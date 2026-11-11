Cambios en cúpula militar: Ministro de Defensa niega tensión entre comandantes

Luego de asumir el pasado viernes la Presidencia de la República tras la destitución de Santiago Peña, el presidente Pedro Alliana ordenó el relevo de varios de los líderes de las Fuerzas Armadas.

Ayer se hizo efectivo el reemplazo del comandante de las Fuerzas Militares, general César Moreno, quien es sucedido por el general Manuel Rodríguez Sosa, mientras que hoy tendrá lugar la ceremonia en la que el comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya, el general Julio Fullaondo, será relevado por el general Roberto José Idoyaga.

El presidente Alliana dispuso también el nombramiento del general Alcides Lovera como comandante del Ejército, en reemplazo del general Rodríguez Sosa; y del general Fredy Roberto Oviedo como jefe interino del Gabinete Militar de la Presidencia, en reemplazo del general Lovera.

La coincidencia de estos cambios con la llegada del presidente Alliana al Palacio de López generó rumores de que los relevos en la cúpula militar pudieron haberse dado para remover de sus cargos a jefes militares que pudieran tener afinidad con el expresidente Peña. Sin embargo, el Poder Ejecutivo ha afirmado que esos cambios no tienen relación con las recientes convulsiones políticas.

“Cambios que deben realizarse periódicamente”

En conversación con ABC Color este miércoles, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González - uno de los ministros del gabinete de Peña que el presidente Alliana decidió mantener en su cargo – manifestó que los relevos en la cúpula militar “son cambios que deben realizarse periódicamente” para promover a jefes castrenses y que los cambios se están produciendo “con absoluta normalidad”.

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Negó que haya tensiones en la cúpula militar y afirmó que “el clima es super bueno entre los comandantes que van a asumir los cargos y los que van a entregar”.

El ministro González negó rumores que afirman que mantuvo diferencias con el comandante de las Fuerzas Militares relevado, el general Moreno.

“El general Moreno es un excelente comandante, estos tres años trabajamos súper bien”, dijo. “Ninguna queja mía o de él, trabajamos armónicamente”.

¿Militares ayudaron a vaciar mansión de Peña en San Bernardino?

El ministro de Defensa Nacional comentó también sobre versiones que afirman que personal militar – concretamente del Regimiento Escolta Presidencial – ayudaron a vaciar la mansión de verano del expresidente Peña en San Bernardino la semana pasada, mientras se desarrollaba el juicio político a este en el Congreso Nacional.

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La Fiscalía allanó el pasado domingo la mansión del expresidente Peña y ayer logró abrir una caja fuerte que resultó estar vacía.

El ministro González se limitó a decir que la investigación relacionada a la mansión está a cargo del Ministerio Público y que tanto el Ministerio de Defensa como las Fuerzas Militares brindarán “todo el apoyo y la transparencia” a los investigadores.