El inspector Ramón Cabrera, coordinador del Operativo Caacupé 2026 de la Patrulla Caminera, informó que la institución movilizará a 318 inspectores operativos y 18 funcionarios administrativos para garantizar la seguridad de conductores, pasajeros y peatones durante las jornadas de mayor concurrencia, previstas entre el sábado 5 y el martes 8 de diciembre.

El despliegue contará con 28 puestos fijos, distribuidos en 13 destacamentos y 12 puestos de guardia, además de tres puntos de apoyo ubicados en Carapeguá, Coronel Oviedo y San José. Para las tareas de control y asistencia se dispondrá de camionetas, automóviles, motocicletas, ómnibus y camiones grúa.

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Controles en las principales rutas

La cobertura abarcará principalmente la ruta PY02, desde la avenida Madame Lynch hasta Coronel Oviedo; la PY01, entre Itá y Paraguarí; y la PY03, hasta San Estanislao.

También se reforzará la presencia de inspectores en corredores departamentales y caminos alternativos que conectan con Caacupé.

Entre los trayectos contemplados en el plan operativo figuran San Lorenzo–Itá, Luque–San Bernardino, Pirayú–Azcurra–Yaguarón y Arroyos y Esteros–Tobatí–Caacupé, con el objetivo de distribuir el tránsito y evitar congestionamientos durante el desplazamiento de los devotos.

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Desvíos para ordenar el tránsito

El inspector Ramón Cabrera resaltó que uno de los principales puntos de intervención será Ypacaraí, donde se prevén cierres de calles transversales, señalización especial y recorridos alternativos para separar el tránsito vehicular de los corredores utilizados por los peregrinos.

Asimismo, indicó que se establecerán circuitos diferenciados para ómnibus provenientes de Asunción y Gran Asunción, unidades del interior del país y vehículos particulares. En el kilómetro 38 de la ruta PY02 se organizarán espacios específicos para el transporte público, automóviles y peatones, además de sectores destinados al descenso de pasajeros.

Como caminos alternativos se contemplan los trayectos Emboscada–Altos–Atyrá–Caacupé, Pedrozo–Azcurra–Caacupé, Arroyos y Esteros–Tobatí–Caacupé y Paraguarí–Piribebuy–Caacupé.

Seguridad para los peregrinos

El inspector Cabrera enfatizó que la protección de los caminantes será uno de los ejes centrales del operativo, teniendo en cuenta la masiva movilización de personas que cada año llegan hasta la capital espiritual del Paraguay para expresar su fe y cumplir sus promesas a la Virgen.

Entre los puntos considerados de mayor atención figuran el cruce Kurusu Pablito, en el kilómetro 42,3 de la PY02, y Pedrozo, en el kilómetro 47, donde se coordinará el paso de los peregrinos.

También se implementarán medidas especiales en Ypacaraí, la rotonda este de Caacupé, en el kilómetro 62, y el sector del arroyo Ytú, entre los kilómetros 64 y 65. La cobertura se extenderá igualmente hasta Itacurubí de la Cordillera, a la altura del kilómetro 96.

Con este despliegue, la Patrulla Caminera busca reducir los riesgos de siniestros viales y garantizar un desplazamiento más seguro para los miles de fieles que comenzarán a movilizarse hacia Caacupé en los próximos días.

Mientras se acerca el inicio del novenario, la organización de la festividad mariana entra en una etapa decisiva, con las instituciones involucradas intensificando los preparativos para recibir a los peregrinos que llegarán desde distintos puntos del país.

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