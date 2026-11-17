Durante la ceremonia, el nuevo comandante prometió desempeñar sus funciones con profesionalismo, estricta sujeción a la Constitución Nacional y absoluta lealtad a la patria. Asimismo, se reconoció la labor del comandante saliente, el general César Augusto Moreno, destacando su trayectoria y servicios prestados a la nación.

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En medio de los escándalos registrados, por ejemplo en el Regimiento Escolta Presidencial, con todas los beneficios que fueron otorgados sin autorización al expresidente de la República Santiago Peña durante su reclusión, las nuevas autoridades enfatizaron que la institución castrense enfrenta una coyuntura que exige respuestas firmes, modernas e inteligentes.

El nuevo comandante señaló entre los principales desafíos que enfrenta el combate al crimen organizado transnacional, la lucha contra el terrorismo y contención de amenazas híbridas emergentes.

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A la altura de las exigencias

Para estar a la altura de estas exigencias, Sosa Rodríguez destacó la necesidad de continuar adaptando las capacidades terrestres, fluviales y aéreas mediante la incorporación de tecnología, equipamiento y capacitación continua.

Para él, es necesaria una estrecha cooperación con las demás instituciones del Estado a fin de salvaguardar los recursos estratégicos y asistir a la ciudadanía ante situaciones de emergencia.