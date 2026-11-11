ABC
11 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
25º
Ahora
ver más
25º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
34º
undefined 2026-11-12
Min
24º
Máx
37º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
33º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
30º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
32º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Política
11 de noviembre de 2026 - 07:49

Cambios en cúpula militar: Ministro de Defensa niega tensión entre comandantes

Óscar González, ministro de Defensa Nacional.
Óscar González, ministro de Defensa Nacional.Juan Pablo Pino

El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, explicó el motivo de los cambios en la cúpula de comandantes militares que ordenó el presidente Pedro Alliana poco después de asumir la Presidencia. Negó que exista tensión en el ámbito de los comandantes castrenses.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Luego de asumir el pasado viernes la Presidencia de la República tras la destitución de Santiago Peña, el presidente Pedro Alliana ordenó el relevo de varios de los líderes de las Fuerzas Armadas.

Ayer se hizo efectivo el reemplazo del comandante de las Fuerzas Militares, general César Moreno, quien es sucedido por el general Manuel Rodríguez Sosa, mientras que hoy tendrá lugar la ceremonia en la que el comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya, el general Julio Fullaondo, será relevado por el general Roberto José Idoyaga.

El presidente Alliana dispuso también el nombramiento del general Alcides Lovera como comandante del Ejército, en reemplazo del general Rodríguez Sosa; y del general Fredy Roberto Oviedo como jefe interino del Gabinete Militar de la Presidencia, en reemplazo del general Lovera.

La coincidencia de estos cambios con la llegada del presidente Alliana al Palacio de López generó rumores de que los relevos en la cúpula militar pudieron haberse dado para remover de sus cargos a jefes militares que pudieran tener afinidad con el expresidente Peña. Sin embargo, el Poder Ejecutivo ha afirmado que esos cambios no tienen relación con las recientes convulsiones políticas.

“Cambios que deben realizarse periódicamente”

César Moreno, con uniforme militar verde y insignias, de pie frente a una pared clara y una bandera paraguaya.
El general César Moreno fue relevado de su cargo de comandante de las Fuerzas Militares.

En conversación con ABC Color este miércoles, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González - uno de los ministros del gabinete de Peña que el presidente Alliana decidió mantener en su cargo – manifestó que los relevos en la cúpula militar “son cambios que deben realizarse periódicamente” para promover a jefes castrenses y que los cambios se están produciendo “con absoluta normalidad”.

Lea más: Alliana ratifica a González y Nicora al frente de los ministerios de Defensa y Justicia

Negó que haya tensiones en la cúpula militar y afirmó que “el clima es super bueno entre los comandantes que van a asumir los cargos y los que van a entregar”.

El ministro González negó rumores que afirman que mantuvo diferencias con el comandante de las Fuerzas Militares relevado, el general Moreno.

“El general Moreno es un excelente comandante, estos tres años trabajamos súper bien”, dijo. “Ninguna queja mía o de él, trabajamos armónicamente”.

¿Militares ayudaron a vaciar mansión de Peña en San Bernardino?

Vista aérea de la moderna mansión de Santiago Peña, con piscina y rodeada de vegetación frondosa.
La mansión del expresidente Santiago Peña en San Bernardino.

El ministro de Defensa Nacional comentó también sobre versiones que afirman que personal militar – concretamente del Regimiento Escolta Presidencial – ayudaron a vaciar la mansión de verano del expresidente Peña en San Bernardino la semana pasada, mientras se desarrollaba el juicio político a este en el Congreso Nacional.

Lea más: Ordenan embargo y bloqueo de ocho propiedades ligadas a Peña en San Bernardino

La Fiscalía allanó el pasado domingo la mansión del expresidente Peña y ayer logró abrir una caja fuerte que resultó estar vacía.

El ministro González se limitó a decir que la investigación relacionada a la mansión está a cargo del Ministerio Público y que tanto el Ministerio de Defensa como las Fuerzas Militares brindarán “todo el apoyo y la transparencia” a los investigadores.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Factura de US$ 15.000 salpica a Amílcar Ferreira tras defender a Ueno Bank antes de su caída
Ver más
02
Política
Miguel Vázquez acumuló una flota de vehículos de alto lujo
Ver más
03
Nacionales
Video: jóvenes marchan contra Salma Agüero y denuncian bloqueo policial
Ver más
04
Economía
Ueno Bank: conocé los millonarios contratos del Grupo Vázquez con el Estado y los entes que lideran
Ver más
05
Mundo
Piden postergar charla de Fernández Valdovinos en universidad de Londres por caso Ueno
Ver más

Te puede interesar