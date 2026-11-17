El general Manuel Rodríguez Sosa asumirá este martes como nuevo comandante de las Fuerzas Militares, en reemplazo del general César Moreno. El acto de traspaso de mando está previsto para las 08:30 en el Comando de Institutos Militares de Enseñanza del Ejército (CIMEE), con la participación del presidente de la República, Pedro Alliana.

La designación forma parte de los cambios dispuestos en la cúpula militar. La ceremonia marcará el inicio de la gestión de Rodríguez Sosa al frente de las Fuerzas Militares, luego de su paso como comandante del Ejército.

En paralelo, desde el Departamento de Comunicación de las Fuerzas Militares informaron sobre otro nombramiento dispuesto por el mandatario: el coronel Carlos Miguel Pérez Rodríguez asumirá como comandante del Regimiento Escolta Presidencial (REP), en sustitución del coronel José David Daiub Fatecha.

La decisión sobre el cambio de mando en el REP fue comunicada ayer, luego de que ABC Color publicara que el expresidente Santiago Peña gozaba de privilegios durante su prisión preventiva en las instalaciones de esa unidad militar.

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Cambios en el Regimiento Escolta Presidencial

El relevo en la conducción del Regimiento Escolta Presidencial se produce en medio de la controversia generada por las condiciones de reclusión de Peña. Tras las publicaciones periodísticas, el juez penal de Garantías Osmar Legal dispuso su traslado a la cárcel militar de Viñas Cue.

El traslado del expresidente se concretó en la tarde de ayer, conforme a lo dispuesto por el magistrado. De esta manera, Peña dejó las instalaciones del Regimiento Escolta Presidencial, donde cumplía prisión preventiva.

Investigación por presuntos beneficios a Ueno Bank

El exmandatario está imputado por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. La investigación fiscal apunta a un presunto esquema que habría operado durante su gestión como presidente de la República, cargo que asumió en 2023.

Según la hipótesis del Ministerio Público, Peña habría liderado un esquema que, mediante la omisión de controles, habría beneficiado a Ueno Bank, entidad financiera con la que estuvo vinculado como accionista hasta marzo de 2025.

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La investigación busca determinar las responsabilidades en torno a las presuntas irregularidades. Las imputaciones constituyen una hipótesis fiscal y deberán ser esclarecidas en el marco del proceso judicial correspondiente.