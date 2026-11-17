El Colegio de Abogados del Paraguay (CAP) pidió al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, que presente su renuncia, al considerar que la pérdida de confianza pública y el deterioro de la credibilidad institucional hacen necesaria su salida. El gremio cuestionó la conducción del Ministerio Público y sostuvo que su continuidad podría profundizar la crisis institucional.

En un pronunciamiento difundido ayer, el Consejo Directivo del CAP manifestó su preocupación por los cuestionamientos a la gestión de Rolón, en medio del anuncio de la presentación de un libelo acusatorio para promover su juicio político.

La organización señaló que el Ministerio Público atraviesa una grave crisis institucional y recordó que, aunque cuenta con autonomía constitucional, esa condición no lo exime de responsabilidades ni de rendir cuentas ante la ciudadanía.

El gremio sostuvo que quien ejerce la máxima conducción de la Fiscalía debe garantizar una gestión eficaz, independiente y transparente, además de velar por la igualdad de todos ante la ley.

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Cuestionamientos a la gestión de Emiliano Rolón

Entre los principales cuestionamientos, el Colegio de Abogados mencionó las actuaciones del Ministerio Público en investigaciones de gran trascendencia. Al respecto, señaló demoras en diligencias decisivas, presuntos tratos diferenciados a determinados investigados y decisiones sobre asignaciones y traslados de agentes fiscales en causas sensibles.

El CAP indicó que estos señalamientos no habrían recibido explicaciones satisfactorias y consideró que no se trata de episodios aislados, sino de señales persistentes de una conducción institucional que defraudó las expectativas ciudadanas.

Ante este escenario, el gremio fue contundente al plantear la salida del titular del Ministerio Público. “El Colegio de Abogados del Paraguay considera que la pérdida de confianza pública y el deterioro de la credibilidad institucional hacen necesario que el Fiscal General del Estado evalúe su continuidad en el cargo y presente su renuncia”, expresa el comunicado.

Asimismo, calificó una eventual renuncia como un gesto de responsabilidad republicana para preservar la institucionalidad y evitar que la crisis de conducción afecte todavía más la legitimidad de la Fiscalía. “En las presentes circunstancias, dar un paso al costado constituiría un acto de grandeza y de patriotismo”, agrega el pronunciamiento.

CAP pide esclarecer denuncias y respetar el debido proceso

No obstante, el Colegio de Abogados aclaró que su postura no implica dar por probadas las acusaciones contra el fiscal general ni reemplazar los mecanismos constitucionales previstos para determinar eventuales responsabilidades.

“Esta posición no supone prejuzgar la veracidad de las imputaciones ni sustituir los procedimientos constitucionales correspondientes. Toda responsabilidad debe determinarse con fundamento, pruebas y con pleno respeto del debido proceso”, puntualizó la organización.

El gremio también reclamó que se esclarezcan las denuncias relacionadas con eventuales irregularidades, interferencias en investigaciones, protección de denunciantes y funcionamiento de las distintas dependencias del Ministerio Público.

En ese sentido, insistió en que ninguna persona debe estar por encima de la ley, independientemente de su posición o influencia. También aclaró que sus cuestionamientos no alcanzan a los agentes fiscales que cumplen sus funciones con independencia y profesionalismo, pese a las condiciones adversas.

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Sucesión en la Fiscalía y advertencia del Colegio de Abogados

El pronunciamiento también hace referencia a un eventual escenario de sucesión anticipada en la Fiscalía General del Estado. Sobre ese punto, el CAP pidió que se respete lo establecido en el artículo 51 de la ley orgánica del Ministerio Público y rechazó cualquier intento de imponer mecanismos que no se ajusten a las disposiciones legales.

La organización sostuvo que Paraguay necesita un Ministerio Público independiente, confiable y eficaz, capaz de investigar con objetividad, actuar sin privilegios y responder ante la sociedad por el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales.

En la parte final, el Colegio de Abogados reafirmó su compromiso con la defensa del Estado de Derecho, la transparencia y el fortalecimiento de las instituciones republicanas.

“El Paraguay necesita un Ministerio Público independiente, confiable y eficaz”, señala el comunicado, que concluye con una advertencia sobre la necesidad de anteponer los intereses institucionales a los particulares.

Oposición impulsa juicio político

El comunicado del CAP se da en medio de que la oposición avanza con la preparación del libelo acusatorio contra Rolón.

La diputada Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida (PPQ), confirmó que el documento ya cuenta con 20 firmas y que será presentado formalmente durante la mañana de este martes en la Cámara de Diputados.