La Gran 730.

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Remoción de Daiub fue por pedido de González

González explicó que tras hablar y confirmar la situación con Daiub, se comunicó con Pedro Alliana para sugerir que el entonces comandante del REP sea removido de su cargo, lo que el presidente de la República finalmente realizó y anunció hoy en una conferencia de prensa.

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“Ordenó que eso se realice. Se va hacer en las próximas horas, es cuestión de ajustar algunos nombres, algunos documentos en relación a este caso y el comandante de la escolta va a ser relevado de su cargo porque no cumplió la línea que se estableció para que se pueda cuidar la cuestión de la detención del señor expresidente de la República, porque si bien es cierto, tenemos que mantener siempre el decoro de la atención que se merece un ser humano; sin embargo, no podemos permitir ningún privilegio en ese sentido”, destacó.

Agregó que si bien hay cosas que “se le pueden escapar”, van a actuar siempre de manera recta y justa, y que la forma en la que actuó Daiub no es la correcta. Dijo que todavía no manejan el nombre del reemplazo de Daiub.

Sobre el teniente coronel Óscar Sostoa, quien se desempeñaba como jefe de seguridad de Santiago Peña cuando este era presidente de la República, González confirmó que ya cumple funciones “normales” en el REP y que ya no forma parte del entorno del exmandatario.

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También le consultaron respecto al ingreso de un vehículo de una empresa de panificados esta mañana, a lo que respondió que es un proveedor de una cantina que funciona en el REP y no destinado para el expresidente.

Respecto a si solicitarían al juzgado el traslado de Peña del REP, considerando que no es un lugar de reclusión, dijo que pondrán en estudio a fin de tener un criterio rápido y razonable.